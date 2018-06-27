游出五面金牌的智能障礙選手：不要為我加油，因為加油是給辦不到的人

文：黃祺軒

2018年的夏天，五面金牌在安安的手上閃閃發光。

今年在嘉義舉辦的全國身心障礙國民運動會甫落幕，但你可能根本沒聽過這回事。每兩年舉辦一次的全國身障運動會在各項運動項目中分為肢障、視障、聽障及智障組，是每位具有身心障礙資格的選手爭取前進帕林匹克奧運的關鍵。安安是一位擁有智能障礙的孩子，連續三屆參與游泳項目智障女子組競賽，在前兩屆中受到了一些挫折，她覺得自己應該可以更好，但成績殘忍地告訴她還要再努力些。直到今年，她終於拿到了五金兩銀的佳績，其中四項還破了大會及全國紀錄。因為她的低調，沒有人為她的好成績寫一篇相關的報導。但如果你一路陪著她受挫、苦練、再挑戰，你會忍不住為她歡呼喝彩。

對身心障礙者來說，在孩童階段時接受游泳訓練，對自身身心發展不論在學術上或是生活上都有非常明顯的改善，專業的教練會依照每個學生的狀況做不同的調整，雖然必須多費心些，但對孩子來說，訓練過程中每分每秒都要花更多時間證明自己的能力，每一個孩子都有必須面對的困難要跨越。安安是一位堅強的孩子，困難對她來說，除了跨過去，沒有別的路徑。經過多年的訓練，她學著提升自我，慢慢展現她在游泳項目的天份，成為一位面對困境都能迎刃而解的專業選手。

在接受適應體育教學之前，因為溝通的關係較難理解安安的真實狀況，訓練時也無法做最精準的判斷。而現在，在專業教練及所有人的努力之下找到了最合適的訓練方式，教練對她的要求也不再只是成績，而是將目標放在突破自我，眼中閃爍自信光芒的安安也摩拳擦掌準備迎接未來的挑戰。這次賽前她曾告訴教練阿偉：「不要幫我加油，因為加油是給辦不到的人。」教練聽到後感慨萬千，因為她的學生主要是身心障礙兒童，曾經安安也和大家一樣，對自己沒什麼自信、被人所誤解，甚至在比賽時受到不公的待遇，只因自己全心專注在比賽上。但在一次次的挫折當中，最難能可貴的是她仍堅持保持正面的態度，對於運動的初心永遠沒變——與自己挑戰。

Photo Credit: 阿偉特殊游泳學校 董宜安（左）與教練阿偉（中）及包子（右）互相打氣。

這次比賽前，教練為她定制了更高的標準，甚至要求她要控制飲食以調整體態。面對這樣的挑戰，對許多人來說可能會否定自己，或是害怕脫離舒適圈而裹足不前，但這不是安安會做的事。雖然控制飲食對每天必須到速食店上班的她是莫大的挑戰，但她仍不忘教練的叮囑，在比賽前達成約定的目標。也因為平日需要上班的關係，她的練習時間短暫又瑣碎，教練於是安排她與一般游泳選手一起訓練，在速度上能有明顯的提昇。難以想像，到底要有多強大的心理，才能長時間堅持這樣的意志？教練的安排或許折磨，但也是一種對安安的信心。有次教練問她：「你如果在水裡很累，快游不動了怎麼辦？」安安笑著說：「我會跟心裡的『真安』打勾勾約定好要游下去。」如此堅定的意志背後竟是這樣的單純，教練臉上露出欣慰的笑容，也深深相信安安在國際殿堂發光是指日可待的事。

每當哨音響起，這短短的一分多鐘是多少個日子累積出來的？或許身體的殘缺讓很多人心生憐憫，但若你在現場看到選手的奮鬥，感受她們為人生燃起的烈焰，你不會感到絲毫的同情，是崇敬，是前所未有的激昂。努力，沒有極限。人生總有些不如意，但只有逆境來時，我們才能真正感受到奮鬥的價值。對所有選手來說，逆境隨時都有可能出現，試著去突破，提起勇氣重新再戰，那樣的動力不是對敵手的仇恨，而是對自己的信心。感謝安安的努力，讓龜縮的我們再次獲得奮鬥的勇氣。她給了這個世界一個最溫暖的擁抱，期望未來有更多的孩子能夠找到屬於自己的道路，跨越不只是身心障礙，還有人生的種種難關，許自己一個不凡的人生。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航