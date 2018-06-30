基努李維《阿比與阿弟》：B級科幻片中的異類作品

以影史來說，80年代是關鍵的一個時代。當時是電子遊戲興起，有線電視頻道、音樂錄影帶橫掃全球，是人類開始將影音娛樂拓展到家庭的時代。而在科技娛樂的大幅發展下，人類感受事物的認知，開始走向虛擬世界。

在70年代前，一個玩具或遊戲只要具備一種功能，就足以讓人們覺得新奇。但電子遊戲出現後的變化幅度，讓人類對於故事與認知建構的想像開始延伸。一個只是8-BIT到16-BIT的電子遊戲，以現在的角度看是簡陋無比，在當時卻比魔術方塊還要動人百倍。

這種發展也影響了電影。整個80年代可說是科幻與動作片當道的時代，70年代只有手槍的警匪動作片且講究劇情與人性，但席維斯史特龍的《眼鏡蛇》一出來，帶著火箭筒、機關槍和從頭殺到尾的絕對暴力，一種比過去動作片強悍數倍的動作影像在這個時代出現。而當時也出現不少科幻片。從好萊塢的《異形》與《魔鬼終結者》到偏B級片的《大魔域》、《天降神兵》、《霹靂五號》，都是過去無法想像能夠「在影像中呈現真實感」的科幻作品。

回顧當時的科幻片，並非創作者想像不到更多元豐富的影像與場景呈現，而是在1995年《侏儸紀公園》之前，CG特效大多只能做出聲光，一如星戰系列以聲光結合模型拍攝的成就，還無法連場景都具象化。所以有一類所謂半真半科幻的電影，就雄霸了B級片的市場。他們沒有太多錢可以像《回到未來》那樣拍得真實，但以創意與有限的特效，做出相當成績，最有名的代表作就是1990年問世的《從地心竄出》。

而在1989年出現的《阿比與阿弟的冒險》以及1991年推出的《阿比與阿弟暢遊鬼門關》，就是其中的代表作品。

貌似無厘頭的劇情，《阿比與阿弟的冒險》講述一對高中生為了完成學校的歷史作業，受到未來人的幫忙，得以用電話亭外型的時光機，去收集歷史人物，在禮堂為他們進行口頭報告。收集的過程中笑話與冒險百出，最後順利完成報告並交到來自於中古世紀的女友。

續集《阿比與阿弟暢遊鬼門關》，則延續了首集的設定。兩位主角在未來所組的樂團音樂，可以拯救世界讓天下太平，所以想統治世界的魔王，派出兩個外型與他們相同的機器人，前去殺了他們，為的是改變歷史。而被機器人殺死的阿比與阿弟面對死神，卻以詭計擊敗死神，進行一個復活重生、打倒機器人，以挽回歷史的行動。

兩部片的劇情既不嚴謹又漏洞百出。光是時光旅行的部分就有許多不合邏輯之處，而在角色設定中，因為阿比與阿弟都是莽撞無知的青少年，所以伴隨著80年代搖滾樂，以及少年的白爛手勢與笑料，就這樣一路玩弄其他角色與觀眾直到電影結束。

但這個系列偏偏有它的代表性。首先因為預算問題，片中許多科幻角色還是用模型與特殊化妝完成，整個回到了《星際大戰》的復古風，而特效部分除了放上聲光之外也沒有任何特別之處，關於未來的場景，以現在的標準看更是簡陋無比。但這樣的組合偏偏把整個故事背景，弄成了一種在生活中可以想像並相當擬真的現場感。例如片中的中古世紀城堡就不是用CG打造，而是實景拍攝。

另外，電影也捨棄了任何認真討論科幻細節的要求。像是時光機的天線壞了，無法校準前往的時代，卻只要用口香糖黏好就能復原。而打敗死神後，阿比與阿弟回到自己的肉體，隔了不少時間，肉體也沒出現腐壞（連交代都沒有）。這些都是在一種時代氛圍中形成的，只要求效果而不在乎合理性的電影風潮，在當時所有的B級片都用類似的方式處理。

隨著CG特效的進步，21世紀的觀眾對於聲光與影音的要求更為嚴苛。一部電影的特效只要不擬真，就會引來負評。隨著電影科技的發達，人們也越來越不滿足於只是打鬥或特效的電影模式，除了影音聲光效果外也要求劇情的嚴謹，並常把科幻片當作劇情片看。而80年代末期到90年代初期所出現的這類片型，在短短的時光內，也就自然被市場淘汰而走入歷史。

但成長於那個時代的觀眾，對這樣的電影卻念念不忘。到現在世界各地都還有懷念《阿比與阿弟》的影迷。而電影的男主角基努李維，也因為覺得有趣，正籌拍《阿比與阿弟》第三集。

這是種懷舊的概念，就好像任天堂紅白機又再度流行起來的趨勢。因此《魔鬼剋星》在翻轉性別後，也拍了續集。而《一級玩家》也在對這個時代致敬。而對於影迷來說，正因為這種片型只存在不到十年，卻又有強烈的記憶感，也導致了這種電影至今仍有人討論、重拍的原因。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航