除了台灣獼猴，還有誰也被踢出「保育類」野生動物？

（中央社）

林務局昨（25）日召開野生動物保育諮詢委員會，討論包含台灣獼猴等野生動物保育等級，經討論，台灣獼猴及山羌等8種野生動物，確定調降為一般類野生動物。

林務局昨晚間召開野生動物保育諮詢委員會會後記者會，宣布將調整野生動物的保育等級，其中從保育類野生動物調整為一般類的有8種，包含山羌、台灣獼猴、白鼻心、眼鏡蛇、龜殼花、雨傘節、短肢攀蜥及大田鷸。

而從一般類野生動物調整為保育類動物的則有17種，包含台灣朱雀、白耳畫眉、黑頭文鳥、冠羽畫眉、草花蛇、黑尾鷸、紅腹濱鷸等。

行政院農委會林務局局長林華慶表示，根據去年6月時哺乳動物專家群所做的評估建議，以台灣獼猴的現況，可以改列為一般類野生動物、不至於對族群有重大衝擊，但即便降為一般類野生動物，不代表這物種沒有任何保護措施。

林華慶表示，野生動物保育等級調整，是討論野生動物野外族群狀況、分布及族群趨勢等應該用什麼強度來保護。過去半年，外界認為台灣獼猴造成農業損害是調整保育等級的原因，但野生動物保育等級的調整並不是為了解決台灣獼猴造成的農損問題，調整保育等級跟解決農損是兩回事。

林華慶也強調，今天會議也做成決議，林務局將同步啟動監測計畫，觀察這些從保育類調整為一般類野生動物的物種，在保育等級調整之後是否會對族群造成影響。

台灣獼猴全台30萬隻？動保團體：評估數字有誤

《上報》報導，台灣獼猴自1989年始被列為第3級保育類動物，至今已近30年。農委會4月曾召開「野生動物評估分類作業要點專家會議」，會中專家大部分認為應該將獼猴從「保育類野生動物」降至「一般類野生動物」。

台灣生物學研究者、東海大學理學院院長林良恭指出，台灣獼猴有穩定集中增加的趨勢，過去研究台灣獼猴數量約15萬到20萬隻，現在已超過25萬到30萬隻，主要分布在中央山脈海拔500公尺以上山區及中南部和東部。族群增加代表保育顯見有成效，台灣獼猴數量的確已增長到可調整為一般類野生動物。

不過長期研究獼猴生態、「台灣獼猴吱吱黨」發言人林美吟則透過臉書表示，台灣獼猴數量調查未明，政府卻用誤差值極大的推估數字誤導民眾，目前所有關於獼猴有30萬隻的推估值， 都是來自於距今18年前的文獻，他手邊較為近期的統計資料顯示，台灣獼猴的數量應該只有1萬5千隻左右，「剩下28萬隻獼猴跑去哪了？」

台灣動物社會研究會也拿出2011～2017年的統計整理表，指出獼猴數量應該不到30萬，並擔憂現在台灣獼猴的棲地與人類活動區域高度重疊，以致人猴衝突頻傳，獼猴若降為一般類野生動物，未來若造成農作損害，農民可直接捕捉、宰殺不須通報。

林務局：數量不是唯一評估標準

《蘋果日報》報導，對於部分動保團體質疑包含台灣獼猴數量估計不明確，難以確認沒有危機，與會參與決議的教授林良恭則強調，台灣獼猴判斷是否列保育類或移出，並非單純看數量，而是依照族群數量趨勢是否上升。

林良恭表示，台灣獼猴除了台北市較看不到外，基本上全台從北到南都有分布，從500公尺到3000公尺都有發現獼猴蹤跡；除了獼猴之外，像山羌在各個專家研究時，在野外自動相機拍攝能見度都是最高的野生動物，而白鼻心數量也增加，甚至在3000公尺以上高度都曾發現其蹤跡。

林務局長林華慶表示，過往野生動物是否列為保育類，不是提出一個族群數量，畢竟野生動物沒辦法一隻一隻點名，只能用推估的方式，數量也會依照調查時間、方法會有所不同，自有野生動物名錄以來，都是依照專家評估法，由長期在野外長期觀察相關領域專家評估是否需列保育類。

這次的保育類野生動物名錄調整案，調整建議是依各物種的野生族群分布、成年個體族群量、族群趨勢、分類地位、面臨的威脅（棲地面積消失的速率、被獵捕及利用的壓力）等相關指標綜合評估結果。在各國也都是依照國內分佈狀況評估，例如日本就將獼猴列為無危等級，並非保育類；東南亞、印度都列為無危。

林務局表示，這次的名單調整還需要經過預告等法定程序才會生效，且名單也非固定不動，原則上二年就會檢討一次，中間如專家認為有疑義，也會隨時調整。《上下游》報導，為預防台灣獼猴降為一般類後數量迅速下降，會議也決議成立監測小組，未來若確實降為一般類，將啟動監測計畫，觀察族群趨勢有無明顯變化。

獼猴降級後，就可以任意抓來吃了嗎？

《上下游》報導，獼猴未來被列為一般類野生動物後，依法可不用特別報備就能獵捕；不過，《中央社》報導，野生動物若危及公共安全、人類性命或是危害農作物等，都得逕予以獵捕或宰殺，保育類野生動物在緊急狀況時也與一般類野生動物相同。

不過農委會也補充，一般類野生動物，除非是基於公共安全、危害農作物等原因，仍不可任意騷擾、虐待及獵捕。《自由時報》報導，台東縣農業處畜產保育科長饒和奇說，台灣獼猴降級脫離保育類後，雖可捕捉，但必須使用合法獵槍、誘捕籠等，不能使用獸夾或毒餌等方式。

《上下游》報導，林慶華也強調，獼猴成為頭痛問題，主要是因為農民束手無策，「過去給農民尚方寶劍，只要獼猴入侵損害農作物就可處理，但農民不知道該如何處置，也不忍心。」過去即可處置獼猴，並非降為一般類處置方式就不同。

林務局保育組長夏榮生指出，在獵捕部分，《野保法》規定，保育類野生動物不得任意獵捕，違法可處6個月以上至5年有期徒刑，併科20至100萬元罰金，一般類野生動物也一樣受《野保法》規定，不得任意獵捕，但違法則是處以行政罰，處以6至30萬元罰鍰。

另外林務局的聲明稿也指出除了《野保法》之外，依據《文化資產保存法》、《森林法》及《國家公園法》等相關法規劃設的各類保護區及國有林事業區，計佔全國國土面積45%；這些區域均為維護自然生態及動植物棲地之重要環境，棲息於區域內的野生動物，即使並非保育類，也受到同樣程度的保護。

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核稿編輯：羊正鈺