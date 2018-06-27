殺人不貶眼的蔣經國推動民主化，是美國利益大戰略的必然結果

文：普通人的自由主義

如果要認真研究的話，三個促成台灣民主化的力量裡，真正不可或缺的，也許是美國。黨外的民主運動先賢，很重要，但看看中國共產黨數十年不墜的獨裁能力，一脈相承的蔣經國也是可能把異議人士殺的殺，關的關，不留一點民主的香火。

蔣經國的擁抱本土化，從殺人不貶眼的蔣家太子，到滿佈民間友人的「治世明君」，獨裁者自身的改變，當然也很重要，但如果沒有美國的壓力，蔣經國有沒有動機改變，很難講，北韓的金家王朝不就鎖國幾十年？但北韓有中國頂著，蔣經國如果不甩美國，那台灣就真的餓死了。所以，美國因素才是台灣民主化最大的動力。

但美國為什要支持台灣的民主化？

黨外運動的組成很複雜，有親美的自由主義者，也有親共的左傾共產國際，有反蔣的自由中國派，也有台獨先鋒隊，有醫生、律師，有李赦，還有不學無術的施明德。這麼多元的隊伍，有一個共同的目標，就是推翻獨裁者。在民智未開的社會，這些民主先賢，比一般人先思考了吃飯穿衣以外的問題，受到革命熱情的鼓動，參加了會丟失性命的民主運動。他們爭自由、爭民主的理由很清楚。

蔣經國的緩步本土化、民主自由化，也不難理解，那是他在生存危機下做的決定。蔣介石的槍桿子統治台灣，沒有遭到嚴重反抗，蔣經國繼承的政權，也沒有這種內部革命、叛變的壓力。但季辛吉（Henry Kissinger）的聯中制俄戰略，打破韓戰後的東亞局勢，讓台灣的地位岌岌可危。看著自己的子孫不成材，焦心政權得以維繫的美國援助，隨時會遭到切斷，蔣經國回頭擁抱小島，嘗試民主自由，重新給予國民黨統治的正當性，是一個大的賭注，但也是不得不為的轉變。

這不是一個賠率小的病急亂投醫，畢竟之前用經濟資源牢牢控制的地方派系，轉來控制地方選舉，毫無窒礙。權力得保，又有民主改革之名，蔣經國這手漂亮，也讓他在青史上留下比較好的名聲。

但美國有什麼動機促成台灣民主化？菲律賓的馬可仕（Ferdinand Marcos）、印尼的蘇哈托（Suharto），美國都挺這些獨裁者，挺到最後一刻才放手，美國為什麼要逼國民黨民主化？

美國的軍事、外交策略從來不是鐵板一塊，更不是一個陰謀集團控制下所實行的世界統治計謀。主導政策的，有時是充滿理想主義的夢想家，有時是亟欲建立全球新秩序的狂熱使命派，也有時是偏安一隅的孤立主義者，最後形成的決策，都是這些力量角力下的結果。

美國建國的第一個世紀，大致遵循華盛頓的遺訓，不要介入歐洲大國的爭戰，要憑著美洲大陸的資源和遠離歐洲的地理優勢，好好發展國家。但威爾遜（Woodrow Wilson）的參與歐戰，讓理想主義首次成為美國外交的方針，國際聯盟（League of Nations）和住民自決這些理念，都是理想主義的產物。之後的聯合國建立，參加越戰，甚至是歐巴馬（Barack Obama）的「從後面領導」，都是理想主義派主導的外交政策。但只有理想主義的政策，最後通常都是失敗的。

所以美國的支持台灣民主化，不是黨外遊說美國理想主義者成功，而是有另外的原因。

這另外的原因，就是指導美國外交政策的最高方針永遠都是「美國利益優先」。不管這些不同黨派怎麼爭吵，雖然「美國利益」並不是永遠都一致，但主事者把美國利益放在最前面，是必備的條件。所以當美國的利益是圍堵共產主義散播，那外交上就要配合，太平洋西緣的美國朋友，就都要配合圍堵共產主義，這時人權、民主、自由等，就都是次要。

杜魯門（Harry S. Truman）的國務卿艾奇遜（Dean Acheson），試探能否和共產中國聯手，而在演說中，把東亞防衛島鏈漏掉了韓國和台灣，金日成就忙不迭的南侵。看到即時的共產主義威脅，美國的試水溫，證實圍堵中國的重要性，而轉而再挺很多美國人討厭的蔣介石。

但季辛吉和尼克森（Richard Nixon）的聯中制俄，還有中國文化大革命後，共產黨的亟欲另找出路，讓美中兩國越走越近。反共的美國利益仍在，但大敵在蘇聯，和蘇聯翻臉的中國，就可以是朋友。如果圍堵中國不再是戰略首要，維繫蔣家政權，就不是那麼重要了。所以黨外找上了美國理想主義派，以人權和民主自由為遊說的重點，用國會議員的連結施壓蔣經國。

蔣經國可以不用管美國的理想主義者，但不能不管掌控實際外交政策的民主、共和兩黨。一和現在的民主黨，卡特（Jimmy Carter）的民主黨，在現實是屬於隨時可以棄台的偽善主義。蔣經國在那時是最艱困的，所以台灣的地方選舉也是那時開始的，風雨飄搖的國民黨政權是不能挑朋友的，美國人要你開放，你就不能管這美國人是主流還是非主流，先答應再說。

但蔣經國真正壓寶民主自由的改革，還是因為共和黨的雷根（Ronald Reagan）上台了。

雷根規劃的美國大戰略，是用經濟實力作後盾，加強軍事投資，一舉壓倒冷戰對手。自由民主不只是口號，而是贏得冷戰的武器。波蘭的團結工聯，正巧是在雷根當選的那年成立，開啟了推倒歐洲共產鐵幕的一系列事件。已經搭上美國自由經濟體系而經濟開始起飛的台灣，幾乎是完全無縫接軌納入雷根的大戰略。經濟自由加上政治逐漸民主，台灣重新站回了美國東亞防衛線裡。之後的一連串事件，終於成就了台灣不流血的民主革命。

回顧這個歷史有一個重點，美國可以促成他國民主化，但這外來力量，只能順水推舟，不能逆美國利益而為。

所以現在美國利益優先的大戰略是什麼？毫無疑義，就是壓制中國崛起。

因為中國對美利堅帝國的挑戰，不但巨大，而且迫在眉睫，所以美國的軍事、外交政策都會圍著這大方針轉。川普（Donald Trump）的貿易戰，不見得是傳統共和黨，或是民主黨所願意採取的策略，但就算沒有川普，壓制中國還是勢在必行，所以什麼牌都會被提上檯面。因此「和平演變」促成共產黨政權垮台，也會再度是個選項。

回到我之前的猜測，亡共產黨，還是要靠共產黨內鬥，而美國會是共產黨內鬥大戲裡的一個重要角色。王立軍夜奔美國領事館一事，就已經預告美國將會是中國民主化最重要的一個力量。川普啟動了連鎖反應，激動人心的大事快要發生了，大家坐穩了。

本文經普通人的自由主義授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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