請假出國旅遊，公司不準假還威脅記曠職，我該怎麼辦？

每年的暑假，總是會有相關的「請假爭議」出現，因為孩子放暑假，做家人的總是會想要帶孩子們出去走走，更有甚者會想要出國散散心，因此請假就會成為公司與員工之間的爭議部份。今天的問題是一位網友問我的問題，這是一個非常值得討論的問題，所以今天我便以此為主題與各位分享。

開始之前還是提醒各位看倌，小弟的文章重點是在教各位怎麼解決爭議，絕不是只用勞動法令的框架來判定對或錯，因為勞動法令不同於民刑法，中間仍有很大的協商空間，我希望的是各位可以運用文章中所提到的概念，來判別及解決問題，絕不是死板的先用法律來論對錯。

這是不同的觀念，每天其實都有不少人來私訊我，甚至是質問我…我都不予回應，因為我寫文章的重點從來不是分對或錯，而是希望各位可以運用彈性，在不同的環境與不同的局面中，找到一個解決問題的平衡點，之前是如此，以後也是如此，我都尊重各位的看法，但也請理解我對於某些問題不予回應的選擇。

話不多說，我們開始今天的分享！

案件內容：

一、事假的定義是什麼？

勞工請假規則第7條：勞工因有事故須親自處理者，得請事假。

我只能說這有規定跟沒規定是一樣的，這只講了事假的大體定義，但卻沒有說雇主得否拒絕？其實在最高法院的一個判決中，法院認定如果員工出國不是處理「孩子就學、家人定居」等事務，只是單純去玩，很難認定是有事務得親自處理。但畢竟這只是單一個判決，所以就我的實務經驗，我認為雇主得否拒絕，必須要有後述的要件。

二、公司的「請假流程」是什麼？

員工在請假前，第一個反應不是先跟部門主管講，而是要先清楚公司的請假規則是什麼，大部份的公司都會有書面的記錄及程序，因為雇主是否可以拒絕，當然要由公司方提出原因，因此這是判定的第一要件。

三、合法的請假規則必須放在「經核備的工作規則」中：

第二，請假規則必須是放在「經核備通過的工作規則」中，這才是100%的合法，很多企業的工作規則不是過期，不然就是未經核備，寫這段是在提醒企業，不要用自身的標準來決定準假與否，因為這無疑是在玩火自焚，一件爭議案件也許就會讓企業陷入長時間的法律爭訟中，草率行事的P值可以說是非常非常的低，企業及人資真的要特別注意。

四、不依公司的請假規則才會有「曠職」的存在：

勞工請假規則第10條：勞工請假時，應於事前親自以口頭或書面敘明請假理由及日數。

依此案例的內容，員工在事前早以口頭告知部門主管，問題點是在主管向老闆娘報告的時候被拒絕，我個人推斷此公司也許是沒有載明及合法的請假規則，要知道員工除非明顯違反公司規定的請假規則，才會有曠職的可能性，但如果沒有的話，很難認定員工是曠職。

Photo Credit: Depositphotos

五、此案該如何處理？

請員工去查閱公司有無相關的規定； 有的話則請員工配合公司請假規則； 沒有的話則請員工至勞動局申請調解。

這個方法，是目前業界最常有的做法，但我仍然要提醒員工，請假固然是法律賦與的權利，但也要顧及企業經營之所必須，而且請同時找好代理人，以減少類似的爭議，與各位分享！

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本文經作者授權刊登，原文發表於冰與火的世界

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航