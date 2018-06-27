農產貿易的世界盃，是誰封殺了台灣蕉農隊？

文：武成（長期研究日本、政治、經濟社會議題，對台日關係有獨到見解）

台灣香蕉連兩年出問題，香蕉價量、供需都傳失衡，政府所輔導成立的台農發公司，至今卻苦無外銷成績，奇怪的是，台農發公司先前說自己冷凍設備不足，報價難產，導致香蕉賣不出去。一個要打國家隊的公司，突然發本身資本門投資不足，搞不清楚國際貿易的庫存報價，究竟是怎麼回事，經營能力連路邊水果擺攤都比不上，問題恐怕沒有這麼單純。

組了國家隊，竟然變成水煮香蕉沾醬油

日本境內流通的香蕉99%都靠進口，每年進口約一百萬公噸，進口量是排名第二柳橙的十倍，日本所有進口水果中，就有六成是香蕉。目前稱霸日本香蕉市場的是菲律賓，單一國家就瓜分了86%的進口總量，我國政府號稱要帶著蕉農打世界杯，在日本市場一決勝負，對手就是這些所謂的新南向國家。

令人好奇的是，菲律賓的香蕉出口量，近年不攻自破，出口總額從2015年的304億披索（約新台幣172億元），2016年下降為296億披索（約新台幣167億元），原因就是香蕉主產地民答那峨島反政府武裝勢力新人民軍（NPA）搶奪、襲擊農民的事件頻傳，治安惡化。菲國政府也沒有積極介入，協助農民維護生產契約，連帶造成香蕉出口獲利蒸發至少約五億台幣。

我國政府有沒有帶著台灣香蕉趁虛而入，趁著菲律賓生產體系不穩，填補日本市場空缺？

答案很實在荒謬。

日本財務省的資料， 2016年到2017年，台農發成立後，香蕉出口不但未見成長，還跌了七萬多公斤剩下150萬公斤。香蕉輸往日本不一定得靠台農發，地方政府、民間貿易公司都會做，但若想讓日本市場注意台灣香蕉，提升整體採購、銷售意願，進而平衡我國與菲律賓對日出口的貿易差距，如果不由外交部、農委會以及經貿談判單位帶頭做，難道要推給愛國蕉農自己做？

Photo Credit: Lordcolus @Flickr CC BY 2.0

互推責任的農委會和台農發

台農發公司是台肥子公司——台肥生技公司清算重組組成，資本額十億元，不但可以跟農民契作，還可以利用台糖農場土地自己種，成立時誇口說資金來源是民營公司及財團法人，非屬國營事業，政府部門也沒投資，現在卻開口抱怨起農委會。一個按照公司法成立，規模十億元的企業，比很多水果貿易商都大，卻怪罪農委會不關心，或是沒錢買冰箱，可見不管台農發有沒有拿國家預算，都不能不聽「上面的話」。

台農發也曾說，香蕉、鳳梨、鳳梨釋迦等農產品是「優先發展外銷」的項目，最大的不同是台農發公司懂得品牌外銷，不會與現有出口業者搶單，換言之，農產品外銷的餅會被台農發會越做越大，去年台農發成立後不久，農委會副主委陳吉仲領與日本蔬果貿易商Farmind簽了採購100億日圓的農產品MOU，如今看來也沒有MOU沒有成為採購契約，日本不買的台灣蕉，到底能打出什麼品牌。

核食吃下肚，日本就會跟台灣買香蕉？

由此可見，農委會就算沒有實際涉入台農發經營，台農發也不能不聽農委會的話，台農發可能不曉得，「上面的」那些人，就是最大問題的根源。我國政府外交、農政、食藥署等單位早就出包，被日本官方掐住喉嚨。日本知情人士分析，台灣農產品輸日跟日本農產品輸台，兩者本質上都是貿易談判，問題是日本最關心的貿易談判利益：核食入台。只要台灣不點頭，台灣要的，日本也無法立即答應。

純就貿易談判而言，日方以任何方式，要求台灣先進口核食，換取貿易協定，或農產品輸出，都是違反WHO非關稅障礙的國際談判原則，然而政府陷入零檢出或未檢出的論述，也被日方認定是打假球，早被看穿台灣並無能力單方制定一個國際幅射標準，還能要求國際一體適用。

換言之，這兩個問題點代表民進黨政府在對日貿易議題的處理上，不但失去原則、基調薄弱，就連步驟也沒有。談判前應該極力主張的WTO貿易談判原則，怕得罪日方不敢說，該隱藏的弱點，也就是食安與殘留標準關聯性的科學論據，卻主動自掀底牌，最後只能推給國民黨，假藉國內有壓力擱置處理，因此日本駐台官員反守為攻，拿著資料，直接找上執政黨立委及官員抗議。

在台日貿易談判陷入僵局之下，要想期待農產品出口量大幅提升，或是兩國農產品採購擁有突破性的進展，都是痴人說夢，靠著謝長廷大使走馬看花表演吃香蕉、臉書貼貼照片討讚，都不會改變台日關係發展停滯，甚至向後退的事實。

自詡是經貿談判高手的小英，是時候該檢視自己團隊的談判技巧了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航