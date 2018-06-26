中國版「反軍人年改」：上千退伍老兵鎮江集結，鎮壓的武警已破萬

（中央社）

中國江蘇省鎮江市多名退伍軍人日前在當地市政府維權時遭打傷，引發中國各地退伍軍人不滿，陸續集結到鎮江示威。當局調動特警試圖平息紛亂，但聲援人數愈聚愈多，事件尚未平息。

美國之音報導，鎮江市近百名退伍軍人19日集體到鎮江市新政府大樓南大門前維權，訴求公平提高待遇。到20日凌晨1點，一群不明身份的年輕人闖入人群，打傷了轉業士官王益宏。

打人者事後逃入政府大樓，政府操縱打人的傳言甚囂塵上，引起退伍軍人族群不滿。20日後，全中國各地老兵前往聲援。為逼使老兵撤離，傳當地警員試圖截斷抗議人士的食物和水供應。

流傳在網路上的消息及影片顯示，數百維權退伍軍人22日上午衝破警察在市府設置的封鎖線和隔離柵欄，並與在現場抗議的退伍軍人會合。22日深夜至23日凌晨，現場傳出退伍軍人被警員包圍，遭暴力鎮壓。

今年以來，中國多個省市相繼發生退伍軍人抗議事件。日前河南老兵大規模聚集，逼使當地政府道歉並釋放被關押的軍眷，這次江蘇發生鎮壓老兵事件，恐引發更多抗議。

由於中國媒體噤聲，社群網站上出現各種消息，傳言當局將抗議人士帶走隔離，並嚴控進入鎮江的交通。

媒體對事件噤聲，抗議人士透過微信、推特（Twitter）等社群媒體對外傳播訊息。法國廣播電台報導說，大批被抓老兵分別被送到周邊縣市學校關押等待遣返。當局雖已採取中途攔截、停車停運等辦法阻攔，外地退伍軍人還在源源不斷向鎮江湧進。

微信一些消息稱：鎮江「全部戒嚴了，拉上了警戒線，有許多警察」、「老兵進不了現場，到了現場的老兵馬上就被帶走，分散到鎮江市各個區縣的學校裡去。」

美國之音引述江蘇維權人士張建平表示，鎮江形勢嚴峻，有人散布各種謠言，構陷栽贓維權老兵和支持群眾，為當局鎮壓清場找借口。還有故意製造謠言怪罪境外勢力。

在社群網路發布的影片稱，鎮江市內到24日仍有許多外地老兵在市區與警方對峙。另外，當局動員了許多號稱安全引導員的人員，他們帶著紅袖章，專門阻攔老兵，到了現場的老兵也被他們馬上帶走。

維權人士姚立法在維權網轉發一些退伍軍人發出的信息，其中一人表示，「我已經被非法拘禁在鎮江中學將近30個小時，微信被封，拘禁場所網路和電話信號被屏蔽，時有時無」。

交通、通訊都中斷，全國老兵仍持續集結

《自由時報》報導，一名前往聲援的外地老兵指出，他在本月21日（週四）他從江蘇前往鎮江，但各火車站都拒賣老兵車票，以阻止前往鎮江，高速公路也設置路障、攔截老兵，但是，仍然有大批老兵突破阻線，前往支援，目前到鎮江聲援的老兵來自十多個省份，其中包括四川、湖南、山東、遼寧、江西、廣東以及江蘇等多個地區。

23日一整天的情況相當混亂，鎮江市政府被數千抗議群包圍，官方在週六凌晨3點多，先出動大批便依警察毆打老兵，接著衝散老兵紮營、毒打老兵、還出動通訊訊號遮罩車，封鎖所有資訊傳遞；一度被武警衝散的老兵，隨後又在市區集結，當天下午有更多的老兵趕到鎮江，展開支援。

《聯合新聞網》報導，面對增速集結的老兵，當局也出動重兵加大平息力度，截至目前，仍沒有顯示中央高層發令制止事件，甚至鎮江上級的江蘇省也沒有傳出大官到場解決危機，不過，卻有新消息指出，當局已調動超過2萬士兵攜帶重武器準備清場，且已不止是武警，甚至解放軍都傳可能被調動介入；網路上發出警告，要老兵信趕快撤、也有鼓動更多老兵集結聲援。

《大紀元》報導，另有三名在場的河南老兵也錄製視頻向全國老兵說明事情發生經過。其中一名老兵說，

「在浙江這幾天，政府對我們打壓特別厲害，昨（23）日凌晨3點40分，他們（警方）對我們發動攻擊，以器械、盾牌為主要行凶武器，打傷很多人，打昏迷的也不少，有好多戰友得不到醫治，不給醫治，不能及時送到醫院。現在有好多戰友在學校裡邊，他們想要強行帶離，那裡信號給封閉了，電話打不進去。」



他呼籲廣大戰友能站出來聲援，將維權進行到底。

《蘋果日報》報導，老兵受訪時表示，「外面都攔著，高速路不讓進去，和裡面的接不上頭。據說裡面有3000多人，外面的有多少人就不知道了，據說有幾萬人。我們（戰友）到了火車站都被攔著，國保攔回來了，不讓上車，還有公安，不讓上車。今天我打現場戰友（電話）都打不通了，包括我們的網路都遮罩了，微信、QQ都遮罩了，聯繫不上。」

中國的人權組織「民生觀察」也在推特上發布聲明，指責中共當局沿用過往暴力維穩思維，對老兵維權斷然採取野蠻暴力鎮壓手段，並且已經有網友拍攝到坦克等重型武裝運往鎮江市政府的視頻，呼籲中共當局不要讓六四事件的悲劇重演。

從裁軍到爭取退休權益，中國版的「反軍人年改」？

《蘋果日報》報導，自習近平上台以來，高層對軍方進行了大刀闊斧的改革，推行了精簡機構、提高現役軍人待遇、優待退役軍人等舉措。有評論認為，中共高層將供養退役軍人的責任推向地方，而地方當局財政緊張，無力承擔退役老兵的待遇，此外，「新官不認舊賬」也是一大因素。

《南華早報》報導，江西南昌理工大學軍事法學專家曾志平教授表示，解放軍與地方政府之間的溝通不暢以及解放軍內部缺乏透明度是造成長期以來退伍軍人問題的罪魁禍首， 在中國，地方政府沒有一個好溝通管道，讓解放軍提供他們需要的幫助和相關資訊，所以地方官員經常把抗議的退伍軍人視為麻煩製造者。

《轉角國際》報導，中國退伍軍人待遇的爭議，從2015年9月，習近平於中國抗日暨反法西斯紀念大會上，宣布將裁軍30萬後，成為各省退伍軍人密切關注的問題，也陸續出現了相關抗議行動。

2016年10月，正好在中國軍人的退伍季節，一群退伍軍人身穿迷彩服包圍北京「八一大樓」（國防部大樓）外，抗議解放軍裁軍造成的軍人權益損失、並要求改善退伍軍人待遇。

為解決這些棘手的問題，中國退役軍人事務部在今年3月正式於北京掛牌成立。但過沒多久，就在5月8日，反而吸引了另一批來自中國四大國有銀行系統的退役軍人，前來捍衛自己的退休權益，而後全都被警察移送到久敬庄訪民收容站。控訴無門，一名退伍老兵氣憤地說：「退役軍人事務部根本就是形同虛設，不是給你解決問題的，而是多一個管理機構、官僚機構！」

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核稿編輯：羊正鈺