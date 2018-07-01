十人組成的新興居住型態：「青銀同居」讓長者有人陪、年輕人學經驗

文：林玫妮

廚房裡，兩位銀髮長輩圍著圍裙，正在撿菜、炒菜，口中不時與旁邊另外兩位在「幫忙」的年輕人聊天，氣氛顯得很歡樂和諧。這幾位銀髮長者和年輕人，其實並沒有任何親戚關係，他們，只是來自不同地方、不同家庭的室友，在三峽北大的社會住宅中，找到了特殊又新鮮的新生活。

十人組成的新興居住型態

你曾想過，當回到家的時候，所見到的人並不是家人的光景嗎？仔細想想也並非是一件難以接受的事情。

新北市城鄉發展局於今（2018）年1月，在三峽北大青年社會住宅推動了「青銀共居」第二期Longstay試驗計畫，結合社會住宅與未來高齡化趨勢議題，使年長者能夠有人陪伴，年輕人也可以從長輩的身邊，學到深刻的經驗談，房租套房每月4,500元、雅房3,500元，若有不適應的情況，亦可提前解約，並委託「玖樓共生公寓」代為管理。

玖樓《青銀共居》專案負責經理徐菀庭說，當初活動報名約有六十至七十人，經過兩次的甄選後，選出十位青銀室友一起共居，並在2月正式開始生活。十位居住者中，有三位銀髮族、七位年輕人，大家一起規範了生活公約，以不影響其他人的生活作息，來安排個人的時間。

Photo Credit: 玖樓共生公寓 晚上閒暇時刻，一起打麻將。

與不認識的人組成家

徐菀庭認為，「家」不一定要和有血緣關係的人所組成，曾經有長輩對他們說過，如果跟自己的兒子、媳婦住在一起，比較會有生活習慣上的衝突，拉開一點距離，想見的時候再見，反而感情會更好。

青銀共居，一開始是玖樓的共同創辦人的想法，他發現身邊很多已經退休的年長者，由於子女離家，或到外地工作，使得一間大房子裡有許多空房，便與朋友有著想讓這些空間出租的想法，這便是青銀共居一開始的雛型；而徐菀庭本身也因為北上讀書，覺得臺北許多租屋環境很糟糕，便十分認同這個想法，並親自擔任此計畫的負責人。

在青銀共居的計畫上，徐菀庭說，大家一開始總是小心翼翼，擔心觸碰到其他住戶的地雷。在幾次的大活動的辦理下，逐漸建構了彼此的生活方式，把主導權拉回到居住者身上，而大夥們也有一些自發性的活動，例如年輕人因為忙碌，請長輩幫忙到市場採買水果，晚上再一起切給大家吃；或是相約一起出門運動、爬山，漸漸累積了生活上的默契與情感。

徐菀庭觀察，這些居住者的共同點，大多屬於個性比較開放的人，且願意敞開心胸，與家人以外的人生活、相處。像居住的三位銀髮族朋友，其中一位本來就是獨居狀態，另外兩位則是和伴侶住在一起，會想來體驗這個計畫，無非是想嘗試看看不一樣的老後共居可能。

親民的房租與舒適的環境

Photo Credit: 玖樓共生公寓 寫下生活公約，一同遵守維護。

青銀共居的試驗計畫，地點位於三峽北大社會住宅，總共三間房，每間各三房三廳，一共九間房間共有十個人居住。如同前面所述續的，十個不同年齡，來自不同家庭的人們，為了良好的生活品質，訂定了彼此的生活公約，每人每月500元的公基金，一起負擔必備的水電、瓦斯費，免去了一直酌收、算錢的麻煩。

問徐菀庭，是否有觀察這三位來參加試辦的銀髮族朋友，從剛開始到現在最大的差異是什麼？

她笑說著︰「應該就是看起來變年輕了吧！」徐菀庭覺得，當長輩住在養老院、安養院，生活完全被規範住，沒有自由時，總會有股蒼老、失去活力的感覺。但在青銀共居的計畫裡面，她看到的是長輩找回目標，和年輕人相處在一起，不論外表，整個人看上去，充滿氣色與活力，也開朗許多了。

渴望更大的空間創新

不過，徐菀庭仍舊希望，地方政府能夠提供給他們更大的空間，結合居家、長照，讓青銀共居計畫得以更加順利。

如德國就有一個不錯的案例，整棟房子住著許多銀髮族與年輕人，並設有交誼廳，居住者可以隨時在這個空間裡看書、聊天，或者與其他居住者玩桌遊或益智遊戲等。此外，也利用一些小巧思，增添生活情趣，例如製作個人專屬杯墊，正面寫著「我有空」，背面寫著「我在忙」，這樣其他人不必特別開口，就能知道是否能找這個人一起聊天、外出。

徐菀庭認為，青銀共居的計畫會越做越好，接受度也會慢慢增加，畢竟，渴望快樂、無牽掛的老後生活，幾乎是每個人心中的終極夢想啊！

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本文經退休好幸福授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航