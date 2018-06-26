【插畫】外國減塑救海龜，我們只關心珍奶

動物辛球

自從2015年哥斯大黎加海洋學家，在YouTube上傳吸管卡在海龜鼻孔的影片而震撼世人後，「減塑」便成了全世界政府努力推行的重大政策

例如英國政府推動垃圾袋隨袋徵收費，法國逐步禁止拋棄式塑膠餐具，美國的眾連鎖餐廳也逐漸引入停用塑膠吸管的政策，但同樣的事情到了台灣，許多媒體開始討論「沒有吸管要怎麼喝珍奶」，再加上搞不清楚狀況的官員，做出用湯匙喝珍奶的言論，到了最後，大家似乎都忘了減塑的初衷是什麼。

不論是用替代品或落實回收，全世界推行減塑時候心想的都是海龜，我們卻只看見珍奶，就怕自己的生活習慣得因此改變，許多人說要「接軌世界」，台灣可能還有很長的一段路要走。

►繼續用塑膠吸管是對自己的寬容、對海洋的無情

本文經動物辛球授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航