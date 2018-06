到法國阿爾卑斯山體驗「貴桑桑」的滑雪

文:何桂育

滑雪在法國是一個昂貴的冬季運動,每年聖誕節與寒假會去滑雪的家庭不到10%。阿爾卑斯山上滑雪勝地的小木屋房價可比巴黎市中心,是滑雪假期最大的開銷。再來是纜車的費用,為了搭纜車到更高的山上,成年人一天的纜車費用是40歐元起跳(阿爾卑斯山每個滑雪站價格不同,40歐元是家庭式滑雪站的局部山區,而且不含保險的纜車價格)。

再來是飲食費用,因為冬季積雪,高山上的食材皆由平地運上山,因此無論是外食或一般超市的價格都比較貴一些。最後還有滑雪器材租賃、滑雪裝備採購跟滑雪課程等開銷,法國滑雪站統計每人平均每天的滑雪假期開銷是117歐(英國觀光客平均每天開銷是152歐,法國本地人是108歐),比夏天假期開銷要多出許多。因此法國青年與運動部的數據顯示,法國只有11.4%的滑雪人口。

要價不低的運動假期,又會常常有雪崩、意外等危險,為什麼還是有許多人願意每年塞車上山去滑雪?有二個原因,第一是滑雪這個運動的社會階層代表。就像夏天要曬出一身古銅色的肌膚才能顯示自己有去渡假,而最高層次且不動聲色的炫耀,是在冬天假期過後,回到市中心或工作崗位時,臉不但曬黑還留下滑雪防風鏡的痕跡。這點在法國生活條件觀察研究中心的報告中證明,滑雪是法國都市菁英族群與有錢人的運動,其中職場上管理階層佔滑雪族群的最高比例。

第二個讓大家每年塞車上山滑雪的原因,是有地緣關係的族群。比如說在山區附近大城市長大的人,因為從居住城市到山上只需要一個小時的車程,因此從小養成滑雪的習慣。這種就像聽到有浪就開車去海邊衝浪的台灣人一樣,是一種因為距離近而養成的運動習慣。帶我們去滑雪的朋友,就是這一族群。

這對夫婦的先生在法國阿爾卑斯山腳下的一個工業大城市Grenoble長大,青少年時期常常看到山上積雪,就和同伴上山滑雪。當我們一家跟著他們一起去滑雪,滑雪就成了單純的運動,而不是都市人顯擺炫富的行徑。因此,我也從女兒二歲那年開始,開始接觸這個台灣人不熟悉的冬季運動。

在法國的滑雪勝地都會有滑雪學校,有教練們穿紅衣服的法國滑雪學校ESF,還有另一個教練們穿藍衣服的國際滑雪學校ESI。因為阿爾卑斯山地處歐洲多國邊界,因此滑雪課程有法語、英語、義大利語等不同語言。我們二家的孩子,就從二歲還在吃奶嘴的年紀,就開始法國滑雪學校ESF的正規滑雪課程。ESF成立於1937年,至今有250個分校(在法國每個滑雪站都有)和一萬七千多名教練。ESF的滑雪課程專業,還有嚴謹的考試制度,為法國孩子們打下很好的滑雪基礎。以高山滑雪來說,從孩子兩三歲開始,就可以報名ESF的滑雪課PiouPiou(小鴨班)。

課程每天早上九點開始到早上十一點半結束,五至六天的課程結束後,孩子們會有簡單的測驗,得到小鴨獎章和法國滑雪學校手冊上的認證。小鴨之後分別是Ourson(小熊)、Flocon(雪花)、一顆星、二顆星、三顆星、銅星與最高階的金星認證。這些課程與最後的考試,能清楚的分辨孩子的程度,讓孩子們不至於在這個危險的運動中受傷並且獲得最大程度的訓練。跟著ESF的教練們,孩子從山腳下的兒童滑雪公園,到簡單的拉屁屁緩坡,再上山從最簡單的綠色雪道開始滑,然後藍色雪道、紅色和黑色雪道循序漸進。

成年人的課程,有分成一對一的私人課程與團體課,有高山滑雪、越野滑雪、競賽滑雪和雪板。在我最初去滑雪的幾年,都是上私人課程,每天一個小時讓教練一對一教導我這個沒什麼運動細胞的學生。幾年下來,我雖然還是初學者,但是至少沒有像身邊的朋友們傷筋斷骨。今年因為和鄰居媽媽們一起帶孩子去滑雪,在鄰居媽媽的鼓勵下,參加了團體課程。ESF就算是團體課程,教練們也會很快地按照學生的不同程度,分成三、四人或五、六人一組的小班制,依照學生程度不同給予不同的訓練。

最近這幾年滑雪和雪板似乎非常流行,許多在台灣的單身朋友會去日本滑雪板,家長也會帶孩子去滑雪。在歐洲的許多台灣朋友也會去歐洲的各個滑雪勝地滑雪,一到冬季,社交網站臉書或Instagram都被大家的滑雪照洗版。我發現歐洲阿爾卑斯山的雪道跟日本的雪道相較之下似乎不太友善,阿爾卑斯山的初學者藍色雪道會有45度陡坡和一側的斷崖。因此我建議對滑雪有興趣的朋友,在歐洲滑雪時還是要上課或請教練,以免乘興而來,敗興而歸。

What other people think…

Feeling: delighted

"Skiing in France is the best. Not only that the mountains there are best for this particular sport, but the ski chalets are very good. Chalets will make your ski holiday a lot better because of the sumptuous food choices, cosy amenities, and reliable services."

——A French student