退休後，如何處理「不再被人需要」的情緒？

文：茱莉亞．卡麥隆（Julia Cameron）、艾瑪．萊弗利（Emma Lively）

從照顧他人轉而呵護自己

過去，我在那些已經退休的學生身上，曾經多次看到一種情形—由於那些學生的職業生涯都以服務他人為重點，導致他們在退休生活中，都得歷經一段辛苦的時間，才能將關注焦點轉移到自己身上。像是護士、醫生、老師、廚師這種「工作永遠做不完」的人，要適應不再工作的生活，往往最為棘手。甚至可說，當他們已精疲力竭、準備退休，他們心裡的感覺，卻會轉為自己彷彿不再「受人需要」，這使得他們大受衝擊。

關切自己真正的需求

當一個人過去的生活都以照顧他人為目標，當他要邁入退休生活，從照顧他人轉而照料自己，他們經歷的過渡時期可能會格外艱難。畢竟從前一直都有人需要他們的才能，而他們過去也習慣這種情形，如今已不復存在，這可能使他們覺得無所歸依，甚而因此憤恨不滿。

雖然上述情形或許切合工作性質是服務他人的人，但也切合孩子此刻正展翅飛離家園的父母、先前一直都在照料年長親屬的人，甚至，也切合以往曾是他人「能量來源」的任何人。

丹尼斯在一家高級餐廳擔任行政主廚多年。「剛開始工作時，」丹尼斯說：「我費盡心力要往上爬，想成為人上人。當時我心狠手辣，也充滿野心幹勁，什麼都阻止不了我。」然而，廚師總是一團亂的生活形態，卻影響了他。如他所言，他成為「從來就沒能真正領先，而且始終都得仰賴腎上腺素運轉」的人。由於廚師這一行，沒有真正的標準能讓他「迎頭趕上」，而他的待辦事項清單，又永遠多得做不完，況且在工作中，一直有人需要他，這些都導致退休對他來說，像是「跳脫繁重無聊又令人厭倦的工作，」丹尼斯表示：「我幾乎累垮了。而且對於接下來要做什麼，真的毫無概念。」

「疼惜自己，不過是將我們給予他人的仁慈，同樣給予自己。」 —美國心理學家克里斯多夫．葛默（ChristopherGermer）

儘管丹尼斯退休時心力交瘁，但他早已習慣這份需要大量腎上腺素，且事情永遠接連不斷的工作；再說，他也習慣全體職員都仰仗他，更別提高朋滿座的餐廳都依靠他的那種日子。「先前我經常都在照顧別人。照顧人，讓我每一天都有目標，也讓我有使命感。如今，我不知道自己的生活應該忙些什麼。」

當我建議丹尼斯，不妨想想能用什麼方式照料自己，他承認照顧自己這個領域，對他來說非常陌生。「我有一棟像樣的房子，也有一輛好車，不過，有些東西我從來不曾擁有—像是完全放下工作的假期，或者按摩。」透過寫回憶錄，丹尼斯注意到他四十五歲時，因為接管一家餐廳，而在往後的職業生涯中，一直將那家餐廳說成是自己的餐廳，於是，他想起那段時間，幾乎可說恐慌不已。

「我覺得當時好像必須『成功』，而且速度必須很快，」丹尼斯說道：「我回頭看那個比較年輕的自己，才領悟到那時我願意為了事業放棄一切。難怪我現在鬆手放開工作，卻讓此刻的我，感覺像是失去了很大一部分的自己。」丹尼斯在回憶錄回首過往，也像很多人一樣同情自己。

「如果現在很難考慮照料自己的事，那麼，不妨嘗試把這件事想成是照顧以前的自己，」我向丹尼斯提議：「那個四十六歲的男人，當時沒有得到什麼，但那會不會是他當時需要的東西呢？」

丹尼斯回想此事，終於明白那個比較年輕的他，當時缺乏良師益友。「那時我覺得自己很孤單，」丹尼斯說：「感覺好像必須穿過荒野，闖出一條屬於自己的路；而且要做到這件事，無法依賴他人。此刻我說出這段回憶，明白它很讓人傷感。但願我能回到過去，成為從前那個我的良師益友。」

好消息是，透過某種途徑，丹尼斯能做到這件事。於是，他慢慢努力接觸那個比較年輕的自己。「最初我想，我應該去海灘一個月。不過現在我已經明白，這不是我真正想做的事。我想和其他人交談，也想接觸其他餐廳老闆，而且還想認識其他已經退休，且成功找到下一步對他們來說實際可行的人。」

照顧自己是非常特殊的藝術，一定要真誠面對自己實際上需要什麼。倘若我們需要的是忠告，那麼，美制量杯兩杯的冰淇淋，就不符合我們所需；如果我們需要休息，一本記事內容過量的行事曆，只會使我們苦惱。若是過去多年來，我們都在服務他人，那麼，可能會需要一段時間，才能找到自己所需。請保持耐心，我們需要什麼，值得耐心尋覓。

「先學會愛自己，其他一切都會步上正軌。你必須先愛自己，才能做好世界上任何事情。」 —美國女演員露西兒．鮑爾（LucilleBall）

佛瑞德的妻子生病時，他已經退休一段時間。由於擔任照顧者照料妻子，以至於佛瑞德的生活始終都陪在妻子身旁。「當時除了這麼做，我別無選擇，」佛瑞德表示：「可是這件事在許多層面，都令我非常痛苦。」妻子身體衰竭過世帶來的壓力，對佛瑞德造成重大創傷。「我用盡體力，也耗盡心神，幾乎可以說，我沒有時間悲傷。」對佛瑞德而言，登記參加按摩療程，感覺像是天經地義的事。「我無法相信我打算這麼做，但我想試試看。」佛瑞德這麼告訴我。佛瑞德接受按摩時，他深深感受到妻子如今已撒手人寰，並因而意識到他想念有人觸碰自己。而他也憶起從前幸福快樂的時光，和那些得拚命努力的艱難時刻。他同情自己，也了解過去多年來，他一直都沒有顧及自己的需求。

按摩接近尾聲時，他決定登記參加另一次按摩療程。對佛瑞德來說，這感覺像是有建設性的治療，於是他下定決心，讓自己一週按摩一次。

對許多退休人士而言，照顧自己這門藝術，不是輕而易舉就能做到。可是當我們能好好照顧自己，所得到的回報，遠超過我們照顧自己需要的時間與金錢。當人生的下一步難以捉摸，我們可以先謹慎查看回憶錄，回頭看看那個比較年輕的自己，並以此作為線索，找到從前我們曾經想做什麼。當我們為了服務他人耗盡心力，可藉由回顧過去，推測什麼才是幫助目前精疲力盡的自己最好的方式。

向自己伸出援手，往往是我們非常陌生的事，以至於看到我們能夠實現的結果，可能感到震驚—而實際上我們做出的回應很少。問自己真正需要什麼，我們或許會對自己有答案感到訝異—而答案多麼簡單，也會出乎我們意料之外。

「和我們內心的事物相比，在我們背後和眼前的事，都是芝麻小事。」 —愛默生

練習：照顧自己

以往你曾是其他人的能量來源嗎？列出三段人際關係，都是你在其中添加的活力比得到的活力來得多的人際關係。如果其中一段回憶讓你感覺不公平且痛苦，那就花五分鐘，寫下這段人際關係。

現在，從一到十寫下數字編號。接著，再列出十件事，都是你用來寵愛自己的事。這些都是你會輕易為他人做，卻很少（甚至從未）為自己做的事。從這份清單上選出一件事，然後為自己做這件事。

書籍介紹

《五十後的精采，來自你的行動與渴望：啟動創造力12堂課X安頓身心68個練習》，大好書屋出版

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作者：茱莉亞．卡麥隆（Julia Cameron）、艾瑪．萊弗利（Emma Lively）

譯者：陳文怡

面臨退休或步入中年後期的你，無論過去的人生多麼精采，都到了該重新尋找生活座標的時候！

本書是暢銷作家茱莉亞．卡麥隆累積超過四分之一世紀的教學精華，為那些正要展開「人生第二春」的人，解答「接下來該做什麼」的疑問，也引領正值中年後期的你「預習退休人生」，有機會好好探索自己，發掘內在的潛能和渴望，在日常中尋找令人興奮的事物！

「一個人無論變成幾歲，如果能一直保有創作欲，這個人身上猶如孩童的部分，就始終存在。」──約翰．卡薩維蒂（John Cassavetes），美國獨立電影先驅

Photo Credit：大好出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航