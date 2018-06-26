【世界盃】VAR可減少漏判誤判　但它有令比賽更公平嗎？

文︰wing

今早看B組大戰多次的影像輔助裁判（Video assistant referee, VAR）決定時，我想起的是近30年前亞視劇集《勝者為王》的一幕：秦沛飾演的賭王聶萬龍的手下在錄影機畫面做了手腳，令判官相信高雄傭演的方真在賭局上出老千。我不是說國際足協在鏡頭上動了手腳，但有影片真的不代表有真相，多了影片也絕不一定令比賽更公平。

先說最大的問題，就是選擇性看影片。根據規定，VAR裁判是要審視所有與入球、十二碼、直接紅牌和認錯人的情況的。這個星期比賽帶出的問題是，為甚麼一些不太明顯的犯規，裁判顯然是因為VAR裁判的建議而看影片，再判十二碼。但一些明顯的犯規就算與入球和十二碼有關，球賽卻如常舉行。

以往球迷相對接受這情況，因為大家知道球場上有22名球員，裁判僅得3名（就算有底線裁判也只是5名），「走漏眼」是要接受的事。但現在VAR裁判和全球觀眾可以看到電視重播片段，類近的情況，甲隊做的要看影片，乙隊做的卻繼續比賽，怎叫人心服？

所以現在最大的問題是，VAR無可否認可以減少漏判誤判，但它沒有令比賽更公平。

Photo Credit: Dmitri Lovetsky / AP Photo / 達志影像

VAR肯定不能解決所有爭議，仍可透過一些措施令球迷更信任這套新制度。首先，到底裁判走到電視前看影片時，是基於控制室裁判的建議，還是裁判自己想覆檢？雖然根據規定，是否覆檢的決定權落在裁判手中，VAR裁判只有「建議」權。但當有片看的人告訴場上的人有「清晰而明顯的錯誤」（clear and obvious mistake）時，你能不看影片嗎？如果球迷不知道覆檢是裁判自發還是因為接收到控制室的訊息，在出現選擇性覆檢時，根本不知道誰要問責。

與上一點相關的，是到底VAR裁判和場上的裁判說了些甚麼？到底控制室內的裁判有沒有藉人數優勢向場上裁判施壓？理論上VAR裁決可以令裁判的決定更具透明度。由於球迷現在無法知道場內和場外裁判的交流內容，就算規例上明訂只有場上主裁判能作最後決定，球迷也會懷疑真正主導球賽的是VAR裁判。因為他們能選是否「建議」覆檢，更可以透過通訊影響裁判的最後決定。而現行橄欖球賽的做法，影像裁判和場上裁判的對話是公開的，球迷可以不認同最終判決，但起碼知道裁判判決的根據是甚麼。

Photo Credit: Murad Sezer / REUTERS / 達志影像

第三、回歸賽例精神。其實守則列明了只會在「清晰而明顯的錯誤」（clear and obvious mistakes）和「嚴重而且被錯過的事件」（serious missed incident）才可重看影片。換言之，除非影片能證明場上的判決幾近是100%錯誤，否則就應以場上的判決為準。

世界盃開幕以來，真的是這樣執行嗎？例如今早西班牙末段的入球，旁證示意越位。VAR根本沒有證明旁證的決定是「清晰而明顯的錯誤」，但場上的決定也被推翻。守則還強調，慢鏡頭應只集中在判斷客觀事實時才使用（如犯規是否在禁區內），當裁判的判決涉及球員的主觀意欲時，就應用正常速度的影片作裁決。例如今早C羅納度（Cristiano Ronaldo）的那動作，是否判紅牌的重點應是他是否蓄意傷人，應用正常速度的影片作決定。

儘管香港《NOW》電視台的旁述員幾乎每場都提醒觀眾：球例沒有球打手、手碰到足球裁判就可以判罰……其實球例對手球的定義是「a deliberate act of a player making contact with the ball with the hand or arm.」。關鍵字是「deliberate」，漢語的翻譯是「蓄意」。過去十多天，如果我們真的在和裁判看同一段影片，不是經常看慢鏡頭去決定手球是否應判十二碼嗎？

本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁。

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊