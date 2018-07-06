如何信守對自己的承諾？六大方針調配你的幸福秘方

文：蘿倫・韓黛爾・山德（Lauren Handel Zander）

如何對自己做出承諾

我們都知道要如何做出承諾。但是要怎麼信守對自己的承諾呢？ 這可就是另一回事了。我們稍後再來處理這部分。無論如何，這裡有幾項做出承諾的基本方針。這些方針和第一章裡「如何築夢」的提示，兩者差異並沒有太大。你納悶為什麼嗎？ 來看看這些談到人類的小字體附屬條款吧：我們鬼祟狡猾，而且除非具體指定，我們聰明到不會去特意說明。

要切實際：你要確定許下的承諾是你相信可以做到的。例如說，跟自己保證今天會中樂透，可能就不是最好的承諾。抽了三十年的菸之後，你承諾明天立馬戒菸，這樣或許很棒，但不切實際。由於菸癮很難戒，承諾逐漸遞減菸量，而且規畫出一段不可避免的休戰期，這樣會比較合理。 要求自己加倍努力：要確定你的承諾需要自己加倍努力。承諾每天使用牙線（除非你平常都不用）只表示你不愛乾淨，不算加倍努力，對吧？ 不過承諾每天要喝幾杯水、預約做乳房X光片檢查、打電話給你一直在躲避的兄弟、終於去看你父母新買的公寓（都超過一年了！），這些都是好承諾。去做你一直拖延的事。去做那些當我開始提到承諾，就立刻浮現在你心中的事。噢，你知道的，就是那一件（或是十二件）。 再提醒一次，要明確：你的承諾不能有伸縮的空間。要確定當你許下承諾時，你也要回答接下來的這幾個問題：多常去做？ 要做多久？ 在什麼時候？ 做多少？ 比方說，「我會對助理好一點」，「討厭通勤少一點」，「多記錄我的花費」等，這些承諾的立意都很棒，不過真正的意義何在？ 你的承諾必須不能有漏洞。我會在週日打電話給我弟弟，至少跟他聊二十分鐘。我每個禮拜會寄出五封履歷，每天跟三個不同的人說我的夢想。我每晚會跟三位我喜歡的潛在網路約會對象聯絡。你看到這些承諾有些許不同嗎？ 它們沒有多少空間讓你疑惑你是否會信守承諾。答案只有「是」與「否」。 運用有力的語言：說到許下需要信守的承諾時，使用一些真誠卻滑頭的字眼，像是「希望」、「嘗試」跟「但願」，這樣是行不通的。比方說，你做出的承諾要像是「我會每個禮拜陪我女兒玩一次桌遊」，這和「我要嘗試和女兒培養感情」大不相同。 管理外在世界：在我們旅行的時候，我們有多少人責怪過機場或飛機（當機上提供免費食物的時期），害我們無法控制飲食？想想看吧。比方說，假如你知道週六有一場派對，你承諾每週只吃一次甜點，所以你很聰明地等到派對上再吃。我們不是天真無知的物種，所以別裝傻了。 聽懂這個笑話：你愈討厭許下某個承諾並遵守，你就愈需要那個承諾。

事實和結果

為了開始在乎這件事，我們首先要看看我們在自己的清單上，排序有多低。我們通常會被這個事實所激怒，那就是我們可以對每個人信守承諾，除了我們自己，並且我們會看清楚這對我們的幸福而言是多大的一種罪。

真是說得好極了，蘿倫，不過說比做容易。我通常會信守對自己的承諾一下子，例如新年新希望可以持續到二月中，但不可避免的事發生了——你知道的，人生嘛——接著我偏離了軌道，然後這種循環又開始了。

但至少現在你應該能聽見自己在什麼時候只是在播報氣象了，對吧？ 不過你也要了解，我們為何過了一陣子就無法信守對自己的承諾：因為不遵守自我承諾的真正後果並不會立刻顯現。比方說，假如你想戒菸，但老是多抽了一根，而多抽的並不會是害死你的那根菸。假如會的話，你就不會去抽那一根菸了。假如你知道不遵守飲食計畫會害你的體重在一夜之間增加四．五公斤，你就不敢偷吃了，對吧？ 但因為後果不會立即呈現，所以你就忽略它。

事實是（喔喔），你每次打破對自己的承諾，你就扼殺了一部分的自己，不過是比較不明顯的部分：你對自己的信任。而這在生命中造成的重大後果是，你每次背叛了對自己的承諾，你的人生就不會圓滿，而你的墓碑上會寫著：「差不多安息了。」

耳提面命守則第八條：花點時間找回你的幽默感。可能早在第二章，我指控你的問題是你自己時，你就把幽默感拋開了。

找出自願接受的適當後果能讓你為自己的夢想負起責任。當你對自己許下承諾，並且附加後果，你就會讓自己意識到你的承諾，而且最終能意識到你的個人誠信。

無論是信守承諾或為後果付出代價，都是誠信的表現。它會為你做出的承諾找回平衡，看是否要遵守下去。它勝過內疚的那番鬼扯加上找藉口的需求。

關鍵在於為自己設計出完美的後果。

可是，蘿倫，後果感覺像懲罰。我比較喜歡獎勵的方法。我已經因為無法守住承諾而覺得糟透了，後果豈不是會讓人感覺更糟？

聽著，這次你要相信我（記得耳提面命守則第二條嗎？）。為了保住承諾而去奮戰，遠遠好過你現在打的這場仗。假如獎勵有效，早就生效了。難道擁有身體、健康、事業、愛情、社群及銀行帳戶等夢想，不算獎勵嗎？ 但是它到目前為止成功過嗎？

沒有。

我試過獎勵方法了，它就是行不通。到頭來，我們人類就算少了想要的那些東西，也可以活得好好的。看來如果我們少了那支新的iPhone、那趟遊輪之旅、那件長裙、那匹小馬，依然能活下去，那麼再過上一年或十年沒有這些東西的日子又如何呢，對吧？

然而拿走我們已經習慣、成癮及預期該有的東西，那可是另一回事了。拿走每天晚上喝的酒、那些季票、每天的優格冰淇淋、強迫某人在地板上睡一晚，或是參加那場單身派對卻滴酒不沾？ 那麼你要當心了。為了信守承諾，我們幾乎沒有不願做的事。

這就是重點。

所以正確、自願接受、好笑、誇張、討厭而令人苦惱的後果很有效。後果應該要能帶來足夠的刺痛，讓你得以在棄承諾於不顧、接受自己的藉口之前，重新考慮一下。你或許認為我是虐待狂，但我保證我不是真的要你為你的後果付出代價（好吧，也許有些真的很好笑的代價可以）。我只是要讓你去做你說過要做的事。

畢竟我們努力奮鬥的，是「你」的夢想。

不過蘿倫，你不認為你用懲罰來讓我們信守承諾的計畫，有點太簡單了？可能會有效嗎？

這個問題的答案是沒錯。的確是太簡單。不過現在我要問你一件事。萬一它真的就有那麼簡單呢？ 萬一我們就有這麼容易預料及改變呢？ 這難道不是天大的好消息嗎？ 承諾和後果就是通往那個國度的金鑰。

萬一讓我們脫離自願接受的監牢真有那麼簡單，而且鑰匙一直都放在我們的後口袋呢？

是吧？！

你再想一下。假如我追問你的後果，那麼，我應該也要多揭露我自己的，這樣才公平吧。

HBO和無所事事

雖然我愛我的丈夫大衛，但假如讓我自己決定的話，在過了十九年，有三個十四歲以下的孩子，以及一大堆好的電視節目（我在騙誰啊？我最愛看爛透了的電視節目了）之後，我會多常想撲倒他呢？這不是因為我們的性事不美好，而是因為，又來了（請看身為人類手冊的小字體附屬條款）：當我們沒有忙著怪東怪西、怯懦不前、尋找藉口、感到內疚跟滿口胡扯的時候，我們又懶又小氣。

所以為了強制管教我的淘氣鬼，我當下承諾要找我的老公上床，兩次。

沒有，不是一個月內，是一週內。

而且沒錯，他知道這項承諾。我最愛學員問我大衛是否知道我的承諾了。你知道為什麼嗎？因為這代表他們絕對不會告訴自己的伴侶。而且不對喔，這不是因為不好意思，而是這樣他們的伴侶才不會拿這件事來噹他們（或者逼他們說到做到）。

所以萬一我沒有信守承諾，我的後果是什麼？

假如我沒和大衛每週上床兩次，我就得跳過一集我正在追的影集。永永遠遠。沒錯，不能訂閱收看。不能上HBO GO。不能看YouTube。永遠看不到。

你可以想像得到——我不會打破承諾。

你猜誰比較開心？ 當然是大衛了。但你再猜猜發生什麼事？我也很開心。不光是因為我沒有愧疚感又有「辦事」，也因為我和我的淘氣鬼進行權力爭奪戰，而我贏了。就算我在某一週沒打贏，而且違背承諾，我的高我「依然」獲勝了。你知道為什麼嗎？ 因為我那愛看電視的淘氣鬼理當如此地失去了像《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）之類的影集。

可是蘿倫，你要許下承諾才和你的丈夫上床，他難道不會感覺受傷嗎？ 你難道不是應該單純想要嗎？

當然了，假如我們人類都天生大方、充滿關愛、無私又能自我約束，那就太棒了。但你又不是不認識我們。就算每次出門跑步，我都能經歷和上帝及大自然連結的靈性體驗，但我會因此就每天自動去跑步嗎？

沒錯，就是如此。

或者我有時會在早上換好跑步運動服，一整天輔導學員跟畫畫，然後很可能都不必趕場嗎？

就是囉。

我的性愛承諾完美地把我鎖定成我想當的那種人以及伴侶。我的身體誠信（也就是我的行動，例如撲到我丈夫身上）符合我的感情誠信（我的感受，例如關愛）以及我的精神誠信（我的思想，例如深度連結）。

找到對的承諾，然後保持下去或付出代價，這就是幸福的祕方。

書籍介紹

本文摘錄自《你只是沒有逼自己幸福：停止抱怨、戳破謊言、以有效作為代替無效安慰，走出越活越苦悶的假性舒適圈》，麥田出版

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作者：蘿倫・韓黛爾・山德（Lauren Handel Zander）

譯者：簡秀如

幸福不是一蹴可幾，卻可以「逼」近

你對自己的人生並不滿意，但你連「不滿意」都懶得說。

有些事情若你不先打臉自己，就等著被人生打臉。

你是否常告訴自己「我已經夠幸福了」，卻一肚子抱怨跟遺憾？

你是否常把承諾別人的事情做好做滿，卻輕易打破對自己的承諾？

你是否在計畫夢想時，一邊期待最好的結果，一邊做最壞的打算？

你是否立誓長大要成為跟爸媽不同的人，但也只是他們往右你就往左？

面對人生傷痛，有時我們確實需要被同理。

然而當人生傷痛成了無限迴圈，類似的挫折鬼打牆般反覆發生，請正視一件事：

你需要的，絕對不僅是同理。

你可能是受害者，也可能是加害者，但更可能是自己人生的旁觀者。

本書裡，作者以鐵血態度 + 真實案例，揭露我們人生的真相，其中一名學員甚至直接以真實姓名身分現身。這些真相，包括了人們失敗的全部原因——自己的版本、他人的版本，以及說不出口、刻意遺忘或變造的版本。接下來，她再以清楚實際、容易操作的步驟，教我們如何一步一腳印地修正過往的失敗路線，重新往夢想的道路上前進。

這套循序漸進的自我改造方法共分為十個階段，十年來已改變兩萬兩千名學員的人生。只要誠實回答書裡的每一個問題，並依照指示練習，不逃避、不撒謊，履行對自己的承諾，你就能獲得改變，得到夢想事物。無論是修復伴侶關係、在工作上贏得最好績效、談場期待已久的戀愛，或是減重，皆能成功達標。書裡的實用練習和真實案例非常激勵人心，教你從「認識真正的自我」開始，並進一步將其轉為優勢。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航