禁建48年的社子島開發案通過審議，但4000多戶都還沒安置

社子島位於台北市西北側，因地勢低窪又處於淡水河與基隆河交會處，以往每逢颱風便有水患，民國59年被規劃為「防洪計畫區」，遭限制開發，禁建48年後，社子島如今成為全台北市發展最遲緩的地區，每到選舉就被拿出來討論，柯文哲上任後，於2015年成立社子島專案辦公室，並在2016年舉行社子島開發i-Voting，最後有6成的居民同意以「生態社子島」規劃方向開發。

該開發案於2016年10月送交內政部都委會審議，期間歷經5次專家會議仍遲未定案；內政部都委會今（26）日審議社子島開發案，柯文哲也親自率領團隊到場報告，表達決心，最後審議結果通過，附帶決議要求台北市政府在進行區段徵收審議前，針對安置計畫舉辦聽證會。

（中央社）內政部都市計畫委員會上午召開第925次會議，審議變更台北市士林社子島地區主要計畫案，台北市長柯文哲親率市府團隊前往，表達社子島「非開發不可」決心，將兼顧居住、環境、產業的規劃原則。

歷經近3小時會議，都委會主席、內政部次長花敬群裁示全案通過，不過，北市府應詳細說明如何保存歷史與人文風貌，安置計畫必須以合理為原則，並在進行區段徵收審議前要開聽證會。

林欽榮表示「欣然接受」，強調會盡最大努力保存人文聚落，安置作業也會做到戶戶追蹤列管，也會辦聽證會。柯文哲在會中報告，表示開發時有三大方向，分別為生態規劃、智慧社子島以及文化資產保存，文化資產部分將保留5處歷史建築、2處信仰中心，完整保存歷史與人文風貌。

台北市都發局總工程司邵琇珮在報告時指出，社子島共302.10公頃，有1萬1116人、4258戶、2059棟建築、4857筆土地，高達170公頃用於農業，多種植蔬菜類作物，此外，違章工廠林立、違章建物多，且缺乏公共設施。



邵琇珮說，土地使用分區面積約157.55公頃，包含住宅區、商業區、科技產業專用區、文教區及農業區、河川區等，皆納入200年防洪標準內，她說，開發目的是提升居民生活品質，以先安置後拆遷、多元安置方案及分期分區辦理來落實居住正義，將採區段徵收辦理。

柯文哲：希望先過都市計畫

北市長柯文哲今天率市府團隊到內政部都市計畫委員會報告社子島開發案，表示社子島已禁建48年，「的確是一個很困難的問題」，親自出席都委會以表決心，強調會用務實態度解決。

都委會剛開始，主席、內政部次長花敬群先說明全案時程及內政部立場，表示該案在2016年10月送入內政部，但絕大多數審查時間都是在台北市政府，內政部接收案子後，皆快速召開專案小組或審查會，指全案一年多卡在內政部的說法相當不妥。花敬群說：「我們對這個案子態度很清楚，督導市府做出一個好的規畫案，把安置計畫做到全國最高規格。」

柯文哲說，他的政治想法是「人民的小問題就是政府的大問題，把所有小問題解決了就沒有大問題」，而社子島就是典型的小問題累積成大問題的案例，他說：「來這裡要跟委員拜託，市府以最大決心要來解決。」

他表示，他剛上任時，社子島開發方向為「台北曼哈頓」，因須填土2000萬立方以及開發時程太長而卡關，經過i-Voting後，「生態社子島」計畫出線，大幅降低填土量，保留文化資產、歷史建築、信仰中心等，並縮短開發時程。

柯文哲說，目前都計、防洪、環評、區段徵收4大計畫同時進行，盼能加速開發，儘早解禁，也會做到一萬多人、4000多戶都能安置。他會後受訪時表示，希望能先都過都市計畫，後面細節可再討論。

不過，他也坦言，當地居民認為已犧牲許久，應要比其他開發案有更好的優惠條件，所以拆遷安置補償部分仍待討論，只是市府官員已畫好甘特圖，等通過後就可執行。

內政部提出三大附帶決議

內政部次長花敬群表示，今天都市計畫委員會3小時的會議，共聽取23位陳情意見，絕大多數希望通過都市計畫；仍有居民對都市計畫變更的後續內涵有些擔憂，因為，社子島經過三、四、五代的禁建與限制發展，導致很多產權複雜問題，一個門牌住了7、8戶，30幾個人。

他說，內政部要求台北市政府提出細緻化的安置計畫，「這4000多戶的現住戶要逐戶列管」，每一戶未來如何安置、哪些要買安置住宅、或租安置住宅、租金怎麼算、或申請社會住宅、或給予租金補貼到外面租房子，每一戶都要列管。其次，花敬群說，社子島當地產業發展幾十年，土地清理後，後續如何安置，也要列管。另外，他說，

也要考慮社子島有很多老聚落，很多老鄰居希望房屋重建後，盡可能蓋在一起，維繫聚落的紋理；社子島的土地公廟會，未來改建後，若廟保留，人卻搬很遠，「一個廟沒有人拜，就沒有神。」如何盡可能地維繫聚落、宗教信仰的基地與傳統文化活動，這是很重要價值，「而不是全部剷平，全部蓋成高樓大廈，好像很現代化、很進步。」

花敬群指出，內政部雖然通過都市計畫，但有幾個附帶決議，一、對於聚落保存、環境內的人文的紋理關係，要透過細部計畫規劃，盡可能地維持；二、安置計畫要逐戶列管、合理的安置。第三、都市計畫通過後，下一階段要進行區段徵收計畫審議，在區段徵收計畫審議送到內政部之前，台北市政府要舉辦聽證；聽證結果搭配區段徵收計畫送到內政部，若內政部覺得聽證辦得不夠徹底，內政部可以再辦聽證。

部分居民抗議，部分居民盼速通過

社子島專案辦公室在昨天就在臉書上表示，有許多居民到市政府陳情，希望盡快通過都市計劃案，

但也有部分居民組成的社子島自救會抱持不同意見，今天案子審議通過後，十幾位居民在營建署外舉起布條高聲抗議，強調這個計劃案採用全區區段徵收，會將社子島整個夷平，抹除過去長期累積的社區生活紋理，安置計畫也將會造成許多世居在此地弱勢者，包括低收入和老人，無法繼續在社子島居住下去。

政大地政系教授徐世榮也在臉書上質疑，當初苗栗大埔案在內政部都委會審議時，都委會也提了一些條件，劉政鴻也當場完全承諾，但後來都沒實現，案子依然通過了，所以現在對於內政部提出的三個附帶決議條件，徐世榮認為無法信任，「哪有都還沒有做就先通過的道理？」

林欽榮：戶戶都有安置計畫

副市長林欽榮則表示，通過是一項「重大突破」，社子島專案辦公室規模將擴大、工作站人力也會增加，目前防洪計畫、都市計畫、區段徵收計畫、環境影響評估4項計畫同步進行，期望年底能完成，他進一步表示，防洪計畫島內排水已獲內政部核備，外部防洪由經濟部依程序審議中；都市計畫的細部計畫下個月討論；二階段環評現勘與公聽會同樣也是下個月進行，預計9月送環評會審查。

他說，下半年將辦理聽證會，特別是拆遷安置計畫，預期明年報內政部審議區段徵收計畫。

林欽榮承諾，社子島開發案通過後，後續居民安置問題會做到「戶戶都安置」，預計興建4500戶專案住宅，居民可依資格條件、意願及負擔能力，選擇承購、承租或協力造屋，保障居住權益。

《ETtoday》報導，當地居民最在意的安置問題，林欽榮說，目前當地共有4258戶、1萬1135名居民，若加上沒有住在當地但有地權的，總共約1萬5000人，未來市府將興建4500戶安置住宅，戶戶都有安置計畫，另外也有公辦協力造屋方案與低收入戶租金補貼。

根據北市府統計，約有70%住民可承購專案住宅，其餘30%則給予安置住宅租期保障，年限為12年，租金優於一般公宅，為行情價6折以下，最高可達3折。他坦承，目前方案仍有部分居民有意見，辦法或許也不是最好的方案，但會繼續努力進行溝通、做到合理性、前瞻性。

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核稿編輯：羊正鈺