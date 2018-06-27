黑潮發電、生質柴油，用公民創意取代深澳電廠的N種可能

環境資訊中心記者 賴品瑀報導

►民間高手在哪裡？環團徵求「取代深澳電廠的N種可能」

深澳電廠引發爭議後，4月底環團發起「取代深澳電廠的N種可能」公民創意徵件比賽，向民間尋求更好的作法，善用興建深澳電廠的1000億經費於創能、儲能、節能，來取代燃煤電廠。

22日評選結果出爐並頒發獎項，除了政府偏重的太陽能、風力外，參賽者也提出對地熱、黑潮、廢棄物等其他發電方式的期待。大部分的提案所需成本都遠低於深澳電廠的1,000億元，效果也更突出，環團表示將呈給總統府、行政院、經濟部等政府機關，做為政策參考。

「沒有獎金，沒有獎品，就只有一張獎狀，卻還是那麼多人來參加，提供了他們的創意和知識。」主辦這次評選活動的台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示感動，這次共有八組團隊參賽，在網路投票與專家評選後，產生優等獎「最穩定的綠能—黑潮發電」、「人人有電發」、「臨門一腳」共三名，以及創意獎「綠能公益新可能」，與人氣獎「廢棄物尋寶創能」。

穩定可做基載 黑潮、地熱政府棄守中 民間寄厚望

台灣先天擁有的黑潮與地熱資源，目前並非政府綠能政策的重點，不過在民間的眼裡仍是大有可為，兩者都是24小時穩定發電，可以作為基載電力。

優等獎「最穩定的綠能—黑潮發電」獨立發明家丁景信表示，過去黑潮發電多運用槳葉式發電，所費不貲，發電效率也不高，因此政府目前處於放棄的狀態，從躉購價格訂為2.3元，不到風力5.8元的一半，即可見一斑。

不過，他發明的「集流罩」不僅收集黑潮的動能，更可轉換黑潮的動態壓力能，因此比傳統槳葉式發電多達45倍的能量，大幅提高黑潮發電的商業價值。

「只需在海面放置100X150公尺面積的水槽，裡面裝滿數百噸海水，一座裝置容量有100MW，」丁景信指出，這對漁業與生態的衝擊都小，且以水泥保護，一座可以放在海裡20年以上。

他估算，若要等同一座核電廠的1GW裝置容量，黑潮發電只需要200億元的經費就夠了。黑潮不只穩定，而且夏天的流速比冬天快，發電量更多，剛好符合台灣的需求。

優等獎「臨門一腳」團隊具有推動反核四公投的背景，他們建議在深澳燃煤電廠的計畫地點改推「深澳地熱電廠」，看中的就是深澳外海7公里的火山島——基隆嶼，地熱資源相當豐富。他們評估，要達到深澳燃煤電廠預計能發出的84億度電，需建造裝置容量1100MW的地熱電廠，約耗資983億元的經費。

同時解決廢棄物問題 垃圾山轉生質柴油

人氣獎「廢棄物尋寶創能」則是提案將廢棄物純化為生質柴油，團隊成員米勒健康科技公司副總經理黃介平表示，他們正在從歐洲引進技術來台。利用催化裂解化學處理技術，在小於300度的相對低溫下有效裂解碳氫化合物的分子，產出的柴油可符合歐盟商用柴油標準EN590，每公升生產成本約為9至13元之間。

「垃圾山地下有寶物，就是碳氫化合物。」黃介平認為，焚化爐正準備除役的內湖垃圾場就是很適合的地點，雖然有台北市長參選人承諾將會清除內湖垃圾山，但比起焚化，將垃圾山轉作為生質柴油反而更划算。

況且，目前還在燃燒重油的基隆協和電廠正準備改為天然氣發電，他認為，與其花大錢改成燃氣電廠，不如繼續做燃油電廠，來源就是包括內湖垃圾山等鄰近地區的廢棄物轉生而成的生質燃料，同時也解決了垃圾問題。

分散、轉供 太陽能更有彈性

除了開拓更多低污染的綠能發電方法，獲創意獎肯定的瓦特先生團隊，「綠能公益新可能」提案談的則是綠能轉供，不再讓台電一手包管發電與售電，而是讓民眾選擇購買自己認同的永續能源。成員吳宥錡表示，他們以優化創能、儲能、輸電來改善北部缺電的問題，並以太陽能發電與儲能，補上北部每天尖峰負載的87萬度電力缺口。

他們預估這個計畫需要412億元，而剩下的588億，則拿去補助企業買綠電，若是一度補助1元，等於將有588億度的電，也就是6.5個深澳燃煤電廠的量將改購買綠電，不但環保，更將產上數千億的經濟價值。

評審團認為，「綠能公益新可能」雖然可能無法直接取代深澳燃煤電廠，但是其創意展現了利用商業模式、政策創新來發展太陽光電，也提醒了再生憑證、電業法子法轉供部分等等法規與政策，應加速修正，跟上民間的創意。優等獎獲獎者陳秉亨的「人人有電發」計畫，雖然也是目前正在大力發展的太陽能，不過著眼的是推廣200萬戶民宅、300家社會企業的小型自用裝置，以落實綠能彈性、分散的本色。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航