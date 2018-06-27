安東尼波登的精選家庭食譜：我在此宣布，人人喜愛的總匯三明治是全民公敵

文：安東尼．波登（Anthony Bourdain）、勞莉．屋勒佛（Laurie Woolever）

三明治是美好的東西——它是近代最偉大的創新之一，從餐盤、餐桌、刀叉的暴政中解放了我們。兩片麵包之間，存在近乎無盡美味的可能性。

但無論它多好吃、多荒唐，有多少湯汁、有多少特殊風味，無論它塞了多少肉，說到底三明治仍是遞送餡料的系統。三明治的存在意義與漢堡相差無幾，就是在沒有餐具的情況下，將蛋白質或其他營養送進你的嘴。結構、口感和比例是三明治成敗的關鍵因素，價值不下於食材的滋味。

你可以用最高級的雞肝餡，但如果夾著雞肝餡的黑麥麵包散落一地，那你還不如用他媽的餵豬飼料槽吃你的雞肝。如果你去熟食店點一份某名人掛名的三明治，結果餡料多到你根本不可能把三明治塞進嘴巴，不可能每一口都嚐到每一層食材，那就是失敗的三明治。你點的「霍伊・曼德爾（Howie Mandel）」三明治也許看起來像美味巨塔：一堆搖搖欲墜的醃燻牛肉、鹹牛肉、牛腩、捲心菜沙拉、俄式沙拉醬與豆芽——但如果你咬一口，一半的餡料就像成人片的結局一樣噴得滿桌都是，那又有什麼意思？

因此，我在此宣布，人人喜愛的美式經典——總匯三明治——是美國的全民公敵。這項餐點完美含括「糟糕三明治理論」的所有元素。

總匯三明治到底是誰發明的啊？一定是美國的敵人。這種三明治比蓋達組織更早出現，但它完全符合蓋達的宗旨：毀滅美國。執行方法：吸走美國人民的生存意志。具體行動：一次又一次地破壞大家的午餐。

說不定是納粹發明的。他們不是還發明了美沙酮什麼的嗎？還有麻黃也是他們發明的對不對？總匯三明治比那些邪惡幾百倍。

你可能會問，它到底哪裡不好了？

火雞或雞胸肉、酥脆的培根、萵苣葉和番茄夾在三明治中間，難道錯了嗎？（是的，加一顆炒蛋肯定更好吃。）一個夾了這麼多可愛餡料的三明治，怎麼可能是邪惡的存在？

它到底哪裡不好了？就讓我來告訴你。

問題出在第三片麵包上。它在那裡幹嘛？在三明治元素之中，它根本是畫蛇添足，只能毫無用處地默默潛伏在還不錯的三明治中間……伺機而動。

打從一開始，總匯三明治的概念就大錯特錯。這種三明治是為了擺盤好看而設計的——你得插上特長的漂亮牙籤，然後切成四份。它的設計理念以視覺為主，至於食用的便利性，基本上可以去死一死。為什麼我這麼說？因為你一口咬在那個混蛋上，牙齒將上下兩層麵包壓扁，中間的肉、萵苣、番茄和那該死的第三片麵包都被擠在一起，然後整個三明治像是正在倒塌的建築物一樣，任何柔軟的食材都會被壓爛。滑溜溜的番茄不受俄式沙拉醬或美乃滋拘束，和培根一起悄悄溜走，你手上只剩溼答答的火雞肉三明治、厚得不成比例的上層麵包，還有滿盤子破碎的美夢。

第三片麵包之所以夾在三明治中間，是為了好看。他們才不關心你。但我很在乎你，所以，拜託，繼續做總匯三明治，但絕對不要夾第三片麵包。

Photo Credit: 鮑比．費雪（Bobby Fisher）｜時報出版提供

香腸彩椒英雄三明治

多年來，我克服了內心的小惡魔和弱點，還有可稱為「罪惡的快樂」的壞習慣。但有一種近乎強迫症的壞毛病，我到現在還改不過來。每當紐約出現街頭嘉年華的日子，我都會看見同一群令人厭倦的攤販出來擺攤：兜售不新鮮乾燥香料的傢伙、穿復古條紋襪的傢伙、漏斗餅先生等等。我痛恨這一切──除了賣香腸甜椒三明治的那位。他們帶著不怎麼好吃的義式辣香腸、甜香腸過來擺攤，儲藏溫度和烹煮溫度多半未達紐約州衛生署的標準。他們把香腸在髒兮兮的煎餅用淺鍋裡壓碎後，和一些微焦的洋蔥與甜椒一起放上溼軟的英雄三明治麵包。整個三明治油膩、溼軟又亂七八糟，通常還沒碰到我的嘴巴就在手中解體了。而且吃完一個小時內，我一定拉肚子拉個沒完。

聞到香味的那瞬間，我就知道吃下去的後果，但還是無法克制自己。我完全明白等會腸胃將飽受煎熬，身體卻像殭屍似的，以夢遊狀態開開心心地走向恐怖的美食，自願投入命運的懷抱。

希望你在自家（理論上更衛生的）廚房裡做這份三明治時，能免去在大街上便溺的代價。

做法：

大火加熱大型煎餅用淺鍋或鑄鐵平底煎鍋，然後放入香腸，必要時可分批。煮到每一面都呈褐色，且腸衣稍微裂開，接著用鐵夾移至大盤子或烤盤。

將橄欖油倒入淺鍋或平底煎鍋，讓油升溫，然後放入青椒、紅椒與洋蔥。用鹽與胡椒調味，煮到微焦且變軟，邊緣呈漂亮的褐色，約10分鐘。用鍋鏟經常翻炒，必要時用鍋鏟壓平食材。

烹煮蔬菜類的同時，將香腸切成2.5公分塊狀。蔬菜類炒熟後，與香腸一起放到一旁，將英雄三明治麵包攤開放在油膩的熱鍋上短暫加熱。

將彩椒、洋蔥與香腸塊夾入麵包，確保甜香腸與辣香腸均勻分布，然後立即上菜。

食材：

4人份

4節義式甜香腸

4節義式辣香腸

2大匙特級冷壓橄欖油

1大顆紅椒，挖去果核、種子，切薄片

1大顆青椒，挖去果核、種子，切薄片

1大顆黃洋蔥，剝皮後切薄片

適量的鹽與現磨黑胡椒

4條義式英雄三明治麵包，切片

相關書摘 ►安東尼波登的精選家庭食譜：什麼是「正常」的幸福家庭？

書籍介紹

本文摘錄自《食指大動：安東尼・波登的精選家庭食譜，只與家人朋友分享的美味與回憶》，時報出版

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作者：安東尼．波登（Anthony Bourdain）、勞莉．屋勒佛（Laurie Woolever）

譯者：朱崇旻

這本食譜，是波登只與家人朋友分享的美食與回憶

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰