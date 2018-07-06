《北野武的下流哲學》：夢想跳樓大拍賣的時代，和愚蠢的教育脫不了關係

文：北野武

正因為遙不可及，才能叫「夢想」

如今是個「夢想」跳樓大拍賣的時代。夢想一點價值也沒有了。

「只要持續許願，夢想就能實現」、「抓住夢想的魔法咒語」、「夢想不會背叛你」、「瞬間實現你的夢想」......電視也好書籍也好，這類說法多到誇張。到處都放送著「Dreams come true」的口號。

年輕的小哥與小姐們，在接受街頭採訪時回答「我的夢想實現了」，仔細一看，所謂實現的夢想竟然是「買到名牌包」。以夢想來說，這未免太寒酸了吧。說什麼「一直很嚮往擁有這個包包」，結果卻是在二手店便宜入手。那些會把「終於實現我的夢想了」掛在嘴上的傢伙，夢想的內容多半很寒酸。

美夢是用來期待的，能夠輕易實現的不叫夢想。

現在所有東西都被冠上「夢想」兩字。到最後還說出「你明天的夢想是什麼？」這種話。夢想已經不是未來的事，而是明天的事。

「我明天的夢想啊，是在很難預約的某某餐廳吃頓飯。」這種東西根本不是夢想啊。

就連非常寒酸的小事也全成了「夢想」。既然是夢想，不是絕對辦不到的事或不可能實現的事怎麼行，真傷腦筋。

現代人的選擇太多，選項增加了，過去是夢想的事也變得不再是夢想。在過去窮苦人家的概念中，所謂的夢想是「這輩子在死之前能去一趟夏威夷旅行」，或是「參加猜謎節目贏得一百萬獎金」之類的事。可是，現在夏威夷人人都能去。旅行社打著「驚人價格！夏威夷特別旅行團，每人團費兩萬八千八百圓（不含燃料稅）」的廣告，有時燃料稅還比團費高。

在我小的時候，說到一百萬，那可是一大筆錢。如果有一百萬，不知道能吃幾碗豬排丼呢，說不定還能買下整間雜貨店的口香糖。我們小時候活在這樣的世界，說起來真的很寒酸。不過那就是從前人的夢想，即使寒酸，對我們來說還是遙不可及。當然，那些事現在已經唾手可得，無論夏威夷旅行或一百萬日圓都不再稱得上是夢想。

然而，現代人口中的夢想，儘管內容不同，寒酸程度卻和從前的人沒什麼兩樣。經濟狀況明明變得這麼好，卻還維持著寒酸的夢想，這不是太好笑了嗎。夢想竟然是上人氣餐廳吃飯。我真是無言了。

夢想連人格都能改變

古典落語劇目《芝濱》裡也談到「夢想」。

賣魚的主角是個不愛工作的酒鬼，有天早上，被老婆叫起來出門工作。由於時間還早，海邊的魚市場還沒開，就著海水洗臉時撿到了一個皮製錢包，裡面裝有四十二兩銀。他心想，這下可吃喝玩樂一輩子不用工作了，回到家找朋友盡情吃喝，大肆喧譁一番，就這麼喝醉睡著了。

隔天早上，老婆問：「昨天的酒錢怎麼辦？」他說：「不是有撿來的四十二兩銀嗎？」不料老婆回答：「不知道你在說什麼，是不是做夢啦？」在家找了半天，確實沒看到那個裝了大筆金錢的錢包。賣魚的大失所望，認定那是一個夢，從此洗心革面，戒了酒努力工作，三年後甚至開了屬於自己的店。在某個除夕夜晚，老婆才將真相告訴他。是這樣一個故事。

當然錢包真的存在，撿到錢包的事也是真實而非夢境，只是老婆靈機一動騙了賣魚的。這是描寫夫妻情感的名作，在此省略老婆告知真相的段落，總而言之，老婆告訴賣魚的：「你滴酒不沾，勤奮工作了三年，今天就犒賞自己喝杯酒吧。」賣魚的也覺得有理，拿起酒杯正要喝時，卻在最後一刻停下動作，放下酒杯說：「還是算了，要是又變成一場夢就不好了。」

一個酒鬼，因為一場夢變成老實勤奮的人，而夢想（日文中，夢有「夢」和「夢想」雙重含意）連一個人的人格都能改變。夢想本來就應該具備如此的份量，終究只有不會發生的事，才能稱得上是夢想。

誠實告白的少年

今日之所以成了夢想跳樓大拍賣的時代，和愚蠢的教育或許脫離不了關係。我總覺得現今的父母和學校在強制孩子做夢。

不知道為什麼，父母都認為「我家孩子可能是個天才」、「真期待他長大之後的發展」，對孩子寄予過度期望。哪可能有這種事，世界上的天才屈指可數啊。可是，正因抱持過度期望，父母師長老是喜歡問小孩「你的夢想是什麼？」、「將來想成為什麼？」強迫孩子回答。孩子也無可奈何，只好回答自己想成為足球選手或消防員，其實他們根本不知道自己長大想做什麼。就是因為還不知道長大想做什麼，所以才要上學，不是嗎？

畢竟只是孩子，夢想對他們來說太虛無飄渺。偏偏大人總是說著「真希望你的夢想能夠實現」，硬逼他們擁有夢想。

小學時，我有個朋友被問到「你長大想當什麼？」，他的回答是「女人的內褲」，結果被老師揍了一頓。

「你將來想當什麼？」

「嗯……女人的內褲。」

這傢伙到底在說什麼啊。

「老師，你為什麼要揍我。」

「這還用問嗎？你是白痴啊？」

他想成為女人的內褲，因為這麼一來就可以一直觸碰女人的私處，一直待在私處旁。這麼一說又被罵了。可是，你也可以欣賞他很誠實。

還有回答自己將來「想成為新娘」的男孩。說自己長大後想成為新娘，到底在想什麼啊。

「怎麼可能成為新娘？」大家都這麼說，可是幾年過後，聽說那傢伙變性了。真是敗給他。

「從男校畢業的大學女生」在這個社會已經不稀奇，現在是男人也能成為新娘的時代。因此，以男女有別為前提的日語也不能隨便使用了。小時候被取笑「娘娘腔」的傢伙，長大真的成為女人，你又能說什麼。

「這傢伙真娘，你是女人嗎你！」

「是啊。」

人家這麼一說，你就完全無法反駁。

「你這傢伙，做的事跟娘們一樣。」

「我是女的。」

啊？是喔。

這種事怎樣都無所謂啦，我想說的是，不管是想當女人的內褲還是新娘，把不可能的事視為夢想，本質上來說都是對的。

日本沒有美國夢——美國也沒有

日本人之所以開始滿嘴夢想，大概是受到美式價值觀的深切影響。

美國現在也不行了，連新上任的總統都在就職典禮上說：「我們正面臨重大危機。」不過，日本還是曾無論經濟或各方面都向美國一面倒的時期。什麼堀江A夢（日本人對堀江貴文的暱稱。堀江貴文為企業家、作家、投資家，成立的活力門網路公司創下三年內收購二十多間公司，八百億日圓的營業額，後因違反證券交易法鋃鐺入獄）啦、村上基金（日本前通商產業省官僚村上世彰、前野村證券次長丸木強、前警察廳官僚滝澤建也等人集資的投資基金，也指運用該基金的投顧組織）啦，都是靠美式鍊金術不勞而獲賺取大量財富之人，卻受到眾人阿諛奉承，說他們是什麼「人生的成功者」、「夢想的實現家」。

另一方面，社會上也開始出現「階級懸殊社會（格差社會）」、「人生勝利組（勝ち組）」、「人生失敗組（負け組）」等詞彙。這些詞彙的出現，和眾人把「夢想就該去實現」掛在嘴上，應該是同時發生的事吧。如果不想被打入失敗組，一定要實現夢想，成為人生勝利組。就算踩著他人往上爬也一定要成功。這不就是「美國夢」的世界觀嗎。

之前我去美國時，和美國人吵了一架。那傢伙是個窮鬼，也沒有學歷，卻一心認為自己將擁有美好的未來。

「武，你覺得美國如何？是個很不錯的國家吧？因為這個國家有『美國夢』啊。」

他一邊看著不知道是NBA還是什麼比賽，一邊這麼說。他說，你看看那個黑人球員，那傢伙出身貧民窟，卻往上爬到了現在明星球員的地位。這就是American dream，這就是success story。所以他認為自己也可以。我反駁了他：

「那傢伙有才華，你又沒有。」

於是我們就吵起來了。

愈是沒有才華的人，愈是滿口夢想。話雖如此，換個角度想，也可以說這些人因為擁有夢想才不至於掀起暴動。只要持續懷抱夢想，相信夢想總有一天能實現，再窮的人也不會自棄。就這層意義來說，讓沒有才華的人做做夢，對國家或社會是有利的事。因為有夢，就不會爆發不滿。說起來，夢想就像是合法麻藥。

紐約布朗克斯區或哈林區這類被稱為貧民窟的地區，確實出了不少嘻哈樂手及著名運動員，這些人出人頭地也攫取財富。可是，能如此成功的天才只是極少數。

就是因為把他們當成「努力就能成功」的範本，才會有一堆音癡、笨蛋和沒有運動神經的傢伙也嚷嚷著「我還有希望」、「未來一定有什麼等著我」。不過我可以告訴你，未來什麼也沒有喔。一切都是麻藥的作用。

「尋找自我」的尋寶之旅

「成為自己想成為的樣子」這種話我們經常聽見。說這種話的人，有的也會踏上「尋找自我的旅程」。其實他們內心都很清楚吧，清楚自己什麼都沒有。

可是，身為一個什麼都沒有的人太不妙了，所以說要踏上旅程，尋找和現在不同的自我。找尋不存在的東西，說起來幾乎就是尋寶了。和德川家康的埋藏金一樣，不管怎麼找都找不出來。

「目前為止的我不是我，我應該還有什麼才對。」這種說詞聽起來，就像是要挖掘出自己沉睡的才華。問題是，才華不是沉睡了，是打從一開始就不存在。那些人不知道誤會了什麼，以為自己擁有才華，跑去車站前賣詩或彈吉他。每次看到他們，我都很想說，你根本不可能有什麼才華。

說到底，是因為不肯承認自己沒料，才說要去找尋自我，重新凝視自我，發現新的自我等等。怎麼想都是這樣。在「尋找自己」的問題背後，隱藏著「有不同於現在的自己的另一個我」的正面思考。

「我或許有音樂方面的才華」、「我出生不是為了做這些事」、「我還有更需要我的地方」……發現了嗎，這些「找尋自我」的想法全都是正面思考。真奇怪，怎麼沒有人反向思考呢。不是正向思考，採用負向思考的話，事情可能會是「我不該做這麼好高騖遠的事，或許該過得更腳踏實地一點」，這也是「找尋自我」吧。

「我沒有任何才華，只想踏實工作、結婚、生子就好。」為什麼不能這樣想呢？

相關書摘 ▶《北野武的下流哲學》：瀟灑的成人還是存在，只是醜態畢露的傢伙更醒目了

書籍介紹

本文摘錄自《北野武的下流哲學》，不二家出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：北野武

譯者：邱香凝

「下流的我才更懂，什麼是品格，什麼是夢想的真諦、人生規矩、瀟灑、表演。懂了下流，也就懂了什麼是終極有品的『上流生存之道』。」

是故弄玄虛嗎？這位憑著講犀利真話而成為日本最強評論者的思考家自有一套哲學：

像我這樣舊街區窮人家出身，以淺草貧窮藝人的身分生活在社會底層的男人，為什麼能往上爬，到現在變成有錢人還穿著愛馬仕呢？我連鞋子都穿愛馬仕。不管怎麼想，這都是下流到了極點的表現。或許有人會說：你這個下流又低俗的人，有什麼資格在那邊談論品格啊？

不過，用我常講的「鐘擺原理」來比喻的話，因為貧窮而認識了下流極限的人，就像吊擺會往反方向擺盪，盪到底自然就明白了終極的上流是什麼樣。貧窮與下流到了極點，自然就會有品了。只要習慣貧窮與下流，就會成為上流。聽起來是歪理，但我就是這樣在不知不覺中開始重視「有品」和「瀟灑」的。

世界級導演北野武，也是來自下流街區的下町阿武。他從思想到言行，談流氓明星總理工頭，談平凡偉大，談愛情偷情，談瀟灑老醜，用無堅不摧的邏（毒）輯（舌），加上一個接一個打臉現代人的精采故事，帶你認識什麼是下流。沒錯，他在下流聖經裡談品格。他說：這個時代的窮令人不安到了極點，那種感覺或許就像失去了自己的歸處。不過，我們還是有歸屬的，那就是「品格」與「瀟灑」。

品格——在人前滿不在乎地發表食物「好吃」、「難吃」的評論。沒有比這更沒品的事。食物這種東西得靠殺生才能獲得，吃飯就算抱持罪惡感也不為過。

夢想——社會不斷對這些人說夢想夢想夢想夢想，如此施加壓力。這就像一邊對金魚缸裡的金魚說「將來要成為悠游河川的大魚喔」，一邊餵牠吃飼料。金魚就是金魚，不管餵食多少飼料，頂多變成胖金魚。

瀟灑——有一種陶器是這樣做出來的。拿一只普通的碗去火烤，把碗烤得變形扭曲。某個時代將這種扭曲視為美感。寫實主義進入了印象派，代表了一點文化上的進化。北野武口中的「瀟灑」就像這只扭曲的碗，或許可以想成是「在理解做人道理之後，更高一等的生存之道」。

誹謗的規矩——先認同對方才能說對方的壞話，這就是誹謗人的規矩。如同北野武在威尼斯影展上說宮崎駿「吸引的都是女性觀眾，拜他所賜，女人都不來看我的電影了」，表面上是抱怨，實際上是在抬舉對方。

最後，如果跟大家說一句話，你會說？好好讀這本書，回到做人的原點吧。懂嗎？（這是兩句）

Photo Credit: 不二家出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航