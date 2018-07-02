從《永不妥協》和RCA汙染案，看舉證和因果關係的認定

文：法操司想傳媒

對於一件不公義的事，面對有權有勢的財團，你願意犧牲多少個人時間和金錢，為別人打一場勝率不大的戰役？《永不妥協》為2000年美國上映的一部好萊塢電影，改編自艾琳・布羅克維齊（Erin Brockovich）的真人真事，描述艾琳與加州律師艾德向美國太平洋瓦電公司（以下簡稱PG&E）提告，為加州辛克利小鎮居民爭取權益的故事。

主角艾琳是一位扶養三個小孩的單親媽媽，因窮到帳戶只剩16美元，而到曾幫她打車禍官司的律師艾德的事務所工作。沒受過法學訓練的艾琳，一開始只能從事簡單的行政工作。在一次整理資料的過程，艾琳找到一份夾有醫療收據的房地產資料，引起她的興趣，於是循線找到該份資料的當事人，也就是住在辛克利鎮的唐納。

原來，PG&E為開闢交通要道，想收購唐納一家人的房屋，但弔詭的是，唐納與她的丈夫都患有癌症，PG&E卻免費提供唐納健康檢查，這也是醫療收據的由來。對此感到疑惑的艾琳，在走訪大學教授和水利會之後，得到一個驚人的事實：PG&E的防鏽設備，加入對人體高度有害的六價鉻。更可惡的是，PG&E曾向辛克利的居民謊稱，它們加入的是對人體有益的三價鉻。

在艾琳的窮追不捨下，真相水落石出，一下子辛克利眾多罹患癌症、子宮瘤、肺部囊腫、氣喘等疾病的成人與小孩都找到共同的元兇，411位原告、126件訴訟狀在律師艾德和艾琳的合作下，要向PG&E打一場小蝦米對抗大鯨魚的官司，最終辛克利居民獲得高達3億3300萬美金的賠償金。

本片中有個值得探討的法律議題，在第一次艾琳、艾德與PG&E代表交涉時，艾琳拿出PG&E添加有毒六價鉻的證明，PG&E卻辯稱，這些居民罹患的種種疾病，有可能是生活習慣不良、營養不良甚至基因遺傳所造成，並沒有證據證明，PG&E添加六價鉻污染水源，是直接造成居民生病的原因。

看到這裡，讀者或許會對大公司的嘴臉感到不屑，但這確實是談到侵權行為重要的「因果關係」問題，尤其是如本片公害類型的案件，多涉及原告人數眾多、舉證困難和因果關係認定困難的問題。一般情況下，舉證責任若在原告身上，對相關資料都在大公司（被告）手上的原告來說相當不利，尤其被告多會主張病因的發生有諸多可能，這時就必須依靠醫學知識的加入，才能解決因果關係認定的問題。

而在台灣，曾發生的RCA案（美國無線電公司污染案）涉及土壤和地下水污染，RCA的員工和附近居民有上千人因此罹患癌症，該案以流行病學和統計學的方式肯定因果關係，使得舉證倒置到被告身上，也就是RCA反要證明，污染確實不是造成罹患癌症的原因，這樣的舉證就變得相當困難，最終法院判RCA須賠償7億1,840萬元。

觀看本片時，對艾琳直率不畏困難、犧牲自己大量時間，甚至賠上與親人相處的關係，就為無親無故的一群小鎮居民爭取權益而深受感動。電影後期面對一同合作卻自視甚高的大所律師，艾琳憑著長期與辛克利居民交心而取得重要資料，當律師驚訝於她的表現時，艾琳一句「我無知，又沒上過法學院，只好出賣自己的肉體，在五天內幫634個人口交。」此諷刺至極的口吻是對菁英份子的回擊！

《永不妥協》的英文片名就是女主角的名字Erin Brockovich，而這部片正是艾琳不妥協於現實、不妥協於命運才得以實現正義的結果，對於想了解這起美國史上重大賠償案，以及一睹拿下奧斯卡最佳女主角獎茱莉亞・羅勃茲（Julia Roberts）風采的讀者，推薦這部法律電影給大家。

延伸閱讀

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航