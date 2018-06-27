【足球小教室】什麼是「越位」？

文：左岸沉思

越位的歷史

越位這個名詞，其實比現代足球的誕生更早，在足球跟橄欖球還沒有分家的年代，就已經有越位規則的存在，所以足球跟橄欖球，到目前為止都還是保有同樣的規則與名詞。Off side這個名詞滿有意思的，它原來的意思是，逾越了自己的位置，也就是出現在不應該出現的位置上，所以後來中文被翻譯成越位。越位規則的出現，是為了避免出現一些極端的戰術，例如派出幾名球員整場比賽都擠在對方門前等球，或是從頭到尾都只用大腳往前踢的戰術，這會讓足球比賽變得非常難看，這在橄欖球也是一樣，所以足球最早的越位規則規定的是，球員在沒有拿球之前，位置不能比球更靠近球門，所以是非常類似現在的橄欖球或是美式足球的規則，球只能往後傳。

最早的越位規則

Photo Credit: 運動視界

我們在足球陣型的發展史中提到過，在FA成立以前，其實足球規則有好幾個不同的派別，其中最主要的是劍橋規則與謝菲爾德規則，1948年的劍橋規則裡面是採用越位規則的，但這裡面用的是最早的越位規則，也就是跟橄欖球差不多的規則，也就是說，在球與球門線之間，不能有任何進攻方的球員，另外一套謝菲爾德規則，一開始並不採用越位規則，後來則是發明了一種叫做直射員規則，也就是在越位位置上面，可以有一名球員，他是不受越位規則限制的球員。

直射員不受越位規則的限制

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1860英格蘭足總成立，經過了三年的激辯跟妥協，終於找出了一個雙方都可以接受的版本，那就是在球員接應隊友傳球的瞬間，球員與對方底線之間，不得少於三名防守球員，這個規則從1863年一直沿用到了1925年，這也是我們曾經提到的，金字塔陣型最興盛的年代。

到了1925年，越位規則做出了重大改變，把三名球員改成了兩名球員，這個規則讓英格蘭聯賽的進球數在隔年就增加了35%，不過其實這個規則又被稱為Billy McCracken條款，因為這名北愛爾蘭的明星後衛，被認為是當時的製造越位天才，只要有他在場上，對手幾乎無法越雷池一步，這也是足球史上，第一次為了一個人，而改變了規則，這規則一改就沿用了將近一百年，之後雖然有過幾次修改，但主要的越位要件並沒有太大的變動，主要是在越位成立與否的判定越來越嚴苛。

1990年越位規則再度修改，進攻球員的位置可以跟倒數第二位防守球員平行。2003年越位規則又做出修訂，處於越位位置的球員只要不干擾到比賽，他可以不被吹判越位違例，越位規則的修定越來越朝著對進攻方有利的方向。

目前的越位規則採取的是1＋2＝3的規則，什麼叫一加二呢？意思是當一跟二都成立的時候，才會被吹判越位違例。

1指的是，球員處於越位位置，所謂的越位位置，定義是：球員所在的位置，比球和對方第二接近對方底線的球員，更靠近對方底線。而越位位置排除了三種情況：

球員處於己方半場 跟對方第二接近底線的球員處於平行位置 跟對方第二接近與最接近的球員處於平行位置

越位位置

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2指的是，在己方球員持球或觸球的時候，在越位位置的球員有以下的情形，也就是有參與到比賽之中：

影響了比賽 影響了對方的球員 企圖在比賽中獲得利益

當這兩個條件都成立的時候，裁判就會吹判越位違例。

1（越位位置 ）＋2（參與比賽）＝3（越位違例）

2013年6月，也就是去年夏天，國際足總對於干擾比賽又有新的解釋，在新的解釋之中，所謂的干擾比賽，被定義為干擾對手指的是通過明顯阻擋對方視線或與對方爭搶皮球來阻礙其踢球或阻止其觸球，也就是說，如果球員所站的位置，並不直接影響對手與球之間的視線，就不能算是干擾比賽，那這產生了什麼問題呢？這個解釋是為了近年來在有些比賽中，已經看到進攻方在開自由球時候，有另一名球員在守門員的旁邊，做出扮鬼臉，甚至脫褲子的行為，但是這樣並沒有直接影響到守門員跟球之間的視線，所以在新的解釋之下，這種行為已經被確定不影響進球的判定囉。

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本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航