投共又當蔣介石臥底： 國軍名將傅作義的無間道

在國共內戰傅作義無疑是國軍將領裡相當特別的一個，是極少數能接連擊敗共軍的國軍將領之一。從大同集寧戰役、張家口戰役到淶水戰役等，傅作義和華北野戰軍（華北共軍）交手屢屢獲勝。

其中大同集寧戰役傅作義圍魏救趙，帶領國軍在不利態勢下以少勝多，展現高度的軍事指揮天分。連毛澤東都曾在電文公開批評共軍將領：「你們必須克服幹部中怕遠出，怕山地戰，怕到人稀糧少地區作戰，以及怕傅作義等項錯誤思想。」明確點出共軍畏懼傅作義的窘態。

由於傅作義的軍功，在蔣介石支持下傅作義一路從地方軍頭坐上華北剿總總司令的位置，在平津會戰時統領華北地區50萬國軍和共軍作戰。只是當時的情勢已經不是傅作義一人有能力改變的，傅作義在平津會戰中並沒什麼表現（也很難有什麼表現），最後率領北平（現在的北京市）25萬國軍投共。

根據國軍被俘將領杜聿明在回憶錄中的回憶，平津會戰之前他曾和傅作義私下有一次交談，並對華北戰局提出建議，傅作義當時對未來情勢感到悲觀，直呼：「沒有兵！」，既不想放棄華北果決南撤，又缺乏信心和共軍一戰，走一步算一步的心態注定了傅作義之後的結局。

Photo Credit: SY @ CC BY-SA 4.0 平津戰役

整個平津會戰的過程中傅作義確實沒有奮戰到底的決心，和共軍是邊打邊談，傅作義和共方接觸談判的正式紀錄就有三次。傅作義初期自恃還有相當力量，向中共提出華北地區一起解決、成立華北聯合政府、傅作義參加華北聯合政府的條件。

意思就是要和平解決可以，但要維持傅作義「華北王」的地位，傅作義跟中共在華北地區一起分享權力，中共當然予以拒絕。可以看出傅作義考量的是他個人，而不是什麼國家、民族。隨著戰局發展越來越不利，傅作義在談判中也越形被動，失去了討價還價的籌碼。

共軍攻下天津後，北平成了一座孤立無援的孤城，傅作義思量過後做出了投誠中共的決定，拱手讓出北平。期間蔣介石曾要求撤出北平的部隊和武器，傅作義拒不執行，還一度通知共軍砲擊天壇機場，讓國軍飛機無法降落，加深了他和蔣介石之間的矛盾。

就國民政府的立場，傅作義失去了軍人的氣節，就傅作義個人的立場，當時他做了一個識時務的抉擇，試圖在國共之間為自己謀求最大的利益。新中國建立後，傅作義並沒有領兵，而是被中共任命為水利部部長。沒有兵權，但也給了他一個部長級的職位，蔣介石和國民政府則是撤退到臺灣，以待局勢變化。

Photo Credit: Aukingluntom @ public domain 中共解放軍進入北平

在蔣、傅兩人因北平「和平解放」正式決裂鬧翻後，沒想到事隔十多年，在1963年分隔海峽兩岸的兩人又重新搭上線。蔣介石在該年3月23日的日記中記載：

傅逆作義特以專人帶來其親筆書「悉貢所能」四字。密告於余，但其並未具名，其字確是真筆，可知匪共內部已至崩潰在即，有不可想像之勢，否則此種投機分子，絕不敢出此也。

「悉貢所能」是什麼意思呢？意思是竭盡全力提供所能提供的，傅作義有意在國共角力中充當蔣介石的內應。接下來幾個月蔣介石在日記中都有提到傅作義，曾寫到：「下周討論傅逆之事」，直至8月還有「經兒來，對傅作義事研究。」「傅作義事之進行。」的記錄。

可見兩人當時持續連繫了一段時間，國府高層包括蔣經國都知道此事，蔣介石也認真評估和傅作義合作，甚至在「進行」，至於當時到底在進行什麼，由於這部分資訊沒有公開，不得而知。或許是沒有等到局勢變化的適當時機，最後蔣、傅兩人的接洽似乎還是不了了之，後續沒有更多的記載。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 1962年春節前夕，周恩來邀請傅作義、張治中、屈武商談對台灣工作問題。會後合影。自左至右：張治中、周恩來、傅作義、屈武

有意思的是蔣介石在日記中稱呼傅作義為傅逆，在他心中傅作義始終是個投機的叛徒。會有這種情況並不讓人意外，傅作義從頭到尾都不是蔣介石的嫡系，蔣介石原本就無法真正信任他，加上北平易幟傅作義確實背叛蔣介石，綏遠起義傅作義也是重要推手，難怪蔣介石晚年還是無法諒解傅作義。

有人評論傅作義此舉很大膽，Xavier倒是認為傅作義畢竟和蔣介石長年共事過，蔣介石的性格他是清楚的，否則不會貿然託人帶信給蔣介石。要知道蔣介石要是刻意把傅作義送信的消息放出去，傅作義是有可能被中共逮捕處決的，傅作義敢這麼做代表他有絕對的把握。

蔣介石念茲在茲的是在與共產黨的鬥爭中失敗，期盼有一天國民黨的勢力能重返大陸，忽然間出現一個傅作義自願充當內應，蔣介石自然是願意的。即使傅作義忤逆過他，從大局著想蔣介石終究還是認真考慮和傅作義合作，這點想必傅作義事先有評估到。

傅作義會突然來這麼一手，應是對當時中共政權的不滿，以及感受到潛在的危機，才出此下策，為自己留條後路。當時中國經歷「三面紅旗」，內部情況有所不穩，不過蔣介石推測的「崩潰在即」並沒有出現，往後十多年即使內部動盪，中共對軍隊的掌握仍是十分牢固，蔣介石始終沒有等到真正的機會出現。

只是傅作義一生反反覆覆，曾手握50萬重兵權傾一時，在之後的文革時期卻遭到迫害羞辱，恐怕是他意想不到的。傅作義的女兒、過去是中共地下黨的傅冬菊，晚年也在潦倒中病死。

本文經Xavier元創主義授權轉載，原文發表於此

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