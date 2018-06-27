纏訟17個月的「旅行禁令」高院準了，但川普「拆散家庭」又挨17州聯合提告

美國最高法院昨（26）日作出裁決，9位大法官以5票對4票裁定，川普政府最新版本的旅行禁令有效，這是川普在經歷迂迴曲折的訴訟戰後贏得重大勝利。

這項去年9月宣布的最新版禁令，限制5個以穆斯林為主的國家公民進入美國，包括了伊朗、利比亞、索馬利亞、敘利亞和葉門。北韓和 委內瑞拉也在名單上。

由於這項旅行禁令針對多是穆斯林國家，自去年1月發布以來，屢遭批評是對穆斯林的歧視。不過，首席大法官約翰·羅伯茨（John Roberts）在代表多數意見的裁決書中表示，該旅行禁令「完全在總統的權力範圍」。

他也否認這項禁令歧視穆斯林：「該命令明確地以合法目的為前提：防止無法充分審查的國民進入，並促使其他國家也跟著改善其他們的做法」，他並強調 文件中「並未提及宗教」。

而最高法院宣布結果後不久，川普立即在推特上發文宣布，「最高法院支持川普旅行禁令。哇嗚！」

他還在當日出席國會會議上稱，這一裁決是對美國國民和憲法的「偉大勝利」。

「我們必須強硬，而且我們必須安全。我們必須知道，是什麼樣的人來我們的國家」。

川普並拿歐洲為例子，說「看看歐盟，他們正在為歐洲移民問題開會，去限縮他們的移民政策，因為（那裡的移民）已經滿載了。」他並說，「部分歐洲國家已經不是原來的國家了」。

《中央社》報導，川普也在聲明中說：「在這個遍及全球的恐怖和極端組織一意要傷害無辜平民的時代，我們必須適當審查要進入我們國家的人。」

首席大法官羅伯茲（John Roberts）在裁決書中表示，川普政府「提出足夠國家安全理由」而獲得勝利，但他表示：「我們未就這項政策的正確性表達看法。」

這項裁決確認總統對允許誰進入美國擁有廣泛自由裁量權，意味目前的禁令可以仍然有效，而川普可能可以增加旅行禁令涵蓋的國家。

被打臉多次，川普「旅行禁令」、纏訟17個月

川普發布過3個版本的行政命令，限制以穆斯林為主的幾個國家人民進入美國。

Photo Credit： Reuters/ 達志影像

2017年1月 發布 的第一版 ，禁止伊朗在內的7個穆斯林國家公民（ 伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、葉門） 入境美國90天、以及限制所有難民在美國待超過120天。不過這項禁令當時引發了美國各地機場大規模的抗議。

2017年3月，川普政府發布了第二版， 在美國軍事和退伍軍人社群的反對聲浪中，伊拉克從禁止旅行名單中刪除。倡導者認為，禁止在伊拉克戰爭期間協助與美軍並肩作戰的譯員和口譯人員，來到美國是不公平的。

不過 夏威夷州在第二版禁令生效前一天（美東時間3月15日），起訴川普新頒的「六國旅行禁令」違憲，夏威夷聯邦法官宣布暫時停止執行川普的新版禁令，川普怒稱夏威夷聯邦法官的行為是「司法界史無前例的越權」，最高法院6月允許第二版的旅行禁令生效，但是豁免這些限制國家中，跟美國有實質關係的公民。

2017年9月，川普政府發布了第三版的旅行禁令，為了解決宗教歧視法律問題，在名單中增加了北韓和委內瑞拉為「有限制制裁」，而在10月，夏威夷聯邦法官再一次槓上川普政府，稱聯邦政府越權以及違反移民法，必須暫緩執行，但最高法院在12月判定限令「暫時生效」，而在昨日也以5-4的結果，駁回夏威夷聯邦法官的上訴。

《CNN》評論稱這次的裁決是白宮的「大勝利」，最高法院重申了在決定誰可以或不行到美國時，總統全面的法定權威，不管是川普或者是未來的總統，都將依靠這樣的權威對移民限制更為激進。

拆散超過2300名兒童，川普挨美國17州聯合提告

而近來在美國鬧得沸沸揚揚，用來嚴格「對付」非法移民的「零容忍」政策，在美墨邊境將非法入境的2300多名兒童與其父母分離，引起朝野兩黨議員和國際社會譴責，美國華盛頓州等17個州政府也聯合控告美國總統川普的行政當局，要求各地官員立刻讓非法移民家庭團聚。

紐澤西州檢查總長葛瑞沃（Gurbir Grewal）在一封電子郵件聲明中表示，「政府將家人分開的做法非常殘酷，每一天，政府都在公布新的、矛盾的政策，然後再公布另一個政策加以修正。但我們不應忘記：這些政策關係到真正的人命。」

而為了平息外界質疑零容忍政策拆散家庭、讓小孩哭著找父母，川普也在6月20日緊急 發布行政命令，強調要確保移民家庭「待在一起」。不過， 在發布行政命令幾天之後，川普也呼籲將非法入境的家庭「迅速驅逐出境」。

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核稿編輯：羊正鈺