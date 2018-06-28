斐濟不到24小時的轉機行程，讓天不怕地不怕的我感到了害怕

文：劉晃銘（現職公務員）

談起旅途中令我印象最深刻的場景，除了在巴勒斯坦首都拉馬拉參加反以色列遊行，被以色列警察的催淚瓦斯嗆得眼淚直流（當地巴勒斯坦群眾真的只是丟石頭）；以及因為犯賤沒發現眼睛附近有傷口，跳進去柬埔寨洞里薩湖，導致蜂窩性組織炎，整顆眼睛腫得跟雞蛋一樣外，這幾年的旅行，幾乎沒什麼讓我覺得恐懼的地方。

但沒想到，在斐濟一趟不到24小時的轉機行程，卻讓天不怕地不怕的我，感覺到了害怕。這趟斐濟行程，只是為了轉機，因此就隨便訂了一間，在機場附近一公里（後來發現是直線距離，其實要走兩公里），印度人開的民宿。一向喜歡接地氣，省點旅費的我，出了斐濟南迪機場，不考慮計程車，毫不猶豫就用走的往旅館前進。

但當天晚上，機場所在的南迪下起了傾盆大雨，我稍微走了幾步路，就發現機場外面一片荒涼，甚至連路燈都沒有，只能靠著稀疏的民宅燈火，稍微看到一點路！

跟著Google地圖指引，我走的路愈來愈暗，到後來連民宅都沒有，只好打開手機照明！結果一開燈，發現整條路根本是泥土路，還充滿積水，兩旁的草叢，還充滿著動物在活動的聲音。說時遲那時快，忽然有一坨黑黑的東西，跳到我臉上，一緊張把他剝掉，原來是一隻青蛙……

而這黑黑的路，似乎沒有盡頭，然後連Google地圖，也漸漸放棄我，到了某一段路後，便不顯示我的所在地.……傾盆大雨中，我站在這充滿「原始魅力」的泥巴路上，讓久違的恐懼，不斷浮上心頭。

「身為資歷長達15年的背包客，我不能輸！」

我開始對自己心戰喊話，硬著頭皮，走完這條充滿積水的爛路！好不容易，前方出現了幾棟民宅，但我要去的民宿仍不見蹤影。於是，只好再度提起勇氣，隨便找了一間民宅就敲門，還好這間民宅有人回應，對方一開門，原來他們正在家裡跳舞（真是南島風格），給他們看了地址，美拉尼西亞系的女主人，很好心的告訴我應該如何走，我也依照他的指示，終於找到了疑似我預訂的民宿的地方。

但事情就這樣結束了嗎？正當我要走入民宿院子時，居然衝出四隻大狗，對我瘋狂咆哮，我嚇得用雨傘擋住身體，讓身體被雨淋，然後急急忙忙退出院子……我再仔細看了地址，沒錯！就是這間，所以我再試了一次，然後生氣的大狗又再度衝出來對我狂吠，我又再一次用雨傘擋住身體，害怕被咬！此時，真的只能形容無語問蒼天。我在黑矇矇的道路上，又站了10分鐘，一直在思考該怎麼辦。

狗急當然會跳牆，於是我再次走進院子一點，當然大狗們又衝了出來（好像西西弗斯的無限迴圈），我用盡所有力氣吶喊，叫著民宿老闆，終於老闆聽到了，從遠遠的房子，對著我喊了聲：come in！

說也奇怪，狗就不吠了，回到房內，我也順利進到旅館，然後剛剛有如凶神惡煞的狂犬，居然蹲在我腳邊撒嬌。隔天要離開時，還有一條狗一路護送我到大馬路上才掉頭離開，真的不得不說，真有靈性。

這家民宿的老闆是個印度人。大家可能不知道，斐濟有將近四成的人口是印度裔，大多數是當初英國為了在斐濟開發甘蔗田而帶過來的，相對於較為懶散的斐濟人（大多是美拉尼西亞與玻里尼西亞的混血，皮膚較黑，但也比較瘦，不向密克羅尼西亞那樣胖子一堆），印度人很快掌握斐濟的經濟大權，而斐濟人則把政治權力緊緊抓著！

如同馬來西亞的馬來人害怕掌握經濟權利的華人干政一般，斐濟人也害怕印度人進入政府，只要有印度人組閣，或是印度裔人士佔內閣多數時，斐濟軍方總會發起政變，讓斐濟回歸斐濟人。

短短20年來，斐濟總共發生了四次政變，最近一次在2006年底，軍人姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）再次發動政變，取得政權。這次非民主的行動，徹底激怒了西方，包括紐、澳及歐美都拒絕承認軍事政府，斐濟也被開除大英國協及太平洋島國論壇（PIF）會籍。

但世界的多極體系總是有好處的，漸漸被孤立的斐濟，乾脆引進中國跟俄國勢力，讓這個位於南太平洋十字路口的小國，成為中國的勢力範圍，各項來自中國的援助及開發計畫源源不絕。

很快的，西方發現苗頭不對，2014年軍頭姆拜尼馬拉馬脫下軍服，成立FijiFirst黨（比America First還早），並以民主手段贏得選戰，西方趁勢要斐濟重回世界舞台。而現在的斐濟，反而因為中俄加持，讓影響力逐步上升，陸續贏得了世界環境大會以及亞洲開發銀行年會等的主辦權。今年預計在波蘭召開的世界環境大會，有一項「Taranoa對話」，而這個Taranoa，便是斐濟語當中「決策透明」的意思，斐濟的重要性，達到前所未有的高點。

另外，2006年政變時，斐濟旁邊的薩摩亞總理圖伊拉埃帕（Tuilaepa Malielegaoi）大力配合制裁，成為反斐濟先鋒。薩國政府與斐濟水火不容，甚至輪到薩摩亞主辦太平洋島國論壇時，薩摩亞還不讓斐濟總理姆拜尼馬拉馬去參加，這兩個小島國的爭執，常常造成各國主辦國際會議時的困擾，因為兩位總理總是「王不見王」。

薩摩亞總理圖伊拉埃帕｜Photo Credit:AP/達志影像

此外，談到薩摩亞，就又不得不說到紐西蘭。薩國位在國際換日線東邊，一度是世界時間最慢的地方，但這樣慢吞吞的時間，導致他與紐西蘭間的貿易往來發生影響，禮拜五時對方已經禮拜六，而對方禮拜一時自己還在教堂禱告！因此他決定如同北韓過去調整時區一樣，將自己調整到換日線以西，反而成為世界時間最快的地方。當然，世界的時區也因為他，往旁邊突出了一塊。

薩摩亞過去曾被德國與美國分治，東邊迄今還是美屬薩摩亞，西邊則在一戰德國戰敗後，交給紐西蘭委任統治，直至1960年代獨立，成為南太第一個獨立國家。

因此想當然爾，對薩摩亞而言，最重要的鄰國就是紐西蘭，該國除了修改時區跟紐西蘭統一，甚至在十年前，圖伊埃拉帕總理還把汽車從右駕改成左駕，以便進一步跟紐西蘭一致。另外，薩摩亞航空只有一台噴射機（737），他唯一的兩條航線就是每日飛一趟奧克蘭，跟一週飛兩次雪梨，由此便能知道紐西蘭在這個小島國有多大的重要性（這也是我第一次感受到紐西蘭也是個大國，不過這種影響可能也是雙向的，機場看到一堆薩摩亞人拿著紐西蘭護照，而奧克蘭20個市議員當中，也有薩摩亞裔）。

這趟旅程，我由斐濟飛到了薩摩亞，同樣是南太，卻從美拉尼西亞文化，立刻跳轉到玻里尼西亞，兩國人民不管是膚色或是體型（薩摩亞人非常非常巨大，到處有人在打橄欖球）均大相逕庭，扣除最大的巴布亞紐幾內亞外，斐濟與薩摩亞又是大洋洲最重要的兩個國家，偏偏這兩國水火不容，使得近年不斷興起的大洋洲區域主義受到挑戰，未來大洋洲區域整合將如何發展，或許值得不斷觀察。

斐濟是南太各非邦交國當中，相對對台友好國家（國慶日一樣與我們一樣，也是10月10日），甚至早於所有南太友邦，於1998年便在台成立代表處。

近來斐濟隨著中國旅客急速上升，攜帶非法物品比例升高，又因為斐濟海關薪水太少，而抓到非法行為的獎金又高，因此海關總會攔住中國遊客，仔細檢查。不幸的是，我大概也被當成中國人，我小小的行李，被徹底翻開，連夾鏈袋都遭打開，一罐一罐檢查，花了我20分鐘，可謂我在全世界遇過最嚴格的檢查！而同樣被這樣嚴格檢查的，清一色都是拿著紅色的中華民人民共和國人民。

只有22小時的斐濟行程，無法讓我看到更完整的國家，只能逛逛印度人開得餐廳與超市，喝一杯印度人喜歡的masala tea, 希望很快能再有機會造訪這個國家，與當地人聊聊族群問題，也多跟當地的印度人聊聊認同問題，也許可以聽到跟奈波爾（V. S. Naipaul）不一樣的印度圖像。

本文經作者授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航