台美關係友好時刻：美國「知台派」外交官出任在台協會處長

美國在台協會（AIT）今（27）日宣布，職業外交官出身的酈英傑（Brent Christensen）將接下現任AIT台北辦事處長梅健華的職務，預計今年夏天履新。

資料顯示，酈英傑來自美國猶他州，畢業於楊百翰大學（Brigham Young University），取得中文學士學位，後於俄勒岡健康科學大學（Oregon Health and Sciences University） 取得牙醫學位，並擁有喬治．華盛頓大學東亞研究碩士學歷。加入國務院前，曾服務於美國空軍，並擔任上尉軍醫。

在前總統馬英九主政時，酈英傑曾擔任AIT台北辦事處副處長，也曾擔任代理處長一職，和台灣朝野互動密切良好，而他也將成為AIT遷入內湖新館後的第一位處長。

「知台派」新處長，曾任美國務院台灣事務協調處、也曾派駐北京

AIT華府總部今天透過新聞稿表示，酈英傑在國務院服務長達29年，擔任過許多資深職，對中國與台灣的事務有豐富經驗。到AIT台北辦事處服務前，曾任國務院台灣事務協調處處長，在制定美國對台政策上扮演要角，此外，他也曾三度派駐美國的駐北京大使館，最近一次是擔任負責環境、科技、和衛生方面的事務。

《自由時報》報導，酈英傑於2012年8月至2015年8月，曾擔任AIT台北辦事處副處長，並在前任處長司徒文卸任，新任處長馬啟思就任前，暫代處長一職。酈英傑並在2015年8月至2017年6月期間，在夏威夷的亞太安全研究中心（APCSS）擔任外交政策顧問，目前負責國務院資深官員的生涯規劃與發展。

酈英傑擔任AIT台北辦事處副處長期間，推動台美關係許多重要進展，包括重啟美台貿易暨投資架構協議（TIFA）會議、促成美國時任環保署署長麥卡錫（Gina McCarthy）及國務院負責經濟暨商務助理國務卿芮福金（Charles Rivkin）訪台。他離任前，曾獲中華民國外交部頒睦誼外交獎章。

《風傳媒》報導，民進黨立委羅致政表示，美國所有外交官都是親美派，酈英傑是知台派，在台做副處長級間很活躍，也有很多朝野政黨的人脈，並了解台灣，未來政策推動上，有很多可以忠實反映台灣意見的機會。

台美關係緊密友好，駐台已成熱門外派地點

而外交部、總統府今天也先後表示，對此項人事安排「竭誠歡迎」。

外交部表示，酈英傑擔任台灣協調處處長及AIT台北辦事處副處長任內，推動台美關係不遺餘力，曾參與多項台美關係重要推案，包括台灣參與美國「免簽證計畫」（VWP）、簽署新版台美「特權、免稅暨豁免協定」、成立台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等，並曾協助促成美環保署署長麥卡錫（Gina McCarthy）及國務院經濟暨商務助理國務卿芮福金（Charles Rivkin）等高層官員訪台，對強化台美關係著有貢獻。

總統府上午也發出聲明，指出酈英傑為美國資深外交官，外交資歷完整，並嫻熟台美雙邊關係，總統府也感謝梅健華處長在任期間，促進台美關係的許多努力，並表示美國在台協會內湖新館的落成，代表了台美關係的重要里程碑，期盼未來在酈英傑就任處長後，雙方能持續就台美間許多合作交流事項繼續推展，讓台美關係邁向更「緊密友好」的新紀元。

《自由時報》報導，華府的美國外交官私下表示，隨著美台關係升溫，台灣工作與生活環境友善，在新館落成後，AIT台北辦事處已成為受美國外交官歡迎的熱門外派地點。

美台軍事交流升溫，將參加所羅門群島軍演

美國參議院日前通過2019年國防授權法草案，要求加強與台灣的安全交流政策，而日前傳出美軍邀我國軍的醫療人員共組團隊，8月到我南太平洋友邦所羅門群島，演練台美軍事醫療合作救援。美國智庫國際戰略與研究中心主任葛來儀（Bonnie Glaser）25日在Twitter表示，作為太平洋夥伴關係的一部分，台灣將參與美國在索羅門群島的海軍演習。

該演習是所羅門群島以及吉里巴斯（Kiribati）的年度聯合演習，性質屬於醫療救援任務，準備模擬自然災害後導致傳染病大規模爆發的救災情況。由於台灣從2017年已於吉里巴斯與美國共同進行演習，葛來儀還意有所指的說「非首次，但可以公開了（Not the first time, but now being announced publicly.）」。

Taiwan will join US navy drill in Solomon Islands as part of Pacific Partnership. Not the first time, but now being announced publicly. https://t.co/y3z2JdA4vI — Bonnie Glaser / 葛来仪 (@BonnieGlaser) 2018年6月25日

不過，美國國務院前東亞副助卿、普林斯頓大學中國與世界政治專案主任柯慶生（Thomas Christensen）25日在華府一場座談會上表示，針對《國防授權法案》提出評估美台軍艦互訪可能性、美軍參與適當的台灣軍演等，他認為看不出這對台灣會有什麼好處，甚至還有災難性後果。

《蘋果日報》報導，柯慶生說，華府幾乎沒有人「反台灣」，有些人甚至「愛死台灣」，但他認為，有些愛台灣的做法反而可能「害死台灣」。他認為如果美國軍艦庭在台灣港口，「幾乎可以確定會引起某種負面反應，即使不是對台灣動武，也會對中國的負面反應，讓台灣的安全更糟，而不是更好。」

美國總統川普3月簽署《台灣旅行法》，之後的兩個月內，國會內部連提4個「友台法案」，參議院並於6月通過《2019年國防授權法案》，內容包括美國應加強與台灣的安全交流政策，包括適當參與台灣軍演（像是年度漢光演習），台灣也應適當參與美國軍演，同時也建議派遣美軍醫療船赴台訪問。

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核稿編輯：羊正鈺