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台美關係友好時刻：美國「知台派」外交官出任在台協會處長
我們想讓你知道的是
華府的美國外交官私下表示，隨著美台關係升溫，台灣工作與生活環境友善，在新館落成後，AIT台北辦事處已成為受美國外交官歡迎的熱門外派地點。
美國在台協會（AIT）今（27）日宣布，職業外交官出身的酈英傑（Brent Christensen）將接下現任AIT台北辦事處長梅健華的職務，預計今年夏天履新。
資料顯示，酈英傑來自美國猶他州，畢業於楊百翰大學（Brigham Young University），取得中文學士學位，後於俄勒岡健康科學大學（Oregon Health and Sciences University） 取得牙醫學位，並擁有喬治．華盛頓大學東亞研究碩士學歷。加入國務院前，曾服務於美國空軍，並擔任上尉軍醫。
在前總統馬英九主政時，酈英傑曾擔任AIT台北辦事處副處長，也曾擔任代理處長一職，和台灣朝野互動密切良好，而他也將成為AIT遷入內湖新館後的第一位處長。
「知台派」新處長，曾任美國務院台灣事務協調處、也曾派駐北京
AIT華府總部今天透過新聞稿表示，酈英傑在國務院服務長達29年，擔任過許多資深職，對中國與台灣的事務有豐富經驗。到AIT台北辦事處服務前，曾任國務院台灣事務協調處處長，在制定美國對台政策上扮演要角，此外，他也曾三度派駐美國的駐北京大使館，最近一次是擔任負責環境、科技、和衛生方面的事務。
《自由時報》報導，酈英傑於2012年8月至2015年8月，曾擔任AIT台北辦事處副處長，並在前任處長司徒文卸任，新任處長馬啟思就任前，暫代處長一職。酈英傑並在2015年8月至2017年6月期間，在夏威夷的亞太安全研究中心（APCSS）擔任外交政策顧問，目前負責國務院資深官員的生涯規劃與發展。
酈英傑擔任AIT台北辦事處副處長期間，推動台美關係許多重要進展，包括重啟美台貿易暨投資架構協議（TIFA）會議、促成美國時任環保署署長麥卡錫（Gina McCarthy）及國務院負責經濟暨商務助理國務卿芮福金（Charles Rivkin）訪台。他離任前，曾獲中華民國外交部頒睦誼外交獎章。
《風傳媒》報導，民進黨立委羅致政表示，美國所有外交官都是親美派，酈英傑是知台派，在台做副處長級間很活躍，也有很多朝野政黨的人脈，並了解台灣，未來政策推動上，有很多可以忠實反映台灣意見的機會。
台美關係緊密友好，駐台已成熱門外派地點
而外交部、總統府今天也先後表示，對此項人事安排「竭誠歡迎」。
外交部表示，酈英傑擔任台灣協調處處長及AIT台北辦事處副處長任內，推動台美關係不遺餘力，曾參與多項台美關係重要推案，包括台灣參與美國「免簽證計畫」（VWP）、簽署新版台美「特權、免稅暨豁免協定」、成立台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等，並曾協助促成美環保署署長麥卡錫（Gina McCarthy）及國務院經濟暨商務助理國務卿芮福金（Charles Rivkin）等高層官員訪台，對強化台美關係著有貢獻。
總統府上午也發出聲明，指出酈英傑為美國資深外交官，外交資歷完整，並嫻熟台美雙邊關係，總統府也感謝梅健華處長在任期間，促進台美關係的許多努力，並表示美國在台協會內湖新館的落成，代表了台美關係的重要里程碑，期盼未來在酈英傑就任處長後，雙方能持續就台美間許多合作交流事項繼續推展，讓台美關係邁向更「緊密友好」的新紀元。
《自由時報》報導，華府的美國外交官私下表示，隨著美台關係升溫，台灣工作與生活環境友善，在新館落成後，AIT台北辦事處已成為受美國外交官歡迎的熱門外派地點。
美台軍事交流升溫，將參加所羅門群島軍演
美國參議院日前通過2019年國防授權法草案，要求加強與台灣的安全交流政策，而日前傳出美軍邀我國軍的醫療人員共組團隊，8月到我南太平洋友邦所羅門群島，演練台美軍事醫療合作救援。美國智庫國際戰略與研究中心主任葛來儀（Bonnie Glaser）25日在Twitter表示，作為太平洋夥伴關係的一部分，台灣將參與美國在索羅門群島的海軍演習。
該演習是所羅門群島以及吉里巴斯（Kiribati）的年度聯合演習，性質屬於醫療救援任務，準備模擬自然災害後導致傳染病大規模爆發的救災情況。由於台灣從2017年已於吉里巴斯與美國共同進行演習，葛來儀還意有所指的說「非首次，但可以公開了（Not the first time, but now being announced publicly.）」。
不過，美國國務院前東亞副助卿、普林斯頓大學中國與世界政治專案主任柯慶生（Thomas Christensen）25日在華府一場座談會上表示，針對《國防授權法案》提出評估美台軍艦互訪可能性、美軍參與適當的台灣軍演等，他認為看不出這對台灣會有什麼好處，甚至還有災難性後果。
《蘋果日報》報導，柯慶生說，華府幾乎沒有人「反台灣」，有些人甚至「愛死台灣」，但他認為，有些愛台灣的做法反而可能「害死台灣」。他認為如果美國軍艦庭在台灣港口，「幾乎可以確定會引起某種負面反應，即使不是對台灣動武，也會對中國的負面反應，讓台灣的安全更糟，而不是更好。」
美國總統川普3月簽署《台灣旅行法》，之後的兩個月內，國會內部連提4個「友台法案」，參議院並於6月通過《2019年國防授權法案》，內容包括美國應加強與台灣的安全交流政策，包括適當參與台灣軍演（像是年度漢光演習），台灣也應適當參與美國軍演，同時也建議派遣美軍醫療船赴台訪問。
新聞來源：
- 美國在台協會新聞稿
- AIT台北辦事處長 酈英傑接任（中央社）
- 酈英傑接AIT台北辦事處長 府：誠摯歡迎（中央社）
- Taiwan said to be asked to join US relief drill（台北時報）
- 酈英傑將接AIT新任處長 羅致政：他是知台派，可促進台美關係正面發展（風傳媒）
- AIT宣佈酈英傑接台北辦事處處長（自由時報）
- 美國務院前副助卿：台灣是奇蹟、應該受保護（蘋果日報）
核稿編輯：羊正鈺