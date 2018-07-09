從《人物風流》看鄭問故宮大展（上）

2018年6月，「鄭問」成為了第一位在故宮展出的漫畫家。

這個名字，對不少六、七年級生來說，或許滿載回憶；但對一般大眾而言，卻相對地陌生。也許因為步入21世紀後，鄭問的漫畫創作即嘎然而止、也許因為漫畫家在台灣長期缺乏重視，所以直至鄭問離世，弟子鍾孟舜的臉書貼文引起上千次的分享，我們才猛然憶起，台灣曾有這麼一位理當備受推崇的藝術創作者。

為了不讓鄭問在一片哀悼與惋惜後，輕易地被遺忘，鄭問的弟子與家人，開始為鄭問展積極奔走；自2009年起重出鄭問作品的大辣出版，動身企畫鄭問全紀錄——於是，我們看到了登上故宮的「千年一問」大展，看到了橫跨亞洲四地、回溯近半世紀的《人物風流：鄭問的世界與足跡》。

左：鄭問故宮大展；右：《人物風流：鄭問的世界與足跡》

漫畫鄭問，開闢自己的圖像語言

鄭問故宮大展展覽入口，一尊光雕投影的高大人像矗立，氣勢逼人。他是何勿生，《阿鼻劍》的主角、鄭問故宮大展的主視覺。走進展間的第一區「漫畫鄭問」，果不其然，那幅《阿鼻劍》的彩圖原稿前停留了眾多觀者。

鄭問的漫畫不算少，然而自1989年《阿鼻劍》問世以來，卻始終是他在台灣最受喜愛、最為知名的其中一部。擺脫了初期《戰士黑豹》、《鬥神》的青澀，也拓展《刺客列傳》單元短篇的格局，《阿鼻劍》以寫意的毛筆水墨，揮灑出了圍繞佛義的獨特武俠世界，無論是在畫技、劇本、分鏡上，都達到了漫畫創作的成熟期，堪稱鄭問連載長篇的代表作。

《阿鼻劍》的成功，當然不能不提到編劇馬利（大塊文化董事長郝明義）。從1983年出道以來，鄭問一直是編繪自攬，《阿鼻劍》是他第一部搭配編劇的漫畫作品。馬利在他擔綱總策畫的《人物風流》當中，提及了他們合作的始末：初任時報出版總經理的他，同時也是眾多被《刺客列傳》彩色水墨驚豔的讀者之一，既然創辦了《星期漫畫》雜誌，自然會想爭取一個與鄭問合作的機會，也促成了兩人搭擋創作。當時，馬利深受佛經的文字與敘事影響，尤其是《地藏菩薩本願經》，也因此將「地獄」作為劇本的基底，描繪出各個有自己復仇理由的人，而最後誰都無法脫逃阿鼻地獄的武俠故事。

當一位漫畫家能夠用自己的圖像語言，將別人的劇本破格呈現，正是充分顯現了他繪製漫畫的功力。

看過《阿鼻劍》的人，幾乎都對第一部裡史飛虹以劍光穿破大樹的懾人場面，以及力透肉身的巨掌，感到歎為觀止。在「漫畫鄭問」的展區，也特地分析鄭問藉此挑戰空間感的透視功力。不過，身為《阿鼻劍》的文字創作者，馬利最受震撼的，是史飛虹在山洞裡一刀刺入于景的場面。「巨幅的留白，和前面縱橫飛舞，無所不在的畫筆，形成巨大的對比。讓人窒息的同時，又讓人穿透。」他在《人物風流》裡如此寫道：「沒有任何武俠漫畫有這種場面，有這種視覺的魅力和哲學。」

史飛虹以劍光穿破大樹的場面十分精彩

《阿鼻劍1》，Photo Credit：大辣出版提供

馬利最受震撼的，是史飛虹在山洞裡一刀刺入于景的場面。

《阿鼻劍1》，Photo Credit：大辣出版提供

藝術鄭問，雜糅中西的創造力及詮釋性

1990年，受日本講談社栗原良幸之邀，鄭問開始在日本連載漫畫。為了開創有別於日本、歐美的畫法，鄭問進入了新的創作階段，《東周英雄傳》、《深邃美麗的亞細亞》、《萬歲》、《始皇》，此時的他已步上鑽研藝術的道路，亦是展覽第二部分「藝術鄭問」想要呈現的。

曾與鄭問在《中時晚報》短暫共事的羅智成，在《人物風流》的訪談裡，將鄭問的藝術表現從幾個面向來分析：首先是他紮實的古典技法與作品完成度。鄭問筆下的人物，臉部五官、身體肌肉都寫實得驚人，以漫畫作品來說是少見的。這與他在復興商工時打下的基礎，有非常大的關係，造就他對古典技法運用自如——特別是素描——儼然是他作畫的根本。

再來是他旁徵博引的細節考據。一般人初看鄭問的作品，光是磅礡的氣勢、嚇人的畫功就足以讓人讚嘆，但若是能察覺他每幅作品暗藏的細節與典故，你會由衷佩服他的用心良苦。據鄭問弟子描述，他是一位極愛看書的人，每年保持幾十本書的閱讀量，廣泛攝取知識，作為漫畫作品援引的資料。事實上，並沒有太多的讀者，能夠領會到他安排的巧思以及背後濃厚的知識涵養。畢竟，這需要對中外歷史、美術、建築、民俗有一定涉獵。但是又何妨呢？對鄭問來說，這就是他對自己藝術的堅持。

羅智成指出，「鄭問的態度是很鮮明的，就是他想詮釋事情。他很想告訴我們，在他的觀念裡這些東西是什麼。」

鄭問雜糅了中西的創造力及詮釋性。羅智成在《人物風流》提及，鄭問使他想到早年的徐悲鴻，他們之所以厲害，是在於「掌握了強而有力的西方繪畫技巧，同時又都非常努力地用自己的方式，藉由重新詮釋中國古典，來賦予中國古典能量」。《東周英雄傳》也好、《始皇》也罷，鄭問雖然大多以中國傳統歷史作為主題，也將毛筆揮灑自如，但他的畫裡沒有一樣是真正的、純粹的、刻板印象裡的中國傳統。他反而用了現代人的現代意識，甚至物質主義的意識，來重新詮釋古代，賦予古代中國更大的能量。

為了營造古畫的質感，鄭問先將紙張揉成紙團後，才於紙上畫出這幅〈三寸之舌 張儀〉的彩圖。此外，鄭問還在其中暗藏典故，刻意將構圖與人物姿態仿效中國宋代以降、明清皇帝正坐於龍椅的帝王像，嚴肅的儀態與戲謔的表情形成對比，別有一番趣味。 《東周英雄傳1》，Photo Credit：大辣出版提供

鄭問不只是懂得如何融合西方油畫與中國水墨的技法，在畫〈天下無雙 信陵君無忌〉時，他轉而將極度寫實與極度寫意拼接呈現，給觀者帶來視覺上的衝突美感。 《東周英雄傳1》，Photo Credit：大辣出版提供

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航