回家機票只能買「中國台灣」：歐盟中心布魯塞爾，出現第一起「台灣人」的街頭抗議

（中央社）

為抗議中國加強打壓台灣，歐盟政治首都布魯塞爾昨（26）日中午首次出現台灣民眾與駐外官員上街抗議，包括駐歐盟兼駐比利時代表處的台灣外交官員、及駐歐盟的友邦大使、歐洲議會議員、比利時國會議員及比國政界及民間人士等共約250人出席「與台灣同行」活動，一起上街力挺台灣人民。

這場活動從布魯塞爾市中心知名的景點「鑄幣局」出發，許多人穿上青天白日的國旗T恤，手持小國旗跟隨著Support For Taiwan大型布條，一路步行至駐歐盟兼駐比利時代表處，這段約2公里的路程，沿途吸引許多路人及觀光客目光。

駐歐盟代表曾厚仁走在遊行隊伍最前頭，他表示最近數月來，中國對台灣的打壓變本加厲，手段粗暴，旅比僑界在代表處協助下，結合國際友人，希望透過這次活動讓國際社會聽到台灣人心聲，並且對中國的霸凌大聲說不。

比利時國會友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）表示，出席這場活動非常重要，除了因為他是台灣的好朋友，更因為台灣是個民主國家，經濟充滿活力，並且願意參與包括公共衛生在內的國際事務，而這些國際事務對我們大家都很重要。

此外，歐洲議員史蒂芬尼茲（Ivan Stefanec）則說台灣是他最喜歡的國家，鼓勵台灣人民繼續支持民主，民主對台灣很重要，對於台歐關係也很重要。

另一位歐洲議員薩拉（Boris Zala）表示，台灣是一個民主國家，「我們向來支持民主國家，台灣是亞太區域甚至世界的民主優等生，台灣願意直接面對中國的作法可嘉」、而比利時參議員蘇斯金德（Simone Susskind）更直言在西方、在歐洲，有許多人，包括政治家，是支持台灣獨立於中國之外。

一位參與遊行的僑胞說，「雖然不懂國際政治，但中國欺人太甚，甚至要求航空公司把台灣改名，我搭機回去的那個家叫台灣，它不叫中國！」

另一位僑胞感性表示，這是旅居比利時多年以來首次看到僑界不分彼此走上街頭，訴求「愛台灣、護民主」，令人十分激動。參與的各界人士都認為這個活動非常有意義，並且認為台灣人民不應再默默忍受中國毫無止境的惡意打壓。

比利時晚報：台灣人為了維護民主上街頭

而這項「與台灣同行」健行活動，也引起當地媒體報導。比利時主流法語媒體晚訊報（Le Soir）今天以大幅版面刊登總統蔡英文相片，並以「台灣在布魯塞爾為其民主健走-北京加強對台北打壓，台灣人本週二為維護民主遊行」為標題，報導台灣人民因應中國打壓作為。

這篇報導表示，台灣外交官向來非常謹慎，字斟句酌以避免與北京的關係更加惡化。但是今天上午駐布魯塞爾的台灣代表處參加僑胞舉辦的公民抗議健走活動。

文章表示，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁說明，代表處協助台灣僑民組織這次遊行，「今年以來，北京對台灣打壓日增，手段日益粗暴。中國誘使我們的友邦與台灣斷交：5月初是多明尼加共和國，5月底則是布吉納法索。此外中國要求國際企業，尤其是航空公司，更改網站稱呼台灣的方式，矮化台灣為中國的一部分，並揚言懲罰不遵守該要求的企業。」

曾厚仁強調這顯然欺人太甚，許多台灣民眾訂機票返家，對包括漢莎航空，荷蘭皇家航空和法國航空在內的航空公司將台灣列為中國的一部分，深感難過不滿；白宮批評中國這個要求是「歐威爾式的胡說八道」；而歐盟的對外事務部則譴責其「干涉企業自由」。在美國，大多數公司未予理會該要求，但在歐洲情況卻非如此，所以大家決定上街遊行。

曾厚仁說，台灣人被教導要敬重和順從。但是現在他們必須大聲說出來，這將是歐洲首都第一次台灣人的遊行，台灣希望得到歐洲朋友的國際支持。今天遊行主題是「與台灣同行！」要表達的是台灣是一個法治國家，一個尊重人權的真正的民主國家。遊行不會針對任何人，而是請國際支持台灣及其民主。

報導指出，自2016年5月蔡英文總統執政以來，中國確實對台灣的惡意作為倍增，例如施壓多個國家放棄台灣轉而承認中國，另中國連續第2年阻撓台灣參加5月份的世界衛生大會（WHA）。除羞辱台灣外，更加上令人擔憂的軍機艦演習。

這篇文章指出，面對中國的威脅，台灣決定加強軍備，向美國購買射程可達中國沿海的飛彈，而美國國會最近通過《台灣旅行法》，讓兩國之間高層可以互訪，另一個法案則通過美艦泊台的預算，但是撰文記者表示，在美國總統川普掌舵之下，「沒有什麼事是肯定的」。

文章也另引述總統蔡英文6月25日接受《法新社》專訪時表示，這不僅是台灣面臨的挑戰，也是對亞太區域和全球面臨的挑戰。中國在南中國海有主權爭議的島礁建設軍事設施。今天是台灣，明天可能是任何其他受到中國擴張影響的國家。這些國家的民主及自由都可能受中國壓迫。

《自由時報》報導，而針對蔡英文的專訪內容，國台辦今天舉辦例行記者會時，國台辦發言人馬曉光批評，蔡英文的目的，是要在兩岸同胞間製造敵意，企圖「挾洋自重」，進一步升高兩岸對抗，這樣的圖謀不會得逞，企圖遏制中華民族走向偉大復興更是「不自量力」。

媒體追問，蔡英文的談話是就職來發言最強硬的一次，未來的兩岸局勢將走向激化？馬曉光說，兩岸關係如何走向，球在台灣當局手中，「我們希望他們不要誤判形勢，錯估大勢，在錯誤的、違背兩岸同胞利益的道路上越走越遠，試圖挾洋自重更是無濟於事。」

航空公司被更名事件：

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核稿編輯：羊正鈺