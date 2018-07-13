虛擬貨幣華爾街會在台灣！兩位20世代創業青年，發願讓區塊鏈人才回流

來自台灣、瞄準全球市場的數位貨幣交易所Cobinhood，今年5月24日正式宣布在台啟動，也預告將推出底層鏈、去中心化交易所等新計畫，並祭出平均年薪150到200萬的條件大舉搶才。

「不只是交易所，我們要打造新一代區塊鏈技術，解決所有問題，」Cobinhood創辦人暨執行長陳泰元表示，「我們的目標是，讓台灣在世界上再發光發熱一次。」

蔡仁譯攝

來自台灣的Cobinhood

Cobinhood在2017年8月成立，是全球首間零手續費數位貨幣交易所，背後兩位創辦人皆是不到30歲的台灣人；同年10月，Cobinhood透過首次代幣發行（ICO）募得45,000枚以太幣，以目前以太幣市價計算，相當於2,500萬美元。

而在這中間短短三個月的時間，Cobinhood也從零打造出交易所，原因來自兩位創辦人的技術含量相當高。其中一位是陳泰元，高中跳級一年進入台大電機系、22歲就取得碩士學位，年僅28歲的他，在創辦Cobinhood以前已成功創辦並售出三家新創，其中一家就是和麻吉大哥黃立成共同創辦的17直播，還曾被台灣加速器Appworks創辦人林之晨譽為「創業天才」。

而負責主導技術開發的另一位創辦人為黃偉寧，和陳泰元是台大電機系同學、擁有台大資工碩士學位，曾在Google工作三年，專長涵蓋嵌入式系統、作業系統內核到後端及網路應用程式開發，同時也在開源領域工作五年多。

蔡仁譯攝 Cobinhood共同創辦人暨技術長黃偉寧，是經驗豐富的全端工程師，也有六年以上的數位貨幣交易經驗。

由於不收手續費，Cobinhood主要盈利模式來自ICO顧問服務，陳泰元表示，預計Q2現金流就會轉正，不太需要擔心資金問題，若以上一輪融資價格加上Cobinhood持有的數位貨幣資產，估值約為4億美元。日本創投Infinity Venture是其中一位股東。

目前Cobinhood有100多個交易對（由兩種不同數位貨幣組成，例如ETH/BTC就是一種交易對，可以用乙太幣兌換比特幣，反之亦然），每日交易量達2千萬美元，其中用戶有六到七成來自海外，主要為歐美地區。

新計畫：底層鏈、去中心化交易所、錢包服務、媒體

而過去一向低調的Cobinhood，之所以這時在台高調舉辦記者會、向外宣告在台正式啟動，主要是為招募大量人才，以因應他們的擴張速度以及幾項新計畫開發。

目前Cobinhood團隊約70人，預計在年底擴編到近兩百人，其中技術領域占八成，祭出平均年薪150至200萬的年薪吸引台灣軟體人才，其他如行銷、商業開發、公關等都有開缺。

「交易所只是第一步，」黃偉寧表示，他也揭露Cobinhood接下來的新計畫。

首先，Cobinhood將推出自己的底層鏈，採用的是類似POS共識演算法、自行研發的改進式拜占庭容錯算法（delegated BFT），相較過去採POW的區塊鏈，在耗電、交易速度上都有顯著改善。而之所以能做到這點，黃偉寧解釋，目前區塊鏈是單鏈型結構，Cobinhood底層鏈則屬於多鏈型，速度和效率都比傳統區塊鏈快。

在交易規模上，陳泰元表示，由於他們所採用的架構理論上可無限拓展，因此每秒交易量和參與節點「可達百萬級」。

就像比特幣和以太坊，Cobinhood也將成立底層鏈基金會，並將發行與底層鏈掛鉤的數位貨幣，而第一個搭載在上面的應用會是Cobinhood的去中心化交易所，未來也有機會發展出更多去中心化應用程式（DAPP）。

「目前區塊鏈之所以發展不起來，就是底層鏈的限制，」陳泰元所說的限制，包含區塊容量不足，進而拖累交易效率，也因此，已不少人投入底層鏈的開發，希望從頭改進區塊鏈底層架構，不過不少團隊在發表目標遠大的白皮書後，一直不見實現的那天。

對此陳泰元很有自信：「台灣很有能力把它做出來。」黃偉寧透露，底層鏈目前已研發完成、進入測試階段，預計2019年Q3上線。

在法幣交易部分，受限於法規，Cobinhood交易所目前只能交易數位貨幣，陳泰元指出，去年12月已向日本和美國申請牌照，但今年初日本交易所Coincheck遭駭損失5.3億美元的事件讓主管機關更為謹慎，保守估計年底可拿到牌照，至於台灣，則正在與銀行和金管會積極溝通中。

此外，Cobinhood也有意推出自己的媒體平台，陳泰元表示，團隊規模預計15人，初期主要內容會專注在科普、幣市行情相關，「像是區塊鏈的今日頭條」，預計明年上線。另外，Cobinhood也正在開發錢包服務，預計今年Q3到Q4發表。

目標讓台灣成為區塊鏈研發重鎮

「很多朋友問我為什麼不去矽谷？我反問：為什麼我們不待在台灣？」陳泰元說，過去30年台灣在電子業、半導體產業很知名，但卻在網路時代、軟體這塊缺乏國際聲量，也因此不少身邊的台灣優秀人才都跑去Google、蘋果這類的外商「打工」。

「這些人才沒留在台灣幫助台灣新創、貢獻一份心力，是我們極大的損失，」他說，而Cobinhood的目標是打造台灣區塊鏈的研發中心，吸引人才回流。

「下個世代的虛擬貨幣的華爾街就在台灣，世界區塊鏈研發重鎮也在台灣，把台灣人才全吸引回來。」他有自信地說。

本文獲數位時代授權轉載，原文於此

活動資訊

活動名稱：2018 數位創新論壇（DIF）

時間：2018年7月19日至7月20日

地點：台北國際會議中心（台北市信義路五段1號）

責任編輯：陳雨暄

核稿編輯：楊之瑜