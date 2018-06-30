《抓狂美術館》與當代社會：藝術該超脫現實，還是根基於現實生活？

文：古陵霖（德州大學奧斯丁分校藝術及藝術史研究生）

2017年上映《抓狂美術館》（The Square）是瑞典導演魯本・奧斯倫（Ruben Östlund）的新作，裡頭藉由美術館總策展人克莉絲蒂娜（Christian）自己行為與所策的展覽的落差，來凸顯整個社會其實充滿了空洞口號和表裡不一的行為。本文將帶領讀者從電影裡影射之現實中的藝術家和其作品，來檢視該電影反應出的當代藝術與社會間之關係。

影片原名「The Square」，方形框框，指的是男主角身為策展人為前皇宮美術館所策的展覽作品名。影片的開始出現了虛構的前皇宮美術館，將過去象徵權威的瑞典國王銅像給拆除，換上一個4x4公尺的霓虹方框框，宣稱在這個框框裡每個人都是平等並互相扶持照顧的。

但如此空洞的政治正確口號在前皇家美術館這樣的地方，顯得特別的諷刺和過於天真（美術館的起源和近代角色請參照前文）：雖現在已無貴族制度，但支持和參與美術館的人，若非財力雄厚的政商知識精英是難以加入這樣的圈子的，即便只是去「逛」美術館的人，也至少是中產階級以上、有一定時間和閒錢想要附庸風雅的人，無論在電影裡或現實皆是如此。

在這樣的展覽地點和社群其實早已排除他們宣稱所要關懷的對象，即社會上真正需要幫助的人。從電影裡經常出現的乞丐、遊民和過打扮入時冷漠擦身而過的富人可以看出，除了製造一股慈善的風氣讓自己感受良好外，富人根本不在意窮人的生活，現實中貧富的差距依然沒有改變，依舊各過各的。

這樣的諷刺和黑色幽默出現在電影裡許多地方，首先身為首席策展人的男主角就是影片要諷刺的一個近代美術館的產物：穿著時髦講話深奧但骨子裡膚淺自私，比方自己也清楚自己所策的展、暗處裡偷放黑函、怕別人知道與女記者上床、展出作品被清潔人員清掉不通知保險公司，自己也不重視藝術品等。同時電影也諷刺美術館的參與者雖想要附庸風雅，但其實也與一般常人無異，比方一聽到要吃自助餐便一哄而散，以及先前看到行為藝術家扮演猩猩的影片並無多想便照單全收了，但等到現場表演時才發現無法接受這些藝術概念，但又不敢打斷表演者，藝術與生活是脫節的。

雖然電影裡經常藉由嘲弄美術館的群眾來表達更深層的人性和社會問題，但並非攻擊藝術本身，裡頭許多藝術概念甚至影響導演頗多，劇中出現的藝術家和藝術作品大多是改編自現實中真實藝術家和其作品。影響導演最深以及最常出現的莫過於羅伯特・史米森（Robert Smithson）的「非場域」（non-sites）了。

他的「非場域」概念，是指一件作品本身是許多不同想法匯集和產生的場域，本身存有內在的語言，但同時這樣的場域也因為不是狹義的語言，意義的產生必須是被附加或經過詮釋的。因此在這樣存在與不存在、明確與隱晦意義的交替下，場域和非場域site和non-site其實是一體兩面。

他自1968年起創作了一系列non-sites, 從野外收集各種石頭、石板和雲母並打造幾何結構的「盒子」呼應當時盛行的極簡主義（Minimalism），以及「白立方」（white cube）展場形式，既是開放也是閉鎖，是此處也是彼處，是角落也是中心。「地圖」對於史米森的創作來說是相當重要的元素，他形容non-site即是site的3D的地圖：地圖所使用的2D線條和圖案來呈現3D的空間，將彼處的東西在此處呈現，同時是具體也是抽象。

非場域理論影響甚遠，整個電影其實就是將這樣的概念發揮在各種領域中，而沒有美國電影常見的明確主軸和正反對立，反而是每一個面向都有不同的討論空間。

至於電影裡扮演大猩猩的行動藝術家奧列格（Oleg）是取自於俄國行為藝術家和策展人奧列格・庫利克（Oleg Kulik）。他一開始主要是創作大型動物雕塑的雕塑家，之後開始涉入以扮演動物行為的行動藝術。在1992年他在藝廊裡讓一隻獵豹在藝廊裡悠走，並現場宰殺一隻豬然後將豬肉分送給在場的觀眾。他最為人知的是表演狗（不過與其說模仿狗的行為，他的行為藝術比較像「狗上身」）。根據他的說法是為了要針砭現代社會過度精緻造作的語言所造成人們彼此間的疏離，藉由扮演動物使得觀者只能用原始的情緒來回應。他在瑞典Fargfabriken Museum表演一隻惡犬咬傷人造成更大的轟動：當時他豎立了一個「小心惡犬」的牌子在他旁邊，若觀眾沒有注意牌子上的寫的字他就咬他們，包括一個藝評家和策展人的女兒。最後是有人報警逮捕他。

導演奧斯倫在好幾次的訪談裡都提到他對於人類與動物行為的相似感到興趣，何時人類舉止其實與動物無異，都經常出現在影片裡。例如男主角一夜風流時，驚愕地在女記者家看到她飼養的寵物猩猩打扮得像人類一樣，並且坐在沙發上畫畫，但之後晚宴時的行為藝術家表演猩猩時又視為高級藝術，兩者落差顯得相當滑稽又諷刺。

除此之外，電影裡與談時一直被患有妥瑞斯症的觀眾打斷，以及在晚宴時被行動藝術家趕走的另一個藝術家（Dominic West飾），內行人從他的名字朱利安（Julian）和穿著應該就可以猜出是朱利安・許納貝（Julian Schnabel）。許納貝是一個大家喜歡去討厭的藝術家，作品常讓人倒吸一口氣，同時也是紐約社交圈名人，在80年代相當火紅，招牌打扮是穿著睡衣在公眾場合和配戴有色鏡片眼鏡。後來他也涉入電影製作，其中《潛水鐘與蝴蝶》讓他得到了2007年坎城影展最佳導演獎。

女記者與男主角一夜風流後在美術館裡對質時，背景出現的懸掛椅子和不時打斷他們談話的巨大聲響，靈感是來自於瑞典藝術家卡爾・漢默德（Carl Hammond）的畫作；方框框在電影裡的作者是蘿拉・阿瑞亞斯（Lola Arias）的作品，現實中其實是導演和製片在2015年在Museum Vandalorum in Värnamo合作展出過的作品，內容與片中所描述的非常接近。而阿瑞亞斯是阿根廷知名的作家、戲劇和電影導演，並非真的作者。片中唯一使用真實作品的是牆上的那排霓虹燈字YOU HAVE NOTHING，是來自柏林的魯比・阿奈米克（Ruby Anemic）所作。

無論是虛構或真實的藝術作品，究竟藝術是超脫現實或該根基於現實生活呢？這恐怕每個人對生活和對藝術都有不一樣的想像，答案也不同。

只是當代藝術大量出現以社會議題為名的作品，看似對人文和社會充滿關懷，但內容手法是否真能引起共鳴則是見仁見智了。電影裡看似鬆散的故事結構其實更像現實生活中會發生的各種林林總總的事，個人與體系交織在一起，看似各自無關但其實與每個人都有關。裡頭的黑色幽默和藉由反諷藝術圈子是導演的手法，讓觀眾去反思發生在身邊的各種社會生活問題，我們的自己又是如何看待藝術和生活呢？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航