張忌《出家》選摘：你要真想吃這碗飯，光將楞嚴咒念得漂亮是遠遠不夠的

文：張忌

夕陽落在寺廟金黃色的屋頂上，鋪陳出一種陳舊安詳的光澤。這光澤看上去如此親切，那時，每年秋天，總有許多台州黃岩來的割稻客人打著背包，戴著草帽，到我們村裡來割稻子。那時，我還在世的父親便和這些來自台州黃岩的割稻客一起，握著鐮刀，弓著身體，在稻田裡收割成熟了的稻穗。烈日下，風吹過來，整片整片的稻田像海浪一樣此起彼伏。而我，總喜歡坐在山坡的楊梅樹上，遠遠地看著。雖然我心底裡也熱愛這壯闊的豐收場面，但我卻從來沒想過自己的將來也在這樣一片泥濘的稻田裡。

此刻，阿宏叔就站在我身後，他正拿著剃刀給我刮頭。刀片和髮茬接觸時，發出均勻粗糙並富有彈性的聲音。阿宏叔示意我將頭低下，他要刮脖頸後的髮茬。我便低下頭，看著大殿前鵝卵石鋪就的道地。天上的雲迅速地流動，道地上的光影也便隨之幻滅，構成各種奇特的圖案。看著看著，我覺著自己似乎是掉進了那些圖案裡面。頓時，沒有了時間，也沒有了空間，所有的一切都在飛速地流動，空氣、聲音、光，甚至人、房子，所有的東西都在飛快地掠過， 只有我，坐在那裡，一動不動。

我的嘴巴突然張開，一些聲音便兀自從裡面跑了出來。

南無薩怛他。蘇伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀寫。南無薩怛他。佛陀俱胝瑟尼釤。南無薩婆。勃陀勃地。薩跢鞞弊。南無薩多南。三藐三菩陀。俱知喃。

我就這樣一個字一個字地吐著。起初，我自己都不知道我在念什麼，似乎很熟悉，又似乎很陌生。終於，我聽明白了，我在念楞嚴咒。這是奇怪的事，雖然平常我也會時不時地翻翻那本《楞嚴經》，並念上幾句，可我卻從來沒有這樣完整地背過一遍。沒想到，此刻一開口，就像有另一張嘴巴長在我身上一樣，我竟然從頭到尾，一字不漏地將楞嚴背誦了下來。

我能感覺出阿宏叔的詫異，當我念出第一句時，他就聽見了，他的手一抖，幾乎將我的頭皮割破。隨後，他便停住了刮頭的動作。一直等我念完，似乎又過了好一會兒，他才緩過神， 重新拿起剃刀，將我的頭剃完。

次日，吃過午飯，從外面叫來的水陸僧人便陸續趕到了寺裡。大概兩點鐘左右，僧眾們開始淨壇。淨壇其實就是清場，佛事中僧人們做的經懺是給神佛專用的，所以壇場裡其他無關的東西，都要清理出去。舉個簡單的例子，就好比一個很大的領導要來檢查，公安城管就會提前將那些不合適的人趕走。

阿宏叔穿了一身嶄新的袈裟，新袈裟將他的皮膚映襯得愈發白皙。其實，小時候，他便是個漂亮的人，一雙眉目細長，帶著些女相。他喜歡唱越劇，《桑園訪妻》、《五女拜壽》，大段大段的唱詞，他都倒背如流。他唱越劇的時候，還喜歡伸個蘭花指，很嫵媚。其實，阿宏叔做和尚，有著天生的優勢。就好比明星，對於那些信眾來說，和尚其實就是明星。大家都喜歡漂亮的和尚，也願意為漂亮的和尚花錢。

淨過壇，又過了一晚，這日凌晨四點，叫醒的鐘聲敲響。我整理僧服，隨著僧眾們一起前往大殿。阿宏叔早就已經在大殿裡了，他站在佛前，垂著眼角，冷冷地盯著每一個進入大殿的僧人。雖然阿宏叔之前提醒過我，這場佛事規模很大，可能和我以往參加過的佛事不同，但我還是缺乏足夠的心理準備。從進入大殿的那一刻起，我便有些忐忑起來。大殿裡黑壓壓地站著五十多名僧眾，神情凝重。我從來沒見過這麼多的僧人站在一起，不知道是不是人多的緣故，大殿內還有一種嗡嗡的聲音，始終在我耳邊盤旋。我站在那裡，覺得渾身不自在。一瞬間，我的心裡忽然生出了一種卑微感，似乎只有我，才是這大殿裡最名不副實的一個。我扭頭去看阿宏叔，我試圖從他那裡獲得一些鼓勵。我看阿宏叔時，他也正好看我，我迎著他的目光笑了笑，可讓我失望的是，他卻絲毫沒理會我，冷冷地一瞥，又轉到別處去了，就像我們從來不認識一樣。

阿宏叔是這場佛事的維那。據說，以前大廟裡有三個人的位置是最重要的，一個是住持方丈，一個是僧值，另一個便是維那。住持方丈自不必說，寺裡最大的領導，統管所有事務。僧值和維那便是方丈的左膀右臂，其中僧值管的是僧人們的生活和言行規範，有點類似學校裡的教導主任。而維那，則是總指揮，他的職權要遠遠大過僧值，無論是廟堂裡的收取開支，還是佛事時的唱念做打，都由他一個人安排負責。當然，這是老規矩，現在的寺廟早沒了那麼許多講究，就像阿宏叔，平日裡是住持，佛事時，便又成了維那。

阿宏叔做維那是合適的，因為他嗓子好，形象好。佛事上，維那就相當於合唱團裡的領唱，他單槍匹馬地站在眾多僧人對面，一開口，便要能定住場。佛堂上，如果僧眾裡有人荒腔走板，維那便會重重念上一句，這樣，既能遮掩錯句，又能提醒僧眾集中注意力。一場佛事， 維那做得好了，整個佛事便好了。就像一場演出，表演的人相貌好，嗓子好，香客便覺得這場佛事做得成功，錢也花得心甘情願。

僧眾們來齊了，十幾個齋家便從大殿外走了進來。領頭的齋家捧一個龍頭香爐，虔誠地跪在地上。雖然都是出過錢的齋家，但並非所有人都有捧龍頭香爐的資格，一般這樣的場面，都由出錢最多的人領頭捧香爐。在齋家旁邊站著的那個人，叫作香丁。香丁都是這些場面上的老會引領著齋家如何禮拜，如何上香。

齋家進來了，大殿內又是一陣靜默。幾十個人擠在這大殿裡，卻是悄無聲息。殿內像是裝了某種消音器，太安靜了，這安靜古怪而又可怕。我站在一邊，感覺一種莫名而巨大的東西，突然迎面向我壓了過來，讓我幾乎無法透氣。我開始覺得冷，先是腳，然後是身體，最後是腦袋。我覺得自己像是被凍住了，一動也不能動。但很快，這種突如其來的冷又迅速逃離，我的身體又開始發熱，從頭到腳，都變得滾燙，熱汗淋漓。我努力地調整著自己的呼吸，我渴望著有什麼聲音能將這安靜打破，這逼仄的氣氛讓我幾乎暈厥。

也不知道過了多久，終於，鼓聲起了，一聲接著一聲，我彷彿能看見大殿裡某種堅固的東西被這鼓聲給敲碎。最後，從某個地方，有新鮮的空氣漏進來，在殿內翻轉，穿行。我忍不住抖動了一下身子，長長地鬆出一口氣。我用寬大的袖子擦了擦額頭上的汗，如同大病初癒一般，虛弱而又舒暢。

鼓聲起了，很快便要誦念佛經了。我將雙手合十，等待著莊嚴而又美妙的誦念開始。

停！就在這時，突然有人大喝了一聲，就像在殿內憑空打了一個霹靂，嗡嗡地迴響個不停。我驚嚇般地抬頭去看，原來是阿宏叔，是他叫的停。大殿內的人都不明白發生了什麼事情，不知所措，眼巴巴地望著阿宏叔。阿宏叔緊皺眉頭，伸手指著敲鼓的那個僧人。

你在做什麼？

那個胖大的敲鼓僧人也被突如其來的狀況給搞懵了，舉著鼓槌，半天說不出話來。

你爹是被牛角頂死的嗎？

那個僧人茫然地搖了搖頭。

那我問你，既然你爹不是被牛角頂死的，你為什麼要將牛皮鼓敲得這麼重？

聽到此處，大家才明白了阿宏叔的意思，原來他是嫌這敲鼓僧將鼓敲重了。

我跟你說了多少遍了，要你注意輕重注意輕重，可你怎麼就教不會？為什麼誦念前要敲鼓，那是用來定調的。你調子定不好，這一堂佛經叫我們怎麼念？

敲鼓僧站在那裡，不敢應答，握著鼓槌的手抖個不停，一張圓臉憋得通紅。

重新來過。再敲不好，換人。

在阿宏叔的厲聲斥責下，鼓聲重新響起。這一次，敲鼓僧不敢分神，努力控制著鼓槌的輕重。終於，在鼓聲中，阿宏叔開腔誦念，隨後，僧眾們的誦念也跟著起來。一時之間，大殿內的誦經聲層層疊疊，此起彼伏。而我，站在人群中，卻始終無法集中精力，緊張、遲鈍，經也是念得頻頻出錯。雖然，我的聲音在眾人的誦念中顯得那樣微不足道，但我還是擔心會被阿宏叔聽見，然後他會再次叫停，像對待那個敲鼓僧一樣，毫不留情地將我從人群中提溜出來。我覺得有些恍惚，這心慌的感覺似乎有些熟悉，就像我在街上騎三輪車時，總是害怕那些交警會突然從某處衝出來，將我的錢和車全部給奪走。

我站在人群中，突然覺得毫無意義。我這是在做什麼？為什麼我要站在這裡受這樣的罪？我為什麼來這裡，不就因為我不喜歡外面的壓力，想在寺廟裡尋求片刻的安寧嗎？在外面每天，我都得承受各種壓力，我還得賠著笑，小心翼翼的就像頭上頂了一碗水。我厭惡這樣的笑話，厭惡透了。如果我能承受外面的生活，我為什麼要到這裡來做空班，我在外面做別的事不也一樣嗎？

就在這一瞬間，我做了一個決定，我要回去，我不做和尚了，這並不是個適合我待的地方。

早課後，我去禪房找阿宏叔，跟他說了自己的想法。阿宏叔耐心地聽我講完。此刻，他顯得那麼溫和而謙卑，與之前佛堂上的那個人完全不同。

是不是覺得我太嚴厲了？

我搖了搖頭。

我知道，或許你覺得我不講人情。可是，你看看那些僧人形形色色的，他們都不是真正的和尚。如果我沒有威嚴，講了人情，那佛事還怎麼維持？要知道，做佛事的錢，都是齋家們佈施的。你也看見了，他們就站在大殿上，你以為他們在做什麼，他們是在監督，看他們的錢到底有沒有白花。我是這個廟的住持，如果佛事做不好，我怎麼向他們交代？

我低著頭，緩慢地說，阿宏叔，這些道理我都明白。其實，我也不是為了這個，我說不清楚。唉，你不知道，我現在過得一團糟。我有老婆，我還有兩個孩子，我每天都想著讓他們過得好一些。每天四點鐘我就起來了，天還黑著，別人都在睡覺的時候，我就起來了。我每天都很辛苦地幹活兒，我從來沒讓自己偷過一天懶，真的，我真的覺得自己盡力了。可是，我還是賺不到錢，我還是養不起他們。我說不清那種感覺，就像有一個大勺子，每次我有了一點錢， 那個大勺子就會伸過來，像舀水一樣，將我的一切都全部舀走。唉，阿宏叔，你不知道做人太苦了。

阿宏叔沒接我的話，而是溫和地問了我一個問題，方泉，你知不知道楞嚴咒是怎麼來的？

我一愣，搖了搖頭。

那我就跟你講一講這楞嚴咒的來由。佛經裡說，有一日，阿難尊者去外地托缽行乞，結果被摩登伽女所誘惑，將近破戒。這時，佛陀知悉了此事，便讓文殊菩薩前去幫忙。最後，文殊菩薩用一段神咒解救了阿難。而這一段神咒，便是楞嚴咒。在佛家咒語裡面，楞嚴是最長的一段咒，被稱作咒中之王。楞嚴的難度，首先在於長，它有四百二十七句，兩千六百二十字。楞嚴咒原本是梵語，現在的出家人，都不懂梵語，因此，這兩千六百二十個毫無關聯的字，就毫無邏輯性可言，只能靠硬背。其次，楞嚴的難，難在口舌。它很拗口，那些相似的發音要在口舌中不斷地重複，它是一個慣性，一個字錯了，整個慣性就倒掉了。所謂和尚怕楞嚴，道士怕普庵。這個話不是憑空說的，是有來歷的。十個和尚裡，有九個都不會念楞嚴。方泉，你要相信我的話，你是能吃這碗飯的。我可以說，那些參加佛事的僧人，沒有一個能比得上你。可是，你要真想吃這碗飯，還要吃得好，光將楞嚴咒念得漂亮，是遠遠不夠的。你要學會忍耐，你要記住你手中捧著的不是普通的東西，而是一個金飯碗。這個飯碗裡的飯不僅是你的，還是你的老婆你的孩子的，你要用盡所有的力量，想一切辦法，將這個飯碗捧好。

阿宏叔看了我一眼，繼續說，當然，決定權在你手裡，要走，要留，你自己定。你現在心思已經亂了，心思不定，就容易做出錯誤的判斷。所以，我希望你不要急著走，再在寺裡待上兩天，如果到時你還要走，我半句話也不會說。

我想了想，答應了阿宏叔。

整一天，我都沒有去參加佛事。我躺在禪房裡，昏昏沉沉地一直睡著。我也不知道自己睡了多久，我沒有吃午飯，也沒有吃晚飯，但我卻絲毫不覺得餓。我睜開眼，外邊天色早已漆黑。睡得太久，讓我渾身不舒服。我掙扎著起來，在禪房裡走動了一會兒，還是覺得不舒服， 房間裡的空氣太悶。

我出了禪房，又出了寺廟，站在圍牆外，吹了吹山風，我的身體終於緩慢地舒展起來。我用力伸了一個懶腰，就在這時，不知哪裡傳來了一陣誦念的聲音，這聲音顯得那樣的宏大、聖潔、明亮。我站在那裡聽了一陣，便忍不住朝著聲音的方向走去。

我進了圍牆，再走一陣，繞過偏殿，上一排石階。剛走到一半，我便看見了一個被燈火照射得十分明亮的高臺，高臺前，是一張大供桌，桌上放著供果，焚著香燭。條案前，整齊地站著僧眾和齋家，他們低垂著頭顱，雙手合十，虔誠無比。而此時在高臺上坐著的，正是阿宏叔。他坐在高臺上，身穿金光閃閃的袈裟，頭戴五山帽，他低垂著雙目，手上結一個密印，口中誦著真言。

不知是不是天黑的緣故，在那一刻，我忽然有些恍惚，我甚至疑心自己見到的不是阿宏叔，而是一尊真佛。

我沒有再沿著石階往上走，我站在原地，目不轉睛地看著眼前的一幕。看著看著，我的腦中不由重疊出了另一番景象，我彷彿看見坐在高臺上的那個人，不再是阿宏叔，而是變成了我自己。那些僧眾和信徒，站在高臺前，溫和而赤誠，而我就那樣面容安詳地坐在高臺上，身上籠著一層淡卻輝煌的光芒。

就在這一瞬，我的心忽然就明亮了起來。

書籍介紹

本文摘錄自《出家》，漫遊者出版

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作者：張忌

一個養家餬口的營生，讓他發現了另一個自我。

出家，究竟是短暫的逃離，還是漫長的追求？

方泉拚了命也要讓家人過上好日子。

為養家活口，每天打著三份零工的他，偶然地去親戚主持的廟宇法會裡充當一個假和尚、賺些外快，卻讓他發現了另一個自我。當現實生活的壓力與打擊逼得方泉幾乎絕望的時候，佛門淨地成了方泉逃離挫折與尋找平靜的避風港。他開始過上了僧人生活和現實生活交替的日子，逐漸喜歡上念經、打坐的生活。直到接收一座寺廟，成為住持，方泉萌生要擴大寺廟規模的雄心，然而這樣，他就得真的出家，割捨掉妻兒的重重牽絆。

《出家》這本小說藉著宗教講了一個世俗的故事。寫的是主人公方泉的漫漫出家路，幾番曲折，且多有反覆。他從初探佛門的悸動，到識破了帶他進入佛教世界的親戚，原來只是將寺廟當作賺錢的事業，到最後他擁有了自己的寺廟，並打算要實現他夢中的宏偉藍圖……方泉不斷地在出家與回家之間擺盪。

因為世俗的某個觸動，讓他想要出家；而他做的每一個選擇，又都是為了世俗的家。張忌把複雜擺盪的人心刻在直白的日常敘述中，很克制地層層鋪演出戲劇性的張力，散發出舉重若輕的能量。

讀完《出家》，讀者好像也完成了一次出家……

Photo Credit: 漫遊者文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航