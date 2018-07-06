文壇教母葛楚史坦：海明威外表像現代人，卻帶有博物館的氣味

文：葛楚・史坦（Gertrude Stein）

後來胡安過世時，葛楚．史坦極為傷心，畢卡索來家裡待了一整天。我不曉得他們說了什麼，但是我知道葛楚．史坦一度憤恨不平地對他說，你沒有哀悼的權利，他說，妳沒有權利對我說這句話。她氣憤地答，你從不明白他的價值，因為你自己沒有。他回答，妳非常清楚我有。

葛楚．史坦寫過最感人的文章是〈胡安．格里斯的生與死〉，刊登在《轉變》中，後來為了他在柏林的回顧畫展翻譯成德文。

畢卡索從來不希望布拉克消失。有一回畢卡索與葛楚．史坦聊天時曾說，哦，布拉克和詹姆斯．喬伊斯，他們是人人都能理解的難懂人物，「Les incompréhensibles que tout le monde peut comprendre」。

我們回到巴黎發生的第一件事情，就是海明威帶著舍伍德．安德森的介紹信前來。

我記得非常清楚，那天下午我對海明威的第一印象。他是個英俊非凡的青年，二十三歲。不久之後，每個人都是二十六歲，這是個崇尚二十六歲的時代。接下來兩、三年間，所有年輕人都說自己二十六歲。顯然對當時當地來說，這個年紀恰到好處。有一、兩位小於二十歲，例如喬治．萊恩斯（George Platt Lynes，美國攝影師） ，但是如葛楚．史坦認真向他們解釋的，他們不算數。這個時期所有年輕人都是二十六歲。很久以後，則是二十一、二十二歲。

海明威二十三歲，長相異常吸引人，有雙與其說是令人感興趣、不如說是充滿濃烈興趣的眼睛。他坐在葛楚．史坦前面聆聽、注視。

他們那時經常在一起聊天，而且聊得愈來愈多。他邀請她改天晚上到他們的公寓看看他的作品。海明威那時和現在的直覺都很準，經常找到地點奇怪但令人滿意的公寓，以及好的「femmes de ménage」（女傭）和美食。他的第一間公寓就在小丘廣場外。我們在那裡待了整晚，他和葛楚．史坦檢閱他到目前為止完成的所有作品。他已經開始動筆寫他一定要寫的小說，還有一些小詩，後來由麥康曼的接觸出版社出版。葛楚．史坦相當喜歡他的詩，率直、具有吉卜林（英國詩人、短篇小說家，著有《叢林奇譚》、《基姆》等書，於一九○七年獲得諾貝爾文學獎）的風格，但是她認為他的小說仍有待提升。她說，你的小說中有大量的描寫，但並非特別出色。她說，重新開始，集中心思。

海明威此時擔任加拿大報紙的巴黎特派記者，他在那裡不得不表述他所謂的加拿大觀點。

他和葛楚．史坦經常一起散步、暢談許多事。某天她對他說，聽我說，你說你和太太兩人有一點錢，如果平靜度日，靠那筆錢足以維生。他說，是的。她說，嗯，那就這麼做吧。假如繼續做報社的工作，你將永遠看不到周遭的事物，只會看到文字，那樣是不行的，當然前提是如果你想成為作家的話。海明威說他確實打算當作家。之後他和妻子出發去旅行，過沒多久海明威獨自出現。他約在早上十點來到花街寓所，然後待在這裡，留下來吃午餐，待了整個下午，直到用晚餐，之後又坐到晚上十點左右，倏地宣布他太太懷孕了，然後萬分痛苦地說，我、我太年輕了，沒辦法當個父親。我們盡全力安慰他後送他走。

等他們再來時，海明威說他已經下定決心，他們要返回美國，他會勤奮工作一年，用他賺的錢以及手邊有的積蓄安頓下來，他會放棄報社工作，努力成為作家。他們離開後，在不到一年的時間內就帶著新生嬰兒回來，也結束了報社的工作。

他們回來首先要做的就是為寶寶施洗。他們希望葛楚．史坦和我當教母，由海明威在戰時的英國戰友當教父。我們全都出身不同的宗教背景，大多數人都不遵照教義行事，因此很難判斷寶寶可以在哪種教堂受洗。那年冬天，我們花了很多時間討論這件事，最後決定寶寶應該在聖公會受洗，於是寶寶成為聖公會教徒。究竟不同宗教的教父母該如何對待嬰兒，我真的不知道，不過寶寶是在聖公會的禮拜堂受洗沒錯。

作家或畫家當教父母是眾所周知的不可信賴。更確切地說是，肯定過沒多久友誼就會冷卻。我就知道數個例子，可憐的保羅．畢卡索的教父母走得不見蹤影，因此很自然地，我們幾人也好久沒見過我們的海明威教子或聽說他的消息了。

無論如何，剛開始我們是非常積極的教母，尤其是我。我為教子繡了一張小椅子，編織色彩鮮豔的衣服。在此期間，教子的父親非常認真工作，努力成為作家。

葛楚．史坦從不糾正任何人寫作的細節，她緊守一般原則，了解作家選擇觀察的事物，以及他們眼中所見與寫下的記述之間的關係。她強調，當觀察得不夠完整，文字就會平淡，這是非常簡單的道理，不會有錯。這段時間海明威開始寫短篇小說，後來集結成冊出版，名為《我們的時代》（In Our Time）。

有天，海明威興致沖沖地進來，談到福特．麥德克斯．福特（Ford Madox Ford，英國小說家、詩人、評論家）及《大西洋兩岸評論》（The Transatlantic Review）雜誌。福特．麥德克斯．福特在數個月前創辦了《大西洋兩岸評論》雜誌。好多年前，事實上是在戰前，我們見過福特．麥德克斯．福特，他那時叫福特．麥德克斯．修弗（Hueffer）。他與薇歐蕾．杭特（Violet Hunt，英國作家。父親是畫家威廉．杭特〔Alfred William Hunt〕，母親瑪格麗特．杭特〔Margaret Raine Hunt〕也是小說家。）結婚，而薇歐蕾．杭特和葛楚．史坦同坐在一張茶几旁，彼此相鄰，聊了許多。我坐在福特．麥德克斯．修弗旁，我非常喜歡他，我喜歡他關於密斯特拉風（法國南部吹的乾冷西北風）與塔哈斯孔（法國南部的地名）的軼事，也喜歡他在那座法國波旁王朝擁護者的島上，由於長得像聲稱擁有波旁王位的人而遭人跟蹤的故事。我從未見過那個聲稱擁有波旁王位的人，不過那時福特確實可能是波旁家族成員。

我們聽說福特在巴黎，但從未巧遇。葛楚．史坦看過幾本《大西洋兩岸評論》，覺得這個雜誌很有意思，可是沒有進一步多想。

海明威非常興奮地進來說，福特想要在下一期刊登葛楚．史坦的作品，而他，海明威，希望《美國人的形成》能在雜誌中連載，他必須立即拿到前五十頁。聽到這個主意，葛楚．史坦當然興奮得不能自抑，可是我們沒有手稿的副本，只除了那份已裝訂好的稿子。海明威說，無所謂，我來謄寫。於是他和我分工合作抄寫，稿子刊登在下一期的《大西洋兩岸評論》裡。就這樣，這本堪稱是現代寫作開端的不朽巨著的開頭部分，頭一次刊載出來，我們都非常高興。後來葛楚．史坦與海明威之間出現齟齬，但她始終抱著感激之情，畢竟當初是海明威促成雜誌刊登了一部分的《美國人的形成》。她總說，沒錯，我確實偏愛海明威，畢竟他是第一個來敲我門的年輕人，他的確促使福特刊載了《美國人的形成》。

我本身倒不是那麼肯定海明威真的促成了這件事。我不知道實情，但我一直確信這一切背後必定有別的故事；至少我是這麼覺得。

葛楚．史坦和舍伍德．安德森在談及海明威時非常好笑。舍伍德最後一次來巴黎時，他們經常談起他。海明威是由他們兩位培養出來的，他們對自己挖空心思的成果都感到有點自豪，又有點慚愧。海明威在批判舍伍德．安德森與他的作品時，曾有一度以美國文學的名義寫信給舍伍德．安德森，說他與他同時代的人將要拯救美國文學，並告訴舍伍德他對他作品的見解，他的看法絕對不是讚美。因此舍伍德來巴黎時，海明威自然害怕，而舍伍德自然毫不擔憂。

如我所說，他和葛楚．史坦不斷拿這話題當消遣。他們認為海明威很膽小，葛楚．史坦強調，他就像馬克．吐溫筆下形容的密西西比河上的平底船夫。不過他倆都贊同，海明威的真實故事將會是本精采絕倫的書，不是他自己寫的那些，而是真正的厄涅斯特．海明威的自白。讀者群會和海明威目前擁有的讀者群不一樣，不過一定非常精采。此外兩人都承認他們特別偏愛海明威，因為他是個非常好的學生。我抗議，他是個爛學生。他們兩人說，妳不懂啦，有個照單全收的學生是件讓人深感榮幸的事，換句話說，他很受教，任何受教的人都是老師特別喜愛的學生。他倆都承認這是他們的弱點。葛楚．史坦進一步補充說，妳瞧，他就像德安，妳記得我以前不明白德安為何享有那樣的成功，而德特威（Tuille）先生說，那是因為他外表像現代人，卻帶有博物館的氣味。而海明威正是如此，他外表像現代人，卻帶有博物館的氣味。但是真實海明威的故事非常精采，他應該親自講述，可惜他永遠不會那麼做。畢竟，就如他自己喃喃說過的，事業歸事業。

再回到那時發生的事。

海明威一手包辦所有的事，他謄寫葛楚．史坦的原稿並校對。如我之前說過的，校對如同撢灰塵，你會學到光是閱讀無法領略的意義。藉由修正這些校樣，海明威學到許多，他欽佩所學到的一切。就在這時，他寫信給葛楚．史坦，說她已完成撰寫《美國人的形成》，他和這個時代的人都會奉獻一生讓這本書出版。

他希望能夠達成這個任務。有個人，我想名字是叫史登，說他能夠為這本書找到出版商。葛楚．史坦和海明威相信他辦得到，但是沒多久海明威就報告說史登不可信賴，這件事於是無疾而終。

在此之前的某日，米娜．洛伊帶麥康曼來寓所，他不時來訪，並帶來他的妻子，和威廉．卡洛斯．威廉斯（William Carlos Williams，美國詩人、小說家）。終於他想在接觸出版社發行《美國人的形成》，最後也真的出版了。我後面會談到這件事。

在這段期間，麥康曼出版了海明威的《三首詩與十則故事》（Three Stories and Ten Poems），威廉．伯德（William Augustus Bird，美國記者，在巴黎創辦了出版社Three Mountains Press）則發行了《我們的時代》，海明威漸漸出名。他認識了多斯．帕索斯（John Dos Passos，美國小說家）、費茲傑羅、布朗費爾德、喬治．安塞爾（George Antheil，德裔美籍作曲家）等人，而哈洛德．羅伯再度來到巴黎。海明威成為作家，而託舍伍德的福，他也成為拳擊手，他還從我這裡聽說了鬥牛的事。我一向喜愛西班牙舞蹈與鬥牛，我喜歡拿鬥牛士和鬥牛的照片給別人看，還有葛楚．史坦與我在前排，意外上了鏡頭的那張照片。近來，海明威在教某個年輕小伙子打拳擊。那小子不明所以，卻意外擊倒海明威。我相信這種情況難免會發生。無論如何，最近海明威雖然愛好運動，卻很容易疲累，他常常從他家走到我們家就疲憊不堪。另一方面戰爭也使他憔悴，即使到現在他仍十分脆弱，如艾蓮娜所說，所有的男人都是如此。最近他有個身強體健的朋友對葛楚．史坦說，海明威非常脆弱，每次運動總會受傷，像是手臂、腿或是頭。

在早年那些日子，海明威喜歡他所有的同輩，除康明斯外。他指控康明斯抄襲，不是抄襲不知名的人，而是抄襲名作家。葛楚．史坦極為讚歎《巨大房間》（The Enormous Room），她說康明斯並沒有抄襲，他生來繼承了新英格蘭沉悶與貧乏的傳統，但也包含了獨特性。他們在這點上意見不同。兩人對舍伍德．安德森的看法也不一致。葛楚．史坦主張舍伍德．安德森具有天賦，能用一個句子傳達率直的情感，那是偉大的美國傳統，事實上除舍伍德外，美國無人能寫出條理分明又充滿熱情的文句。海明威不這麼認為，他不喜歡舍伍德的格調。葛楚．史坦爭辯，格調與句子無關。她還補充，費茲傑羅是唯一把句子寫得渾然天成的年輕一輩作家。

葛楚．史坦和費茲傑羅的關係非常特殊。葛楚．史坦深深受到《塵世樂園》（This Side of Paradise）的感動。她在此書問世的時候就讀了，那時她還不認識任何年輕的美國作家，她說這本書真正為大眾創造了新一代的文學。關於這點，她從未改變看法，並認為這句評論同樣適用於《大亨小傳》（The Great Gatsby）。她認為即使許多他的知名同輩作家遭到遺忘，仍會有人閱讀費茲傑羅的作品。費茲傑羅總說他覺得葛楚．史坦說這些話只是想惹惱他，讓他以為她說的是真心話，他還用自己最愛的說法補充道，她這麼做是我聽過最殘酷的事。儘管如此，他們每次見面總是非常愉快，甚至最後一次見面是與海明威一起也十分開心。

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書籍介紹

本文摘錄自《花街二十七號：文壇教母葛楚・史坦、愛麗絲與畢卡索、海明威、懷海德的巴黎歲月》，麥田出版

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作者：葛楚・史坦（Gertrude Stein）

譯者：黃意然

巴黎左岸最壯麗的藝文風景

她是創作者期盼的文學同伴、中肯的反對黨、指引風潮的先行者

海明威在《流動的饗宴》記錄她的知名沙龍，伍迪・艾倫在電影《午夜巴黎》還原文藝人士往來的場景──這裡是巴黎「花街二十七號」，也是葛楚・史坦與愛麗絲．B．托克勒斯的家。

葛楚・史坦寫作、收藏畫作，說過海明威是「失落的一代」，還有一句「玫瑰就是玫瑰就是玫瑰就是玫瑰」的名言。在本書，她相守四十年的伴侶愛麗絲寫道：一生只遇過三位天才，就是葛楚・史坦、畢卡索與懷海德。

畢卡索、馬諦斯、海明威、盧梭、紀堯姆……這些後世看來高不可攀的大師，都相繼湧入「花街二十七號」，看葛楚・史坦收藏的畫、聽她評論別人的畫，和愛麗絲聊聊天、抱怨生活、抱怨女人，哀嘆評論家沒有眼光，順道白吃一頓美味晚餐。這裡是所有未成名作家拜見文藝前輩的起點，成名藝術家爭吵結怨不相往來的終點。海明威曾在《流動的饗宴》如此描寫：「那裡就像是頂尖美術館裡最棒的陳列室，有座大壁爐，非常溫暖舒適，她們提供美味的食物和茶，以及用紫李、黃李，或野生覆盆子製成的酒。氣味芬芳、無色的酒裝在雕花玻璃壺中倒進小玻璃杯待客，無論是大馬士革李酒、黃香李酒，還是覆盆子酒，嘗起來都帶有果實的味道，在舌上轉化為克制的火，溫暖你的身體，打開了你的話匣子。」

葛楚．史坦成為推動二十世紀藝術文化的重要力量，她是所有創作者的朋友，也是鞭策他們的前輩，更是文學與藝術流派前進的推手。她化身伴侶愛麗絲寫下本書，記錄了大師的創作路：花街二十七號是創作者的家，也是天才啟發天才、創作者相伴作夢的樂園，盛大的文藝風景即將由此誕生。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航