讓物理學家坐立難安的《刺客聯盟》：子彈轉彎是多離譜的想法？

文：史蒂芬．斯洛曼（Steven Sloman），菲力浦．芬恩巴赫（Philip Fernbach）

二○○八年，安潔莉娜．裘莉主演的電影《刺客聯盟》美國票房進帳一億三千五百萬美元。電影中，頂尖刺客接受訓練後，只要在扣下板機前正確旋轉手臂，就能讓發射出去的子彈繞過障礙物。也許這些場景對大部分觀眾而言頗為合理，但物理學家可是看得坐立難安。

問題在於，我們對物理的天真見解，並不等於真正的物理知識。一般人以為的物理原則，很可能不符合牛頓運動定律，偏偏牛頓定律能精確預估大多數情境中物體的運動方向。要了解子彈轉彎是多離譜的想法，想像你正甩著一顆由細繩綁在頭上的石頭，然後壞心的哥哥過來把繩子剪斷，可參考下方的示意圖：

Photo Credit：先覺出版

石頭會朝哪個方向飛走呢？大部分的人都以為石頭會轉彎（圖二）。實際上，根據牛頓運動定律，石頭會筆直向前飛去（運氣好的話就會打中哥哥）。我們有時會忘記物體運動會遵守牛頓定律，是因為生活經驗往往無法驗證這點（這也說明了牛頓當初真是觀察敏銳，才有辦法發現這套定律）。舉例來說，牛頓第一運動定律指出，運動中的物體會保持等速直線運動，但一般來說，我們卻觀察不到這個現象。若你把地板上一塊磚頭向前推，它很快就會停下來。物理學家把這點歸因於摩擦力，但其他人容易用「非牛頓的思維」理解，可能認為推磚頭時賦予了某種「動能」，這股能量會隨著時間流失。一旦動能完全耗盡，磚頭就停了下來。

同樣地，根據牛頓第一定律，細繩一被切斷，讓石頭轉圈的外力隨之消失，因此會直線前進。但一般人卻以為，旋轉本身賦予了石頭轉圈的動能，過一段時間才會消散，因此料想石頭仍會轉彎。《刺客聯盟》的製作人在設定子彈轉彎的情節時，就是犯了相同的錯誤，不然就是假定觀眾會產生這種錯覺，畢竟在好萊塢想要賺大錢，不能凡事講求精確，而是要順著觀眾的直覺。

因果推理也許是思想的基礎，但這不代表人類就能發揮這項能力。我們先前已見識到了，在說明事物運作的原理時，一般人比自己想得還要無知。即使天生具備因果推理的能力，個人能做到的事依然有限。

你是否曾想辦法調整腳踏車的煞車呢？這件事可以做得到，但對許多人來說似乎是需要多年訓練和經驗。光是思考整個過程、挑選適當的調整方法、每個煞車器的調整幅度，就足以讓原本理性的人懷疑自己腦袋是否有問題。同樣地，假如你從來沒搞清楚如何設定自家爐子上的時間，任憑它閃爍著預設的十二點整，別擔心，多的是跟你一樣的人，因為正常的人類思維本來就不是用來釐清某些事物。

這也可以說明，為何我們對於什麼才是最佳飲食、如何拼經濟、政府是否該涉入（又該如何涉入）中東事務的意見分歧。生活與社會制度龐雜，缺乏單一標準答案供我們理解。我們的思維多半得仰賴猜測和推估。

另一個引人關注的例子，來自加州大學柏克萊分校教育學家安卓亞．狄瑟莎（Andrea Disessa）所作的研究，可用來說明推論物體特性的困難。下圖垂直並列著兩枚硬幣，若上頭的硬幣沿著下頭的硬幣邊緣滾動，直到剛好在它的正下方停止，箭頭會指哪個方向呢？

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多數人都覺得箭頭會往下指，但其實箭頭會往上指。不妨自己拿兩枚硬幣試試。日常生活中，我們時常都會見到滾動的物體，但它們鮮少沿著曲面滾動，因此我們的直覺會很不準確。一般來說，物體在平面上滾動時，滾動與移動的距離成正比。一枚硬幣滾動的距離若為其圓周的一半，就會轉半圈；換句話說，若該硬幣沿著平面滾動了半個圓周，箭頭就會往下指。不過，當沿著曲面滾動時，這項規則就不適用了。一般人卻容易用相同的因果模式來判斷，這就是直覺缺陷的來源。

因果模型不限於理解物體運動方式，譬如一般人設法了解電流時，也會將其類比成觀察過的事物，像是淙淙的水流或川流不息的人潮。因果模型也決定了我們如何處理日常生活各面向。舉例來說，許多人在室內覺得冷時，都會把調溫器的顯示溫度調得很高，以為此舉可快速升到心目中的溫度，孰不知是白費工夫。這是因為他們所依賴的暖氣系統因果模型，升溫的速度取決於目標溫度，似乎誤以為設定愈高的目標，調溫器就會更加強力運轉。以下是某受試者對於自身理解瑕疵的說明：

我覺得其實很簡單啊。呃，我覺得啦，呃，槓桿的位置和暖氣系統運作之間，存在某種線性關係。呃，這就好像踩油門那樣。我大概懂一點液壓的原理，就是你踩得愈大力，就有愈多汽油跑到引擎、愈有爆發力，車子也就跑得愈快。所以呢，你愈大力旋轉槓桿⋯⋯就有愈多電力來增加熱能。

接著，他還提到不少其他以同樣原則運作的物體：

我突然想到電動攪拌機。你轉得愈高速，就攪拌得愈快⋯⋯越使勁催油門，車子就跑得愈快⋯⋯轉開水龍頭也是，當槓桿壓力增加，就會看到大量的水噴出。

顯然，這個因果模型符合直覺，因為我們生活中經常遇到，卻鮮少會直接察覺到結果背後的機制。我們感受得到自己的行為和行為導致的結果，但是唯有窺探機器內部的結構，我們才看得到讓它運作的機制。若是看得到的具體物件，我們當然可以一探究竟。舉例來說，我們可以觀察鏡面機械鐘的運作，或觀察落葉如何被耙成一堆。但是，大多數的機制都太過細微（如讓水煮沸的分子變化）或太過抽象（如導致貧窮的經濟因素），因此我們無法觀察疫苗的作用或食物的基改過程，因此才用個人經驗加以填補，這就會造成錯誤的認知。

相關書摘 ►在說出「原來如此」之前，想想你是真懂還是被直覺誤導

書籍介紹

《知識的假象：為什麼我們從未獨立思考？》，先覺出版

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作者：史蒂芬．斯洛曼（Steven Sloman），菲力浦．芬恩巴赫（Philip Fernbach）

譯者：林步昇

世界愈來愈複雜，人類卻未正視自己的無知。如何才能避免自以為是，進而提高我們的決策準確率，獲得更好的結果？

其實我們沒有自己想得那麼聰明，但並不表示我們不能生活得更好。懂得在知識上謙卑、認清理解的侷限，然後將他人的智慧占為己用，我們就能為每件事做出正確的選擇。

在社交媒體盛行、假新聞層出不窮的時代，人們搞不清楚自己不懂哪些事，對自身的無知渾然不覺，許多評論和錯誤觀念才會難以改變，本書正是要探討這種「知識的假象」。

Photo Credit：先覺出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航