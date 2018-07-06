在說出「原來如此」之前，想想你是真懂還是被直覺誤導

文：史蒂芬．斯洛曼（Steven Sloman），菲力浦．芬恩巴赫（Philip Fernbach）

模糊的邊界

我們的認知勞力分工進行得這麼自然，啟示之一就是自己與團隊其他成員的想法與知識，其實並非涇渭分明的界限。許多人老愛爭辯披頭四樂團之所以偉大，究竟是因為約翰．藍儂的深刻內涵，還是因為保羅．麥卡尼的洋溢才華？我們認為答案很明顯，披頭四之所以偉大，是因為一九五七年七月六日那天，在英國利物浦的聖彼得教堂中，藍儂與其他採石者樂團成員上台表演前，經人介紹認識了麥卡尼。正是因為這次會面，兩人展開了音樂上的合作，這層合作再搭配喬治和林哥，共同造就了披頭四的傳奇。如此了不起的創作精神改變了流行文化，這並非單一成員的貢獻，而是所有成員互動的結果。

本書發想之初，我們兩位作者也跟其他人合作，最主要的是加州大學洛杉磯分校的克雷格．法克斯（Craig Fox）與哈佛大學的塔德．羅杰斯（Todd Rogers）兩位心理學界同仁。討論過程中，我們對於無知與假象有些看法，也對於科學上如何加以檢驗有些概念。其中，是誰想出最關鍵的見解呢？我們覺得問題不該這麼問，因為是全部人的功勞。就算我們能還原開會發言人與內容，仍然無法把結果歸功於個人，這些想法源自於對話，我們全部都有貢獻。

每當有新觀念問世時，通常很難歸因於單一個人，因為會議中許多人都提供了拼圖的重要一塊或啟發一些靈感。功勞（或咎責）全歸於群體而非任何個人。這個過程涉及許多思考，但所有人的認知機制都緊密相連，因此產生好點子的思考過程，也是屬於群體的腦力激盪。

合作型任務經常發生一種狀況：參與者搞不清楚某想法究竟是誰提出。撰寫本書的過程中，我們兩個好幾次出現諸如以下的對話：

菲利普：我想到一個很棒的點子，我們加入（某某內容）怎麼樣？ 史蒂芬：等一下，我三個月前說了一模一樣的話，你當時明明就很排斥啊！ 菲利普：（停頓十秒）嗯⋯⋯那就代表這個點子其實還不賴囉。

為何會發生這種事呢？因為個人思考和群體思考密不可分，實在很難畫清兩者之間的界限。我們評估自己對分組報告的貢獻比例時，容易因為不確定而給出過高的評價，造成所有人的比例加總往往超過一○○％！舉例來說，當夫妻要估算自己所負責的家事比例，答案平均都超過五○％。這般高估個人貢獻的傾向，可能會埋下衝突的種子，而其他群體成員的努力遭到輕視時，更容易如此。我們在群體中互相依賴的幅度很大，因此正視彼此貢獻難以分得清楚，才是明智之舉。

除了個人對群體貢獻的界限模糊，一般人同樣無法切割彼此擁有的知識。光是知道能從周遭環境汲取知識，就足以讓人覺得自己懂很多了。假設你偶然讀到以下報導：

二○一四年五月十九日，《地質學》所刊載的一項研究顯示，科學家發現一種新型岩石，研究中也有詳細的說明。該岩石成分類似方解石，但即使缺乏光源，也能熠熠發亮。研究的共同作者瑞登諾、克拉克和修已徹底理解了新岩石的性質，不僅詳述了它奇特的外觀，也勾勒了未來的實驗方向。

讀完這則剪報後，你覺得自己對這個發光石頭的理解有多少？應該不太理解才對，畢竟你不可能聽過這種岩石，因為完全是我們虛構的，而且剪報中也沒足夠資訊能讓你搞懂。若報導提及的科學家（瑞登諾、克拉克和修）沒在研究中說明新發現，會影響你的自評嗎？假如這些科學家對新岩石缺乏認識，你的理解程度是否會下滑呢？答案應該也是否定的才對。你對於新事物的理解程度跟別人的理解與否，兩者應該沒什麼關係才對吧？

在這個例子中，你可能被直覺給誤導了。我們給一組受試者看上述虛構的剪報，又給另一組受試者看同樣虛構類似的剪報，差別是科學家未能說明岩石發光的機制。我們請每組受試者自評對該發光岩石的理解。當剪報中沒提到科學家對岩石理解透徹，那組受試者也認為自己不太理解。受試者對於理解的感受，部分取決於他人的理解。光是曉得科學家對新事物已有理解，就足以提升他們自己對該事物的理解。我們事先都明確地提醒受試者，想知道他們個人的理解程度，但似乎一般人無法區別自己與他人的理解。

從某方面來看，這完全合情合理。我的腦袋有必要裝那麼多資訊嗎？若你問我是否知道某個電話號碼，無論是我剛好記得、抄在便條紙上或身旁的人曉得，又有什麼差別呢？我的行動能力並不依賴腦袋裡的資訊，而是取決於需要時可以獲得的資訊。

再看看以下的虛構剪報：

DARPA已將二○一四年五月針對新岩石的研究列為軍事機密。該岩石成分類似方解石，但即使缺乏光源，也能熠熠發亮。主持研究的科學家已徹底理解了新岩石的性質，不僅詳述了它奇特的外觀，也勾勒了未來的實驗方向。未來實驗也都會秘密進行，因此非DARPA內部人員皆無法取得該岩石的相關資訊。

先解惑一下，DARPA是美國軍方研究機構「國防高等研究計畫署」的縮寫。這則剪報中，雖然有人了解發光的岩石，但因為被政府列為機密，所以你得不到相關資訊。該知識存在別人的腦袋裡，只是這次完全不在你的掌握中，因此不屬於你周遭知識共同體的一環。結果出爐，閱讀這則剪報的受試者，自評理解的分數極低。即使其他人懂，也提升不了自己的理解程度。

在知識共同體中，隨時取得知識比自己擁有知識更為重要。研究岩石的科學家，無法記住所有關於地質學和相關領域的知識，但可以追蹤參考書目、網站和其他專家，補足需要的資訊。更為人熟知的是醫學的例子。近年來，醫學研究有爆炸性的成長，主治醫生不可能知曉病患所有的疾病和症狀。幸好，他們如今可利用電子資料庫，隨時查詢需要的資訊。

相關書摘 ►讓物理學家坐立難安的《刺客聯盟》：子彈轉彎是多離譜的想法？

書籍介紹

《知識的假象：為什麼我們從未獨立思考？》，先覺出版

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作者：史蒂芬．斯洛曼（Steven Sloman），菲力浦．芬恩巴赫（Philip Fernbach）

譯者：林步昇

世界愈來愈複雜，人類卻未正視自己的無知。如何才能避免自以為是，進而提高我們的決策準確率，獲得更好的結果？

其實我們沒有自己想得那麼聰明，但並不表示我們不能生活得更好。懂得在知識上謙卑、認清理解的侷限，然後將他人的智慧占為己用，我們就能為每件事做出正確的選擇。

在社交媒體盛行、假新聞層出不窮的時代，人們搞不清楚自己不懂哪些事，對自身的無知渾然不覺，許多評論和錯誤觀念才會難以改變，本書正是要探討這種「知識的假象」。

Photo Credit：先覺出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航