台灣第一部《財團法人法》三讀通過，但確定排除「宗教法人」

立法院臨時會今（27）日審查《財團法人法》草案，下午三讀通過，將財團法人從《民法》抽出單獨立法規範。不過這部法律排除「宗教財團法人」，將另立專法規範，而具爭議的「買回條款」也表決通過，過去由政府出資成立、後因捐贈比例遭民間捐贈比例沖淡變為私有的財團法人，也有買回機制可回復。

為強化防制洗錢犯罪，並因應亞太洗錢防制組織（APG）第三輪評鑑，立法院院會今日三讀通過《財團法人法》。三讀通過的條文指出，所稱財團法人，指以從事公益為目的，由捐助人捐助一定財產，經主管機關許可，並向法院登記之私法人。

三讀條文明定，「政府捐助」與「民間捐助」兩大類，民間捐助的財團法人將採低密度管理，尊重其自治，但也須有會計、稽核等制度，政府捐助的財團法人則採高密度管理。

財團法人未經設立登記，不得以財團法人名義對外募集財物、辦理業務，也不能以通謀、詐欺或其他不正當手段，將財產移轉或運用於捐助人或關係人，違者處行為人10萬元以上、200萬元以下罰鍰；本法公布後6個月施行。

宗教法人不納入「財團法人」，另立專法

這次立法最主要有的二大爭點，一是宗教團體是否應入法納管，二是過去政府捐助但後來變為民辦的財團法人，是否能「買回」，在政府補回基金差額後，回歸政府所有。

其中宗教財團法人是否納入《財團法人法》，是各委員、黨團討論過程中最具爭議的部分。立法院昨（26）日也就此進行朝野協商。

《台灣醒報》報導，時代力量在朝野協商時主張，由於許多財團透過財團法人避稅，因此宗教團體必須納入財團法人才能加以監管。但藍綠兩黨都加以反對，國民黨認為，宗教自由是人民的基本權利，不是集會、結社的形式，政府應另訂專法規範。

民進黨立委林岱樺反對說，《財團法人法》主要是針對洗錢防止才提出修法，為什麼政府要將宗教財團法人納入？她舉例，許多宗教團體都有戒律的規範，超越了憲法層次的要求，為什麼政府要用法律規範宗教？

宗華教信聯盟主席朱武獻更直言，政府不應介入宗教過深，《財團法人法》絕不能納入宗教財團法人，若法案真的三讀過關，宗教界將串連上街抗爭。朱武獻說，法案規定宗教團體須財務透明，公布捐獻者詳細資料，但其中涉及個資問題，實務上很難運作。

時力立委黃國昌今抨擊，每個國民都享有宗教自由，但要求宗教團體與其他財團法人一併入法規範，遵循最基本運作規則、財務公開透明管制這件事，到底與宗教自由何干？如果財團法人法的立法目的是因民法規範密度太低，無法貫徹財團法人公益目的的實現，有何理由要獨厚宗教團體？

民進黨、國民黨及親民黨共同提案排除宗教團體納管後，時代力量仍堅持應該納入，不過，其提案最後以5：75票遭封殺。表決時堅持宗教納管的綠委段宜康因請假而未投票，林淑芬、王榮璋雖出席也未投票，以示抗議。

最後三讀條文明定，宗教財團法人之許可設立、組織、運作及監督管理，「另以法律定之」，在完成立法前，適用民法及其他相關法律之規定；宗教財團法人範圍，則由中央目的事業主管機關認定之。

有可能買回「蔣經國基金會」，藍委反對訂定「買回條款」

三讀通過的條文指出，1945年8月15日以後，我國政府接收日本政府或人民所遺留財產，並以該等財產捐助成立之財團法人，將推定為政府捐助之財團法人。

三讀條文也訂定「買回機制」規定，協商條文增加「公益前提」，規定過去曾由政府捐贈、後期因民間捐贈提高轉為民間性質的財團法人，在《財團法人法》通過3年後，「政府若認定該法人的政策目的仍存在，但未能達成社會公益目的、或規避政府監督」，可以編列預算捐贈「補回差額」，將該法人回復為政府捐助之財團法人。

外界認為，首當其衝的恐是「蔣經國基金會」，以及前副總統蕭萬長成立的「財團法人中技社」。

對此，國民黨立委賴士葆痛批此條文是「土匪條款」；李彥秀也諷刺，民進黨執政後「位置不夠分」，才要買回財團法人，這是行政院擴權。民進黨團總召柯建銘隨後發言則反駁，本來就是政府捐助的財團法人，是因公辦法人疏於管理，被轉為民辦法人，並不是什麼「奪財」。

無論公辦還是民辦，財團法人需強制公開財務

為力求財務透明化，三讀條文明定，財團法人應建立「會計制度」，其財產總額獲年度收入總額達一定金額以上者，應建立內部控制及稽核制度，報主管機關備查。

未來不管是公辦還是民辦的財團法人，都有強制公開財務的機制，三讀條文規定，財團法人應建立會計、內部控制及稽核制度，每年年度開始後1個月內，將當年工作計畫及經費預算、以及每年年度結束後5個月內，將前一年度的工作報告及財務報表，分別提請董事會通過後，送主管機關備查。違者處財團法人新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並命其限期改正；屆期未改正者，得按次處罰。

新法也備有「防雙薪肥貓」條款，政府捐助之財團法人董事及監察人均為「無給職」。董事長為專職，但未支領其他薪資、月退休金（俸）、月退職酬勞金或其他性質相當給與者，不受此限制。

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核稿編輯：羊正鈺