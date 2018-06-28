房租簽約要注意哪些重點？三分鐘教你判斷合約好壞

文：土思Land toast

雖然租約有審閱期，但大部分人，為求方便，都是簽約當天看到租約後就馬上簽，根本沒來得及仔細審閱，到底簽下去的是什麼合約都不清楚，以致出問題時在法院站不住腳，畢竟法院認的是白紙黑字的租約。

所以在還未交付押金的簽約前夕，房客一定要把握機會大膽與房東談判，保持一種萬一房東不願意改合約也就不租的心態，才能在公平的合租約租到好房子，就讓我們教您如何短時間就判斷租約的好與壞。

參考：房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項（106年1月1日生效 ）

房屋租賃契約條款第五條「擔保金(押金)約定返還」，特別附註擔保金(押金)最高不可以超過2個月房屋租金的總額。

房客應該在簽訂契約時付給房東，建議支付押金的時候，要在合約上載明「押金付訖」的字樣，以及寫清楚退還時間與方式。

除了租金的金額外，也應該包括何時給付及付款方式。而租金是否包含管理費、清潔費、維護費、（公共）水電費、瓦斯費、電話費、網路費或其他公共設施更新所需分攤的費用，也應該盡量詳載在合約中。

另外，也建議將租金延遲給付的寬限天數及其後續處理方式載明於合約條文內，才能避免可能的紛爭喔！

在法規上，房屋的修繕責任在房東，但每間房屋實際的狀況不太一樣，而且有些物品確實在正常使用下會耗損，這樣到底誰應該負責修繕呢？

建議房東跟房客可以在簽約時，依照內部實際狀況，逐一討論並載明於租約當中，這樣才能有效釐清權責。如果真的無法詳細寫明，至少也要載明房東有修繕的義務，房客也要通知房東。

而如果是房東應修繕的範圍，而房客先代付修繕費時，可以提出收據並在租金中扣除。如此一來，對於日後修繕作業比較不會有爭執。

租約應該秉持公平公正原則，來規範房東與房客之間的權利義務，因此如果契約中出現「房東可以隨時收回房屋」、「任憑房東處置，房客絕無異議」、「一切衍生問題，都屬房客責任」等，這類型對房客極度不合理的包山包海條款，簽約時一定要向房東提出異議。

可以以關心的口吻，詢問房東是不是之前的房客有發生過什麼事情，所以才會加這條，不然這條好像跟內政部的版本不太一樣，委婉的表示這條條文不合你意。

有些房東為了逃漏稅，可能會在租約中明訂不能報稅的條文，建議可以提醒房東，這樣可能會有違法的風險。

內政部有租約範本 ，萬一怕漏掉什麼該注意的重要事項，不妨別急著簽約，找個善意的藉口（例如印章忘記帶/親人要看一下），先帶回去與內政部的版本一條一條對照後再簽。

最後，再次提醒租約是用來載明權利義務的，房客一定要把自己的立場勇敢向房東提出，且記得要簽一式兩份的租約才能確保自己的權益喔！

如果簽訂的契約，應記載事項沒有寫在契約裡面，還是會有效力的喔！相反地，不該記的內容如果寫在契約裡面，就會是無效的。

如果違反應記載或不得記載事項，限期改正仍沒有完成，將處新臺幣3~30萬元罰鍰。經再次令其限期改正而屆期不改正者，處新臺幣5~50萬元罰鍰，並可以按次處罰。

依《消保法》第17、56–1條規定（全國法規資料庫－消保法）

或向所屬「鄉鎮市區調解委員會」申請調解，也可直接向「法院」提起消費訴訟。

本文經土思Land toast授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航