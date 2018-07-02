靠著「惠台」在中國賺錢，真的不用還嗎？

作者：林士清

三十年前，上海計程車司機載到台灣人問：您是來探親的嗎？

二十年前，上海計程車司機載到台灣人問：您是來投資的嗎？

十年前，上海計程車司機載到台灣人問：您是來觀光的嗎？

現在，上海計程車司機載到台灣人問：你是來找工作的嗎？

上述是對岸網路最近常調侃台灣人的段子，或多或少說明十年河東、十年河西的概念，加上近期中國各地推出的惠台政策不斷，尤其以國台辦發佈的31項惠台措施最具影響力，因為其中12項涉及加快給予台資企業與當地企業同等待遇，19項涉及逐步為台灣同胞提供與大陸同胞的同等待遇，導致台灣人赴對岸找工作、找機會、找生計的趨勢日漸顯著，好像拿卡式台胞證，就是成為解除台灣悶經濟的唯一解方。

尤甚，當對岸擬大舉挖角台灣人才，前總統馬英九卻表示他高興得要命，實在令人費解。少子化已衝擊台灣經濟成長，加上外部更大、更具掠奪性經濟體的吸力，低薪過勞及人才短缺所衍生的國安危機加劇，特別發生在台灣年輕一代人身上，這種無力的現象尤其令人憂心。

不過，對岸真的有台灣部分媒體形容的那麼好嗎？頗值得商榷。

台灣部分媒體報導不僅喪失客觀性而見樹不見林，越是一再吹捧卻越顯示中國市場本質缺陷的忽視，包含住房問題、環境問題及勞動條件等，台灣人或許有短期進入門檻的優勢，但長期來看不是安身利命的好所在。

筆者遇過不少在北京、上海、深圳打拼的台灣青年，初次見面都表明自己月薪已有破萬人民幣的薪資，回台來回機票、年終獎金、隱性福利及其他津貼還沒納入討論，看似前程似錦，但灌水意義不言而喻。筆者繼續追問兩個問題氣氛就僵了：薪資是稅前還是稅後呢？租房租在哪裡？對岸的薪資稅前稅後差異很大，尤其是針對港澳台的境外人士；倘若沒公司補貼住房租金，畸形的租房市場會讓台灣人的實際所得大打折扣。

這種情形也發生在台灣新創團隊赴對岸的風險，台灣的新創團隊不要傻呼呼，媒體和掮客呼弄您兩句，就想跑來對岸市場瞎攪和。中國市場宛如偌大的迪士尼樂園，給你台灣人門票優惠，進園子還是得正常排隊忍受插隊、遊樂設施照價付費，米奇老鼠不高興還會咬你兩口。

Photo Credit: Mstyslav Chernov @ Wiki CC BY SA 3.0

改革開放近四十年來，中國經濟急速轉變，台灣人在對岸的政經地位也搖搖欲墜，過往握有資本及技術的台商、具有管理經驗的台幹面臨轉型的無奈，過往台灣人高高在上的驕傲，將被台勞與台流找尋小確幸所取代。所謂的惠台政策不僅是拉攏，更是成為照顧台勞與台流的福利政策或短暫優惠，80後的台灣人幾乎已無台商地位與資源，這是台灣人在對岸打拼所要面臨的現實，國民待遇就是縮減港澳台僑特權的同義詞，這才是兩岸融合的真實寫照。

當台灣青年都說在對岸一線城市打拼，有著月薪一萬人民幣以上的待遇，難道真的是台灣人好棒棒嗎？筆者有些質疑。台勞和台流月平均收入都能破萬有些不可思議，實際上，當地勞動民眾在一線城市普遍起薪是五千人民幣的均價，台灣人平均薪資破萬顯然不切實際，也忽略共產政權所真正在乎的本質—剩餘價值。

你賺的，真的不用還嗎？

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航