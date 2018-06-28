最完美的改編演繹：《安妮日記》漫畫版

世界名著《安妮日記》，對多數人並不陌生。

這部摘錄少女安妮．法蘭克在納粹佔領荷蘭時期的日記，以純真的視角，記下了戰時猶太大屠殺的殘暴，在戰後的出版激起了很大的回響，使人產生情感的共鳴，影響更勝紀實的書寫，成為大屠殺的鐵證，批判著納粹慘無人道的惡行。

《安妮日記》被陸續翻譯成多國語言，改拍成舞台劇、電影、電視、動畫等不同版本。1959年美國名導喬治．史蒂文斯（George Stevens）依舞台劇本改拍的電影或許是世人印象最深的一部，Millie Perkins所扮演的女主角，一直和安妮的形象畫上等號。各式各樣的流傳，使安妮的故事成為20世紀迄今大眾文化的一部分，安妮早逝的生命故事，經由廣泛的傳佈，化為人們永恆的反省，喚起對人性黑暗面的記憶和警愓。也因為傳播如此多元，即使未曾讀過原書，也多少透過經由不同的媒介，對內容有所認識。

重點並不在形式上，用漫畫或圖像呈現《安妮日記》，童書或青少年讀物區早已滿滿類似的嘗試，1995年日本動漫導演永丘昭典更將安妮的故事改拍成動畫電影；關鍵反而是怎麼樣在既有形式下，玩出新意。從最後的成果來看，這次的改編，極可能是目前各種詮釋中，最完美的演繹。

這一切都歸因於以色列籍導演阿黎．佛爾曼，不僅是他駕馭圖像敘事的經驗和功力，更在於在改編時的用心和自制。以色列或猶太人的處境，一直是Folman作品的核心，電影多和以色列有關，2008年因電影《與巴席爾跳華爾滋》（Waltz with Bashir，2008）揚名國際。

在該部以動畫形式拍攝的紀錄片中，以導演本人1982年在黎巴嫰戰後，罹患創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder， PTSD）造成的失憶為起點，經由訪談，抽絲剝繭，逐漸喚起關於貝魯特難民營大屠殺記憶。刻意以動畫表現，畫面的節奏近乎靜止，如同漫畫，運用不真實體現真實，符合PTSD記憶的抺去和失真，也烘托出最後現實的殘酷。

「以圖敘史」的成熟，結合深刻的反省，將動畫片提升到新的高度。之後《虛擬天后》（The Congress，2013）則是在真人和動畫之間切換的科幻片，沒有前作的沈重，但對真實和虛構界線的討論，對娛樂產業的批判，讓這部看似小品的電影，有著厚實的內裡，對圖像敘事的掌握也更加揮灑自在。

改編安妮一生這麼嚴肅的題材，更是困難的挑戰，過於保守會拉遠了讀者親近的意願，過於開放又可能失去了原著生命的重量。

在《安妮日記》裡，Folman則是要挑戰文字和圖像之間的轉換，看似簡單，實則困難，文字和圖像所營造的想像空間，不盡相同，有時甚至是背反和矛盾。文字改編成漫畫，要不是被文字的情節牽著走，失去了圖像所能承載延展性，就是完全任憑改編者恣意馳騁，喪失文字所欲傳達的本意。

Photo Credit：愛米粒

Ari Folman和他長期合作的搭檔David Polonsky，依憑過去的經驗，並採取了高度嚴謹的自律，以每30頁為單位，將原文進行改編，從中萃取出安妮想表達的主題，填平了日記依時序描寫造成的閱讀不連貫，將安妮一日一日生活的碎片，串合成完整的整體，更進一步挖掘出文字中潛藏的伏筆。

安妮和她姐姐瑪歌之間的比較即是最好例子，將兩者放在同一幅畫面針鋒相對（頁30），如Folman所言，日記中並沒有那麼明顯的對比，但和個性迥異的姐姐，那種相互依靠卻又忍不住偷偷競爭的關係，是貫穿日記的重要主題，經由畫面的虛構，更為清楚的呈現。

類似的「補白」在書中俯拾即是，安妮的文字成為骨幹般的存在，Polonsky的繪圖補上了豐富的血肉。無論抒情或論說，或以名畫臨摹、現實／超現實的排比、圖像節奏的快慢⋯⋯

各式不同的繪製技巧，構築了「話外之畫」，以厚實的想像和引用，引領人們進入近70年前的少女世界，還原了安妮作為「人」的一面；她不只是控訴納粹大屠殺的見證者，而是一位有血有肉，正走入青春期的少女。她和父母的爭執、和姐姐的糾結，對同住長輩的抱怨，對愛情的渴望並同時將愛情當作逃離的窗口，這些「少女安妮的煩惱」，跨越時空，是任何少女都會面對的情感糾葛。

還原了安妮的血肉之軀，也才真正體現了《安妮日記》一書的力量和價值，以少女的普通而平凡的生活和苦惱，對映著納粹對猶太人歧視和殺戮是多麼違背人性的醜惡。

Photo Credit：愛米粒

以圖補文是本書的長項，但編者功力真正的展現，不是在對文字的「加」，而是適時的收手，對圖像進行「減」的手法。書中許多篇章，大量留有原書文字的描述，沒有再添加任何的畫面，讓舞台的焦點交還給安妮原本的「聲音」。

細讀那些片段，多半都是情感最細膩的部分，和母親的爭執、成長的自覺、未來的徬徨、愛和性的好奇⋯⋯放棄圖像化，既是尊重也是最合適的表達。只有安妮自己才能訴說她心底深處的矛盾想望，成熟早慧的觀察和思索，化為洗鍊的文字，令《安妮日記》能喚起不同世代讀者關注的原因。全書的魅力不是來自於她的苦難，而是她那滿溢又不幸早夭的才情。

於是Ari Folman和David Polonsky選擇將麥克風交還給安妮，一反先前的各式改編，不是喧賓奪主的代替安妮演出，而是以精湛的演奏，有時獨秀有時伴奏，陪同著安妮一同歌唱。適度的拿捏，主客的錯位，使得這本漫畫版，成為原著之外，最不容錯過的版本。

這還只是開始而已，未來Ari Folman團隊將籌拍以《安妮日記》為底本的電影《安妮．法蘭克在何處》（Where Is Anne Frank，暫譯），主角不是安妮而是吉蒂——安妮替日記所取得名字，將這位虛構的朋友具像化，勢必充滿著更外放的奇想，由Folman對這本書演繹之深，讓人衷心期待。

安妮的故事，也將因這樣新詮釋的出現，不斷的被傳唱，不管是少女安妮的才華和情感，或她所見證的恐懼和扭曲，都不該被人們所遺忘。

書籍介紹

《安妮日記【漫畫版】》，愛米粒出版

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聰明又孤單的安妮，在13歲的生日那天收到一本非常特別的日記本。她決定把日記取名為吉蒂，並將所有的祕密都和吉蒂分享。那時正值希特勒發動反猶太主義運動，大規模驅逐消滅猶太人。安妮的父親為了保護全家，在安妮的姐姐收到納粹黨衛軍的召集令之後，馬上帶著全家躲進事先準備好的密室。就這樣，安妮一家四口和另外四個人，一起躲在密室長達兩年的時間，直到被告發抓起來為止。安妮把她在密室的所有生活點滴，都向最親愛的吉蒂傾吐。正值青少女的安妮，把她面對生命、死亡、自由以及親情與愛情的不安與渴望，都寫在《安妮日記》中。

而這本《安妮日記【漫畫版】》是安妮．法蘭克基金會首度授權，由《與巴席爾跳華爾滋》得獎動畫導演阿里．福爾曼和知名插畫家大衛．波隆斯基聯手合作。這本獨一無二的漫畫，取材《安妮日記》中文字，保留原作的完整與力量，希望將安妮的生命力量傳遞給更多的讀者。

Photo Credit：愛米粒

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航