容易誤以為是牙痛的三叉神經痛，如何治療與手術？

文：李丞騏（林口長庚紀念醫院神經外科助理教授級主治醫師）

三叉神經（Trigeminal nerve）是人體的第五對腦神經，它掌管了臉部的感覺及臉部下方的運動訊息，一旦因為某些原因發生異常，就會造成面部疼痛的相關問題。三叉神經總共有三個分支，神經痛最常發生在第二及第三分支。

三叉神經痛較常發生於五十歲以上的老年人身上，女性多於男性，若是對此病置之不理的話，病況可是會逐漸惡化的。

成因

造成三叉神經發生問題的原因很多，最常見的就是被神經旁邊伴行的血管壓迫導致神經不正常放電而有異常疼痛感；除此之外，腦部腫瘤亦有可能壓迫到三叉神經。其他像是多發性硬化症這種自體免疫疾病，也可能因為髓鞘的破壞而引發三叉神經病變。

症狀

面部的陣發性疼痛是三叉神經痛的主要症狀，這種疼痛呈現抽痛或宛如電擊，如上所述因為常發生在第二及第三分支，所以解剖位置上就會經常發生在臉頰、下巴、嘴唇、牙齒和牙齦等處，臨床上很容易使患者誤以為是牙齒發生問題而先於牙科就診。

三叉神經痛可能由咀嚼、刷牙、微笑或化妝等等動作所觸發，但也可能沒有先兆就發生。值得注意的是，三叉神經痛往往是突發性的，而且通常只影響臉部的單側，隨著病況的惡化，疼痛的頻率和強度可能會逐漸加強，嚴重時甚至連臉部吹到風都有可能引發劇痛。

如此將對患者的日常行為產生影響，例如不敢洗臉或刷牙，甚至影響睡眠及工作品質等，對疼痛的預期心理也可能使患者長期處在低落的情緒之中。

治療

治療三叉神經痛的方法，包括藥物以及手術治療。藥物治療的目標，通常是減輕患者的疼痛，最常見的是抗癲癇藥物中的癲通（Tegretol），這種藥物對大部分的患者都有療效，但是藥物本身的副作用稍大，嚴重的話可能會有全身性過敏的情況。除了Tegretol之外，也可搭配止痛藥、肌肉鬆弛劑等輔助治療。

手術治療雖然較能解決根本上的問題，但由於考慮到伴隨而來的風險，通常用作藥物治療無效的二線療法。

若要考慮手術，則必須先釐清是何種病灶導致症狀，這樣手術治療才會有效。例如可安排腦部磁振造影排除腦部腫瘤壓迫，若是腫瘤壓迫且腫瘤已有一定大小（>2.5cm or 3cm），則應考慮手術；若還未達到此一大小則可考慮立體定位放射手術，如加馬刀（Gamma knife）或是直線加速器（Linear accelerator），兩者皆為放射手術，只是廠牌與原理稍微不同。

方才提到導致三叉神經痛的常見原因是血管壓迫，微血管減壓手術便能解決此一問題。透過手術隔開壓迫三叉神經的血管，並且在血管與神經之間置入軟墊阻隔，通常會有不錯的效果。除此之外，若未發現腫瘤也沒有血管壓迫神經，可考慮三叉神經阻斷術，藉由電燒、注射藥物或氣球擴張的方法阻斷三叉神經節，達到治療效果。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航