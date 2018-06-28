賴清德的公托政策「急轉彎」：補助改成直接給家長了

（中央社）

行政院規劃0到2歲幼兒將給予新台幣6000元至1萬元的準公共化托育補助。政務委員林萬億今（28）日表示，昨晚行政院長賴清德拍板，將把補助直接給家長。

行政院日前公布準公共化托育政策，0到2歲嬰兒交由簽約的保母或私立托嬰中心照顧的家庭，給予新台幣6000元至1萬元的托育費用，預計今年8月1日上路。

林萬億上午告訴中央社記者，原本規劃這筆費用的補助方式有兩種，直接給家長或是業者，衛福部收集各界意見後，發現比較多人贊成直接給家長，因此昨晚他與衛福部向賴清德報告後，賴清德「從善如流、順應民意」拍板決定將補助直接給家長。

林萬億表示，補助直接給家長是行政上比較簡便，但政府還是要確保托育品質，因此地方政府仍會挑選合格的保母或私托簽約，家長將孩子送去簽約的準公共化保母或私托，即可獲得補助。

至於補助金額是多少，林萬億說，根據研究，家長每月可負擔的托育費用，約為可支配所得的10%到15%，衛福部將了解各地方不同的收費標準後，再訂出補助方式。

《自由時報》報導，因應台灣少子化危機，行政院長賴清德在5月中旬宣布一連串的對策。針對0至2歲送托育的家庭，規劃只要家長將孩子送至與政府合作的托育單位，每月政府協助支付6000元至1萬元；一般家庭最高6000元、中低收入家庭最高8000元、低收入家庭最高1萬元，第三胎以上子女再加發1000元。

《聯合報》報導，民進黨立委張廖萬堅、何欣純等人昨天也舉行記者會，主張應該改為直接補助家長。張廖萬堅指出，6000元準公共化托育補助，是以政府向托育人員購買服務的方式發放，但在申請到撥款間，會有時間差，衍生出托育人員「代墊款」問題，恐對保母生計產生影響、資金周轉困難；反之，若補助給家長，保母每月跟家長收取足額托育費用，就不會有這樣的問題。

張廖萬堅還說，申請補助的家長須符合綜所稅率20%以下的排富條款，而保母為確認家長是否符合資格，必須跑市政府查詢，「但星期一到星期五都在帶小孩，怎麼去跑？」若事後發現資格不合，又有追討費用問題。他表示，目前的補助機制行之有年，若能沿用，既方便民眾申請，也不會節外生枝。

新北市托育人員互助發展協會也上國發會公共政策平台提案，要求準公共化托育補助應直接給予家長，也獲得上萬網友附議。

提案中除了建議直接補助給家長外，也指出幾點政策建議：

符合居家式托育登記管理登記辦法，有三種類別1、證照保母2、學歷保母3、結業保母，此準公共政策排除結業保母，表示居家式托育管理登記制有問題，不應該放寬資格納入登記制卻又藉由補助排除結業保母。

有關擴大育兒津貼條件，應設置相關條文及限制杜絕無登記證從業人員托育孩子，以防止黑牌保母增多。

目前只明訂違規者退場辦法，應載明「自願性」如何退場辦法。

由托育人員與家長簽定契約，經由居服中心透過審核機制比對勾稽，符合資格的家長由地方政府透過居 服中心定期發放給家長。不需要求托育人員簽署「約定契約」。

《中國時報》報導，林萬億說，0～2歲托育補助金額可能有變動，原先金額規畫最高是6000元，但涉及每個地方情況不同，衛福部整理各方座談意見後政院會再作評估決定。除0～2歲部分，政院還要配合2～4歲準公共化幼兒園部分進行調整，所以還需一點時間，配合教育部座談結果一併討論。林萬億說，0～2歲托育補助金額未定，但補給家長，賴揆已經同意。

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核稿編輯：楊之瑜