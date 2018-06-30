從睜眼到就寢，「相對好命」的職業婦女一天大概是這樣過的

回台灣也一年了，開始工作也超過半年，想和大家分享職業婦女的生活。

現在回到台灣的職場，有幸的是在面試時，公司的老闆們自己都有小孩，也願意給我一些工作上的彈性，畢竟孩子生病等突發狀況真的太難控制（托嬰中心發燒超過38.5度C會退貨，一歲後大約一個月達此標準一到兩次。最高峰一個月兩次，每次約三－五天）。

雖然覺得做金融業務壓力大也很辛苦，畢竟今年（2018年）的金融市場根本是坐雲霄飛車，但是至少當業務，業績到得了就沒事。在台灣，「工時太長」對教育孩子有很大的問題，就算再愛孩子，沒有陪伴也是空談。如果工時短一點，假能多一點，大家不管單身、已婚，也比較有機會消費、多照顧家庭，台灣景氣才會好，也比較不會有社會問題。

現在的日常行程真的如我之前規劃和希望的：

每天睡到快八點，隨便抓件衣服素顏上班，跳上計程車趕八點半開會（小孩大部分老公早上換尿布衣服、送上學，他在IT相關產業，上班時間較晚。剩下三成機率老公開會出差，要提早半小時起床處理）。

中午抓緊時間簡單吃個飯，至少瞇個20分鐘。

上班時間把效率開到最大接待訪客（沒有訪客就素顏一整天），忙到5:30準備關電腦，通常是5:40打卡下班。

搭個快半小時捷運到家，回到家換下套裝馬上開始弄晚餐（平日至少一半晚餐在家吃），追求七點前開飯。

餵孩子吃完飯後（一歲出頭就訓練自己吃得很好了），大約七點半，陪孩子玩一下八點半洗澡，爸爸洗可以滑一下手機、看看新聞、經營粉絲團。

孩子洗好幫她按摩、穿衣、刷牙，再哄睡（哄睡和老公輪班）。幸運的話孩子可以在15分鐘內入睡，要是不幸今天放電不夠，可能要弄一個小時。如果是一個小時，通常只能睡給她看；這時又要看幸不幸運，幸運的話可以在十點前起來洗澡，不幸的話可能三四點，洗好澡再去睡，睡眠品質也不大好，同時孩子可能做惡夢會需要一個晚上起來兩三次，生病的話就是四五次。

我也常常看一些成功職業婦女的時間分配，基本上大家的睡眠時間都是低於八小時，睡得飽對父母親來說是個奢侈品（前輩們說上小學後可能會解脫）。但我最近發現一件事：如果工作上有不錯表現的，幾乎家人會有很強大的支援，不然就是有請人幫忙！可惡人生就是這麼不公平。

最近有網紅傳出是富二代，能夠有時間吃喝玩樂打扮美美，沒有錢真的是空談。要吃好的要錢、要美容要錢、要有人顧小孩才能打扮。又或者很多孩子吃飯習慣不好，帶去吃米其林就算吃三星（頤宮可以帶小孩），忙著哄孩子、餵孩子，爸媽自己吃都亂塞，這時塞一塊塑膠進他們嘴裡可能都不會發現啊！

我要鄭重提醒媽媽，生孩子後的另一個改變是全世界都在關心孩子，連媽媽自己可能都只關心孩子忘了自己。大家吃飯的時候我們在餵孩子，孩子沒睡我們在哄孩子，結果一堆媽媽沒好好吃飯、睡覺、休息，更別提保養。所以媽媽很多胃爛了、血尿（孩子哭沒空上廁所喝水，不然就是上個廁所孩子趴在門口哭，尤其全職媽媽會遇到）、睡不好、吃不好、皮膚暗沈黑眼圈。

當然孩子是父母兩個人的事，現在很多爸爸很會照顧孩子，能輪流千萬不要客氣，隊友比我們想得堅強，豬隊友有時是自己寵出來的。在養成神隊友時期千萬要放手，沈不住氣出手就等著累死自己。

到了這個時期才知道，你們眼前這些狼狽的媽媽，可能以前都是多人追捧的正妹。辣媽能辣都是因為有神隊友，我家神隊友負責超過一半帶孩子的任務（洗澡、洗奶瓶、洗屁股），我負責買東西、所有和食物相關（母奶和煮全家吃的）、陪玩陪睡。每個人各司其職，一起為家庭付出，和兩人世界相比又是另一種樂趣（挑戰）。

雖然工作家庭兩頭忙很辛苦，但是我覺得全職媽媽更辛苦。我在公司可以穿得整齊，和同事哈拉喝咖啡，雖然會被客人老闆電，但是至少賺錢自己想買什麼都可以，下班很偶爾還可以逛街。全職媽媽如果婆家不理性，要點零用錢囉哩八唆、孩子哭鬧生病每天24小時待命沒得休息、孩子不會講話時每天哭鬧也不知在哭什麼，到底是餓了渴了尿布濕？還是不舒服？或是無聊？真的很難懂。會爬了眼睛要隨時盯著，不然跌倒或被電到、跑到廚房危險問題超多、帶得好應該／帶不好該死，壓力超大。不能體會的男人或單身人士，可以試試自己帶一天，會突然覺得上班根本是天堂。至少可以當個人，不是每天隨時神經緊張，還被人看不起。

這時候，可能有正義魔人會說「不然不要生抱怨個屁」。孩子啊，請記得回去抱抱你媽說您辛苦了，還有我會記得教我孩子同理心的。真的不一定要生小孩，把自己照顧好比生個社會問題好。我寫出來只是反應我們的生活，讓大家知道一下相對好命的職業婦女怎麼過日子。而且我們生的孩子可能會幫老了的你推輪椅，請客氣一點（台灣一直低薪以後應該請不到外勞喔啾咪，請參考這篇泰勞都不來了）。

說了這麼多養孩子的缺點，還是要呼籲一下生孩子的好處平衡報導。養孩子和養寵物有點像，他們在進入青春期前就像是小狗小貓一樣，會陪伴我們，非常可愛，雖然要把屎把尿陪玩很累，但是看他們一天一天長大，每天童言童語給我們不同角度看世界（有時笑瘋、有時傻眼），當我們的鏡子反映我們的優缺點。比如說我有翻白眼的習慣，小巴在一歲半後有好幾天突然常翻白眼，嚇得我趕快跟她道歉，以後再也不敢在她面前翻（只敢轉身翻）。

有個孩子在家裡的氣氛也是完全不同。早上一大早七點多他們叫你起床，家裡充滿了笑聲（當然也可能是爆炸理智斷線）。如果夫妻在教養的觀念相近，也能夠自己處理，讓爸媽不要插手太多（這超難我知道，要隨時溝通。我們後來只好一起洗澡才有時間聊聊）。孩子讓家裡的關係更緊密，大家的作息也因為有孩子而改變。說是犧牲嗎？人生就是在自己和妥協中前進，自己一個人的日子很單純好掌握，但是要有其他人完整我們的生命，也必須放棄一些自己。人雖孤單的一個人來到這個世界，但如果想要在離開時有愛自己的人握著自己的手，把這些放在天平上隨時調整也是很值得。

孩子進入青春期後，我們能做的就是當他們的朋友了。想我青春期也是個愛頂嘴不理爸媽的死屁孩，囉唆和干涉太多絕對是陽奉陰違。出來跑也是要還的情況下，只能期待自己能在他們進入青春期前多累積點感情基礎，才能撐到上大學後放飛孩子了。

寫出來和所有職業婦女媽媽和全職媽媽致敬，也希望爸爸和社會能多點體諒。身邊成為父母感情不錯的朋友，先生幾乎都是神隊友。孩子是婚姻一個很大的挑戰，照顧和教養可能增加很多爭吵，甚至讓婚前就存在相處的問題擴大（感情不穩固，生個孩子只是加速婚姻破滅）。如果克服也凝聚了婚姻，兩個人「關關難過關關過」的革命情感，和兩人世界是不一樣的。祝大家挑戰順利。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航