你常進行遠端會議嗎？你是否曾經要安排遠端會議，卻發現畫面投不出來，或是沒有聲音？甚至是否會擔心，在進行會議連線時，有心人透過種種方式入侵或監聽彼此的電腦，讓機密資訊外洩呢？

資訊安全可能帶來的危險與損害難以估量

隨著時代的進步，不只網路購物方便，國際間的商業往來也變得多元，跨國、多人會議與遠端工作乃現代人生活之日常；不過伴隨著發展，問題也跟著衍生，正如光明之處便有黑暗，網路讓國際聯繫更加便利同時也使危機遍及世界各地。

在沒有安全協定與保護機制的狀況下，網路刷卡消費可能會被竊取，而使用沒有資訊安全防護的設備進行遠端會議，有心人可能會透過種種方式，監聽側錄會議內容，或是入侵雙方的電腦，讓重要資訊遭竊或機密外洩。小則是個人的金錢損失，嚴重一點或許是商業機密外流、影響公司運作與研發，最嚴重的可能涉及國家安全。

科技的進步帶來極大方便，工作型態也跟著改變，但不管是對隱私的追求或資訊安全危險性也跟著提高，使用的電子設備在「安全」上若無與時俱進地跟著成長進化，反而對於個人資訊或企業機密帶來危害時，便會漸漸遭到淘汰。

不只資安維護，HP Elite Slice節約空間、質感外型、效能依舊，表現更出色

新型態的電腦已經超乎想像。不再是桌面上方方正正、本身毫無資訊保護設計的巨大機體。過去迷你電腦給人的印象都是效能有所折扣，但 HP 新推出的Elite Slice ，在小巧機身中，但配備強大效能，甚至超越同級迷你電腦。

Elite Slice的效能強大，內建Intel®Core®處理器及32GB DDR4 SDRAM，採用Windows 10 專業版裝置可針對您的商務電腦需求提供強大的必要元素- 更多安全性功能、增強的控制及健全創新的裝置- 以及善用資源，完成更多工作。多種模組化設計，如VESA 模組，有類All-in-One 的使用方式，具備節省空間的特點，又有一般PC 單獨維修管理的便利性及DVDRW光碟的模組。

並因應會議溝通需求，還擁有令人驚艷的音質效能：機身彷若擴音器與多媒體播放設備，還搭載雙向調節功能的HP Noise Cancellation、並列式雙麥克風、三組揚聲器和HP Audio Boost；甚至還有採用Bang & Olufsen 專業調校的頂級揚聲器的Audio模組可選購，能讓使用者享受如臨現場的感受。

而會議室通常都不喜歡一堆線纏繞，HP Elite Slice只需透過USB type-C連接顯示器就能開機，工作空間更乾淨清爽；強悍不止於此，在設計上也配合會議室需求，HP Elite Slice 除一機多用之外，造型時尚優美，霧面質感搭配古銅色金屬組件，復古中帶有優雅新潮，並能判讀指紋，甚至能輕鬆客製化讓使用者一指撥打電話、進行會議，控制方式直覺、簡單。

Photo Credit: HP 除了優雅的All-in-one設計，另採用 Bang & Olufsen 專業調校的頂級揚聲器，能讓使用者享受如臨現場聽覺。

可說是史上最輕巧、強悍的機身，同時具備絢麗外型與效能。透過模組設計，能擴充各種套件，如同堆積木般製造出最個人化、最適企業使用之商務桌機，不只滿足大多辦公需求，進行會議與文書作業，同時也能滿足居家休閒娛樂生活，無礙進行遊戲、享受優越的聲光效果。

替國際會議量身訂做──HP Elite Slice商用產品頂尖配備與安全管理，跨足國際的商務合作會議必備

Photo Credit: HP

除了簡單提升工作體驗、辦公效率與產能，極簡質感設計能美化工作與住家使用環境外，Elite Slice 也能解決舉行遠端會議時常發生的問題。像是畫面切換、投影電腦的轉換以及隨時加入討論時需要提供資訊或報告之需求，或各自使用不同設備規格而生的諸多不便，常常讓商務人士在開始會議之前就需先耗費數倍時間解決設備問題，增加更多時間成本，在講求快速與效率的現代會議中絕對是種退步；有鑑於此，Elite Slice 提供了兩款不同的會議室版本讓商務人士選擇：

支援智慧安全會議室技術的Intel Unite系統，可方便用戶將簡報無線投影至大屏幕，還能支援多機畫面切換、臨時加入會議與分享內容，專為多人簡報而設計。 整合商務應用的Skype Room 會議系統，搭載直覺並簡單的Skype 一鍵協作外，還有快速加入會議、邀請加入的獨立操作面板，並強化Bang & Olufsen 音質音量規格、先進濾噪功能的清晰影音，更適合在寬敞的辦公室與多人參與使用，從器材上根本地簡化了遠端會議人數上線與跨國作業的常見問題，並且無需任何專業技能就能輕鬆建置、使用。

作為商用產品的領導業者，HP 不只有各種便於遠端協作的功能，還提供機體本身模組化設計之外的周邊會議相關設備、以及為不同情境設計的額外的配件，如HP ShareBoard 便可以透過攝影白板轉換技術，將白板轉化為線上協作系統一環。

試想，在多人會議進行之時，能把突然浮現腦海的好點子或寫或畫在HP ShareBoard 上就能馬上與相隔千里之遙的與會者分享，不必再麻煩地口述產生誤會或是塗寫在紙張上，也無需再拍照或是轉動視訊鏡頭讓參與者看那些不太清晰的圖像；在穿插多國語言的會議中，ShareBoard更能立即確認彼此的意思減少誤會。

ShareBoard對設計或創意工作者來說最實用，例如插畫家、設計師或是動畫工作者，能直接在會議中將有疑慮部分具象化後馬上和其他與會者進行確認，省去許多來回傳遞檔案、反覆又繁複的討論等讓人厭煩的問題。只要有HP ShareBoard，就能把更多時間與力氣運用在設計或創造上，而非繁複的溝通，對整體協作有巨大優勢。

要能夠完整記錄會議過程，並將內容直播到全球任何會議參與者的畫面上，在這種流通的便利性背後，最重要的就是「資訊安全」。

HP 非常重視資安，顧及頂尖的安全管理，提供最佳保障。HP使用業界首創的HP Sure Start 配備Dynamic Protection 保護、偵測、修復電腦免於惡意的BIOS 攻擊，還能自我修復系統，即時監控並修正BIOS損害。可額外選購HP Master Keyed Cable Lock 將整套系統鎖在一起，同時保護整套電腦系統。

Photo Credit: HP

「資訊安全」與「協同合作」是國際化與現代商務模式應有的樣貌，而HP Elite Slice 不單單完美達成「資訊安全」與「協同合作」雙重目的，更提供人性化設計與簡潔高雅的機身外型，搭配豐富功能與強悍效能，無論是個人工作或是跨國協作，都能獲得滿足。

詳細產品資訊:

HP Elite Slice: www.hp.com/tw/slice

HP Elite Slice for meeting G2: www.hp.com/tw/sliceformeetings

*並非所有功能在Windows 所有版本中都可使用。系統可能需要升級和／或單獨購買硬體、驅動程式和／或軟體，才可使用Windows 的全部功能。Windows 10 自動更新功能已預設啟用。ISP可能會隨著時間而收取額外的費用和要求升級。請參閱 http://www.windows.com。

*螢幕畫面係屬模擬，有變動的可能；App 另售，不一定有提供。