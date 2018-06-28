從競選手法看台北市長選情：會變「三分天下」，還是「棄丁保柯」

（中央社）

年底台北市長選情外界多視為三足鼎立，面對國民黨、民進黨參選人，現任市長柯文哲訴求為「走中道」，要深化無黨籍形象，打一場跳脫藍綠對抗的選戰，連「造勢」都要與眾不同。

在確定與民進黨分道揚鑣後，柯文哲拚連任之路也愈來愈清晰，如加深自己「無黨籍」定位，訴求跳脫藍綠對抗，從台北農產運銷公司風波到文化大學宿舍爭議，他高舉「公開透明、公平公正」大纛，就是最好證明。

身為現任市長，柯文哲擁有龐大行政資源，競選主軸也與就任3週年的主題「進步價值，光榮城市」相同，實現原則是務實與對話，實現目標是民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營等普世價值。

柯文哲認為，將市政做好就是最好的宣傳，只要能落實上述的普世價值，市民就會幸福、有光榮感，而一切源自於市政基礎建設夠穩健、夠紮實，因此，面對對手質疑時，柯文哲採取「專業問題專業解決」態度，由各局處親上火線回應，也趁機檢視政策的不足。

對柯文哲而言，錢是魔戒，偏偏選舉大規模的動員與造勢，需要大筆金錢，一旦接受財團捐款，將踏入一個永不止息的循環，為把選舉氛圍、費用壓到最低，他選擇不設競選總部、不印文宣、不插旗幟、不接受財團捐款。

當選舉部分活動需要經費時，柯文哲的競選團隊會在平台上募資，寫明所需的每一筆細目，讓支持者知道「所捐的每一分錢都用於何處」，至於他抵押房子所貸的錢，全數用於人事。

因此，在這場選戰中，柯文哲連「造勢」方式都要與眾不同，不辦造勢晚會「喊聲凍蒜」來炒熱氣氛，而是可能與不同族群進行主題對談，就事論事，既節省財力物力，也加深市民對市長的信任。

擅長打網路戰的柯文哲，針對不同「客群」，透過臉書（Facebook）、IG、推特（Twitter）、LINE各種社群軟體、網站宣傳市政、行銷自己，如臉書多闡述市政政策、IG呈現生活化的自己、推特著重於與外國網友互動等，LINE@因應選舉而成立，直接鎖定長者族群，要爭取最大支持。

此外，透過頻繁「下鄉」，柯文哲誓言要走完台北市456里，所謂「里長意見是政府的末梢神經」，勤走基層有助於建立夥伴關係、掌握地方脈動。不過，柯文哲平常行程多，所以多半配合當天活動來拜訪周遭里長，節省時間、提升效率。

姚丁柯競逐北市長，棄保成觀察重點

台北市長參選大爆炸，除柯文哲、丁守中、姚文智，以及已宣布參選的前台北市副市長邱文祥、台大教授李錫錕、前台南縣長蘇煥智、建國黨主席古文發、社會民主黨召集人范雲、加密貨幣交易所OTCBTC負責人鄭伊廷、藝人許純美，作家曾國民6月上旬也表態參選。

中國文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳認為，目前年底台北市長選舉態勢，還是國民黨提名的參選人丁守中與現任市長柯文哲對決。他指出，獲民進黨提名的姚文智起步較慢，相對於柯文哲與丁守中，知名度也比較不足，坊間又一直有棄保傳言，畢竟市長選舉柯文哲如果落選，外傳可能挑戰2020年總統大選，屆時就可能對總統蔡英文造成威脅。

鈕則勳認為，柯文哲雖然最近幾次民調落後於丁守中，但他是現任市長，手中握有市政資源，形象魅力又比較鮮明，勝出的機會還是比較高。

雖然柯文哲上任以來取消發放重陽敬老金，讓他流失不少長者選票，但台北市政府5月初通過修正「台北市幼兒就讀幼兒園補助辦法」，將就讀私立幼兒園的3歲學童，也納入每學期新台幣1萬3660元補助的範圍。

柯文哲LINE個人帳號更於22日上線，每天發長輩圖跟民眾道早安，希望拉近與較年長選民間的距離。

從近來柯文哲施政重點也可看出，柯文哲除了出席銀髮族音樂會、老人照顧中心與托嬰中心開幕等行程，拉攏銀髮族與年輕父母支持，也前往斯文里三期拆除、環南市場改建等歷經3、4任市長，延宕10多年未能動工的重大工程現場，向外界展現他上任以來的執行力。

至於丁守中，鈕則勳分析，他就像一杯白開水，但在首都市長一役，選民投票關鍵不是看政見，而是看候選人的人格特質與政治魅力；丁守中形象魅力不夠鮮明，將是他競逐市長的一大弱點。

在媒體上，可以看到丁守中、姚文智一直攻擊柯文哲的施政成果。不過，鈕則勳說，要避免棄保效應發酵，導致綠營選民棄姚保柯，丁守中這個戰略是不對的。

鈕則勳認為，一旦綠營選民棄姚保柯，對丁守中當選的威脅就很大。因此，丁守中應極力「打姚」，讓姚文智有機會在媒體上回應抨擊，避免被邊緣化，才能達到「三分天下」的目的。

這麼一來，柯文哲必須與姚文智平分綠營選票，而丁守中只要固守國民黨基本盤，勝出的機會就比較大。

不過，與外界認為柯文哲較能吸引綠營選票的觀點不同，作家吳祥輝認為，從柯文哲「兩岸一家親」的立場來看，他會以搶藍營選票作為最大的考慮，最後能搶到的綠營選票相對有限。

他表示，台北市藍綠支持者比例約為6：4；由於柯文哲能獲得約1/3的藍營支持者認同，在年底選戰基本面上，丁守中、姚文智、柯文哲可望分別獲得接近40：40：20的得票率。

吳祥輝認為，由於柯文哲會侵蝕國民黨票源，在棄丁保柯效應下，「如果柯文哲能從丁守中那邊拉個5萬、8萬票，姚文智就會當選」。

他指出，站在姚文智的立場，第一階段要先殲滅柯文哲，營造綠營要與柯文哲完全切割的態勢，但到了第二階段，就要邊緣化柯文哲，改為攻擊丁守中，讓部分的丁守中選票「跑到柯文哲那邊去」。

丁守中採另類選戰，勤走基層搏感情

國民黨台北市長參選人丁守中以勤走基層當主軸，丁守中說，面對握有市府資源的柯文哲和中央支援的姚文智，他採另類選戰，先深入鄰里和市民「搏感情」。

丁守中表示，要當一名會做秀的政治表演者，他不夠強，但要做一名為市民拚福祉，認真做事的政治工作者，他一定可贏過其他人，像擔任立委時，曾獲得許多優良評鑑，意味著在立法院專業表現獲得外界認同。

談到若當選後，如何處理兩岸議題。丁守中指出，他主張兩岸和平穩定交往和發展經濟，兩岸是同文、同種、同血緣，中國是台灣最大的市場，也是貿易最大的投資地，不會與中國變成敵對關係，兩岸交往方面，會擺開統、獨等意識形態議題，持續加強雙邊經貿交流。

丁守中提到未來市政藍圖時說，當選後，會恢復發放重陽敬老金，藉著發放敬老金，讓里長實際赴長輩家中瞭解並關心長者的生活狀況。

至於松山機場遷建議題，丁守中指出，松山機場遷建某種程度算是假議題，因這一任或下一任台北市長都無法處理松機遷建，應要等到桃園機場第三航廈與跑道完工後，才可能進一步討論。

丁守中說，他的「一校一公托」「一坪換一坪」政策，絕對不是選舉口號，當選後，規劃利用閒置教室，由非營利公益團體、有志的年輕教師結合合格民間幼托業者經營幼兒園，由市府免費提供場地，並比照公立幼兒園收費，也會大幅推動容積獎勵當誘因，並附帶停車位供市民使用，讓北市府幫民眾買新房。

對於大巨蛋，丁守中指出，台北需要大巨蛋，若市府要拆掉就須賠償新台幣350億元，但大巨蛋也不能繼續放在精華地段擺爛，將讓大巨蛋盡快完工，當選後，會嚴格審核並要求限制場內容留人數，且主張大巨蛋可辦比賽和演唱會。不過，他強調法律問題由法律解決，若法院起訴後確認大巨蛋是弊案，當然會嚴懲不貸。

回歸選舉議題，談到面對網路時代的選戰，丁守中說，他這部分須補強，會持續透過不同網路平台，訴說政策，吸引更多群眾，像是經營臉書、IG等方式。

被問到競選團隊人選部分，丁守中表示，國民黨黨內有很多優秀人才都是值得借重的對象，且選舉不是英雄個人主義，而是團體戰，各方面人才都是他要借重請益的，等時機成熟後就會對外公布。

丁守中說，面對選舉，他有既定節奏跟步驟，預期最後3個月選戰會持續加溫，且台灣的選舉已經夠多，若舉辦過多造勢活動，只會徒增民眾困擾，現階段就是紮實、一步一腳印爭取選民和基層認同與支持。

姚文智：用立體化思維翻台北，打造國家首都

民進黨派出歷練完整的立委姚文智應戰；為重建台北成為國家首都，姚文智採「立體化」方式思考，提出社會住宅、廢松機變公園等各項政見，要來「翻台北」。姚文智以「TAIWAN TAIPEI」、重建國家首都作為中心價值，近期陸續推出各項政見，引起社會正反討論。

姚文智接受中央社記者專訪時指出，自己用立體化、圖像化方式思考，進行跨領域的整合與創意，建構台北未來的多種可能性，而每個議題都應有長、中、短期等方式去完成。

例如落實居住正義上，姚文智提出「青年租屋券」，主張興建「混居型社會住宅」；都市改造中，姚文智主推「都市再生」連結「水岸改造」的淡水河岸「Skyline計劃」。在增加市民的休憩空間上，姚文智主張廢除松山機場，與圓山公園、沿線河濱公園等在基隆河畔綿延成一座將近400公頃的中央公園。

姚文智解釋他的立體化邏輯思考；他說，像社會住宅議題，自己並非以用公有地去蓋的這種方式進行平面思考，而是採「混居型社會住宅」，除了透過公辦都更產生，也可用公有建築物，例如透過市場改建產生，不要再用稀有的公有地去興建，以更節省經費的方式解決問題。

姚文智表示，這些政見的形成背後，是經過多次現勘及與學者專家討論，絕非空口說白話，他覺得台北要能真正升級，得靠很多的創意及想像力，比如他主張廢松機變公園，除了考量要給市民更好的生活品質、讓台北發展更自由，也把未來無人機、商務直升機等替代運具納入考量。

談到北市體育政見，姚文智說，台北要發展成一座運動城市，可從不同層次來發展，讓運動融入市民的生活當中，例如可在密集辦公區周邊（如內科等）設置街頭鬥牛場，使運動型態更為活潑；從長遠的觀點來看，廢松機變公園，台北市就會出現很多休閒運動的場地。

另外就是從運動競技與產業化的觀點來看。姚文智認為，台北舉辦過聽奧、世大運等世界規模的運動賽會，卻沒有留下包括游泳池、網球場等，符合世界一級規格的比賽場館，這是一個缺憾，台北要作為國家首都，未來四年一定要做完整盤點。

姚文智表示，台北要成為一個國際都市，很多事情不能妄自菲薄，舉羽球賽事來說，台北市可以爭取更升級，成為最重要的世界巡迴賽（台北公開賽），藉由目前世界羽球球后戴資穎的影響力，以後全世界想到羽球，就想到台灣、想到台北，這些市政府都可以做。

此外，讓職業棒球隊選台北做為主場，也是姚文智的政見之一。姚文智指出，就現況來說，「大巨蛋懸而未決、天母球場有所侷限」，因此找出場地讓球團願意選擇台北市作為主場，是最重要的前提；當選市長會乾淨俐落的來解決大巨蛋問題，而棒球是國球、台北是首都，台北主場要有一支職業棒球隊。

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核稿編輯：楊之瑜