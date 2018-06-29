「講廣東話等於港獨」，是違反歷史與現實的亂扣帽子

香港政府近年急推普通話，香港粵語與普通話之爭一浪接一浪。去（2017）年9月，蔡蓮如出任教育局副局長風波，不少人擔心她強推「普教中」（用普通話教中文）。《亞洲周刊》即刊出〈香港人說普通話權利不容剝奪〉的筆鋒，把「粵教中」妖魔化為「剝奪了香港人說普通話的權利。」

今（2018）年初的浸大風波，《環球時報》把浸大普通話豁免試是否過難，以及應否把普通話考試作為畢業資格的校務糾紛上升為「港獨」。在浸大風波稍微平息之際，《環球時報》又發出「補一刀」的文章：「在這塊中國的土地上，『普通話』怎麼成了三等公民？」，把認為只有說普通話才有「做中國人的自豪感」。

最近又有「粵語是不是香港人的母語」的爭議。香港教育局網站上刊登内地學者宋欣橋的文章〈淺論香港普通話教育的性質與發展〉，認為不能把粵語稱作「香港人的母語」，進而認為應該讓「普通話成為教學語言」。在議員與媒體三番四次追問下，特首林正月娥與教育局長楊潤雄都不肯說「香港人的母語是粵語」，又只承諾「這一刻」沒有推行普教中的計劃。這進一步引起港人對粵語被貶低的疑慮。

學習普通話可以提高自己語言技能與溝通能力，這對學生都是有益的，但那些一刀切地把「撐粵語」視為港獨，說什麽說粵語者就沒有「做中國人的自豪」論調，純屬為政治利益而扣帽子。如《亞洲周刊》指責「粵教中」剝奪香港人說普通話的權利就非常奇怪：香港是法治之區，從無法律禁止某种語言，更不用說「兩文三語」中的普通話了。特首林鄭月娥就職儀式上就用普通話。香港人說普通話的權利何曾被剝奪？

中國要在香港強推普通話，其根本出發點就是把說粵語與分離主義掛鉤，認為說粵語會導致港獨，這違反歷史與現實的常識。

首先，廣東主體地區，即珠三角，歷史上一直主要說粵語。按照那些文章的邏輯，廣東理應一早就是「分離主義」盛行的地區了。但恰恰相反，從漢朝兼併南越國到清末約2,000年間，廣東的「分離主義」只有一次，就是五代時期的南漢，長度為55年，而且割據的南漢國王還是北方人。

撇開東北、蒙古、新疆、西藏、雲南等後來才併入中國的地區不計，光以中國本部範圍考察，分離主義最盛行的地方絕對不是廣東。據筆者不完全的統計，四川有過「成家」、蜀國、成漢、前蜀、後蜀、大蜀、大西等割據政權，時間總和達168年；江蘇有過劉濞、孫吳、南吳、南唐、大周、太平天國等政權，時間總和163年，都約相當廣東的三倍。四川話是北方官話的分支，以南京為中心的江蘇地區說的也是北方官話。從歷史可見，割據政權與語言並不相關。

第二，所謂說粵語就會阻礙中華民族凝聚力更荒謬。「中華民族」這個名詞在清末才誕生，發明這個名詞的「中華民族之父」正是標準的廣東人梁啟超。梁啟超及其師康有為的北方話水平極低，乃至在與光緒帝的會面中，光緒帝都聽不太懂他們說什麽，但這絲毫沒有影響康梁的愛國熱情。被兩岸三地尊為國父的孫中山也是廣東人，北方官話水平也不佳，這同樣不妨礙他為中國奮鬥一生。此外，說湖南話的毛澤東、客家話的葉劍英、江浙話的蔣介石，母語都不是北方官話，但都不減愛國熱情。以當代人來看，當年李嘉誠與鄧小平會面時需要翻譯，難道李嘉誠不愛國愛港？澳門特首崔世安用普通話讀宣誓笑料百出，誰又能否認他「愛國愛澳」呢？這些例子足可證明，所謂「說粵語會阻塞中華民族的凝聚力」純屬想當然。

第三，香港大規模推廣粵語為通用語言在60年代後期，但與此同步的是「大中華意識」的崛起。70年代初，保釣運動與中文運動等愛國主義運動與推廣粵語並行不悖。支持回歸的左派、大學生與「民主回歸派」絕大多數都是粵語使用者。可見，說粵語與是否愛國毫無關係。

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說粵語與愛國不矛盾這點不難理解：粵語本身就是漢語的一個分支，說粵語就是說漢語，說漢語就感受到自己是中國人，何來妨礙愛國之有？況且，多種研究表明，相較普通話，粵語保留了古漢語的更多的語法與語音特徵，完全可以激發愛國情懷。

必須承認，自古以來，粵語都是香港大部分人口所使用的語言。從上世紀70年代開始，粵語更成為壓倒性的通用語言與事實上的官方語言，也是絕大部分香港人的母語。

《中英聯合聲明》第三條第五款裡面，中國承諾「香港的生活方式」50年「不變」，是「中華人民共和國對香港的基本方針政策」。第五條有：「香港……保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變。」毫無疑問，語言就是生活方式最重要的因素之一。

回歸後，香港政府推行「兩文三語」政策，令學生「可以中英兼擅，能書寫通順的中、英文，操流利的粵語、普通話和英語。」更確認了粵語在三語中排行第一的通用地位。硬性全面推行「普教中」，試圖用普通話取代粵語為通用語言，不但有違基本法，而且貶低鄉土感情，反導致香港人反感，為「港獨」推波助瀾。

中文課程用粵語教好，還是普通話教好，可以先從技術角度探討。種種研究都表明，母語教學最能令學生得益，這也是香港多年來一直支持母語教學的原因。可以推論，從學習中文的角度，粵語比普通話優勝。這裡同時假設，普教中會令學生普通話程度更好。這就面臨取捨的問題，教育目標是令學生的中文水平更佳，還是普通話水平更高。

對中文而言，「文」顯然比「語」更重要。中文的特徵就是方塊字很大程度上脫離了語音，這是與西文等拼音文字最大的區別。中國兩千年來都沒有「普通」話，但「書同文」仍可保證凝聚力。

那種認為用方言學習中文的人寫不出優秀的文字的說法更是可笑。說粵語的梁啟超與說江浙話的魯迅都是公認的文學巨匠，足以打臉。而至於語的方面，不可否認，香港人的普通話總體水平不如内地，但由於香港中小學大多設有普通話課程，年輕一代的普通話水平已經大幅提高，已足以應付一般交流場合。在中國《普通話水平測試等級標準》裡面，即使中國的國家公務員，也只要求三級甲等而已。而普通的「一般水平」為三級乙等，要求「朗讀和自由交談時，聲韻調發音失誤多，方音特徵突出。方言語調明顯。語彙、語法失誤較多。外地人聽其談話有聽不懂的情況。」香港學生學習多年不難達標。

綜上所述，說粵語與是否愛國，是否港獨，並無必然連繫。其實，共產黨以前一直尊重少數民族的語言。上世紀50年代，正是在總理周恩來的主持下，語言專家幫助壯族人設計了壯文，在壯人中推廣，現在廣西有壯語電台、電視台。這種強化「母語」的做法並沒有聽說過催化「壯獨」，壯人現在還非常懷念周恩來。連其他語言也如此，何況同為中文的粵語？牽強地把使用粵語與「港獨」相連繫，只能說明政權從内心散發出來的不自信。

責任編輯：羅元祺

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