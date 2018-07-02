兩岸熟齡族五大樂老模式，牽動「銀光產業」發展五大策略

文：林宛瑩、鍾杰蒨

台灣人口老化已是現在進行式，高齡化與少子化早就是我們思考社會議題時必須納入的前提。人口結構改變既成事實，唯有將危機視為轉機，才有促成改變的可能。

從這個角度解讀人口數據，可以發現兩個關鍵訊息，反映高齡趨勢下台灣的機會與挑戰：

這個世界從未像現在那麼老過：各界對「老」的認識和對應解方正在逐步累積，誰能搶得灘頭，就能取得先機。

台灣不只老，而且還老的很快：意味著台灣社會面對高齡化，得立即做出因應，準備期比其他國家要短。如果做得好，這樣的經驗未來能成為他國取經的對象。

高齡議題盤根錯節，相對地可切入角度也很多元。智榮基金會龍吟研論從2013年起，五年來在兩岸累積413位45歲以上的先驅消費者（以下簡稱先驅者）樣本，並在2018年的研究發布中，精選兩岸共147位熟齡先驅者，由未來老後生活需求的角度切入，透過質性研究方式理出他們的生活脈絡、探詢底層心理價值、勾勒美好生活願景。

定義「華流」樂老生活設計，台灣稍快一步

之所以瞄準兩岸45-65歲的中生代，在於這群人將是下一波退休主力，人口數、消費力可期，更擁有定義未來「華流」樂老生活主旋律的能力。尤其台灣熟齡族的教育程度普遍高於上一代，成長過程中，一面經歷民主社會轉型，一面推進台灣經濟奇蹟，生活思維和價值觀與上世代的長輩截然不同。許多熟齡族看著長輩陸續步入晚年，反思自己的退休生活，發覺老後除了健康，隨著責任包袱逐步鬆綁、生活重心重新洗牌，可以積極地把日子安排地更舒適、充實、有價值。其中，對「老」態度的轉變，是兩岸樂老生活設計有所差異的關鍵驅力。

「人會變老」是必定，但「人要服老」卻不再必然

面對老化這門人生必修課，兩岸熟齡的心態發展階段不同。龍吟追蹤兩岸熟齡五年的研究中，我們發現面對老化，大陸熟齡先驅者逐步從服老走向抗老，而台灣已有部分先驅者在抗老之外，更早往前一步自在面對老。

但隨著社會集體老化狀況加劇，不管從媒體、身旁親友的經驗，人們對於老化的認識將會增加，早一步面對高齡議題的台灣，在抗老已成主流的狀態下，由於對「老」的瞭解更多元，開始出現自在面對的聲音。不難想見，隨著熟齡先驅者生活經驗的擴散，大陸市場自在老的退休生活態度必將逐漸抬頭。

圖二：兩岸熟齡族抗老成主流，台灣早一步抬頭自在面對老。資料來源：智榮基金會龍吟研論研究

回到兩岸的主流信念——抗老，抗老不僅止於維持外表，還包含健康、體能、腦力、心態各面向的全方位抗老。抗老需求多元化，意味著高齡市場的商業研發有更多的機會與角度可以切入。抗老不再只是一門皮相回春的生意，如何維持熟齡族各面向的活躍狀態，讓他們擺脫年齡束縛，保有持續發展生活的可能，將成高齡市場的切入關鍵。

抗老知難行更難，起身抗老的動力從周邊人際而來

每個人只會老一次，人們總是從他人的經驗中先學到「老是怎麼一回事」，在兩岸先驅者身上同樣能見這樣的狀況。

身體衰弱是老化最有感的衝擊，在個人身體不適之外，兩岸熟齡族從他人的經驗中意識到，一旦生活起居需被照顧，與子女關係就容易磨損，故保有自主打理能力，以求老後生活尊嚴，成為心中終極想望。

55歲以前，我認為拼命賺錢就對了。五年前先生生病後，我覺得健康非常重要；我媽媽往生前幾年，身體很不好，她想動可是沒法動，我就說能動真是福氣，不是累或是命不好。（高雄，女，64歲）

在研究中發現，家中長輩的照護經驗、身邊親友的突發意外，都是提高熟齡族們對未來生活準備意識的強力因子，是潛在顧客有機會轉成目標客戶的關鍵。雖然抗老相應的實踐大不易，但為延長人際和腦力的活躍時光，兩岸熟齡先驅者不約而同起身抗老，已是現在進行式。

兩岸五大樂老生活模式，行為、需求大不同

大家都想要健康、有品質的生活，但研究中發現「面對老的心態」與「生活依託重心」，大大影響著長輩面對老的相應行為及需求。

面對老的心態，主要影響熟齡族的健康作為；生活依託的重心，則是牽動熟齡族的老後生活安排，將兩軸變數拉出，五種各具特色的熟齡生活模式清楚浮現，且在銀光產業發展都有其重要意義。

圖三：兩岸熟齡先驅者，五大樂老族群佔比。資料來源：智榮基金會龍吟研論研究。

樂老模式一：自信贏老高標準，產品研發風向標

自信贏老的生活型態，不論在運動、飲食、量測身體數據等面向，都具備系統性、全面性的規劃。他們對健康有高於常人的標準，並積極付諸實踐，且深知自己能力的限制，積極尋求科技補足，健康促進行為中都少不了科技產品的蹤跡。例如使用各式宣稱有效去除毒物的設備清洗食材，把關食安；尋求更專業的生理量測工具，以隨時校正運動、飲食規劃。

積極運用科技保持最佳狀態的同時，他們也感受到限制。例如雖已盡可能地攝取足量的營養，但仍難以得知吸收狀況。因此期待能更精確地檢測、分析身體不足的營養，給予進階改善建議。

我可以透過數據了解自己的身體狀況，決定今天的吃、運動。希望可以給建議，像我現在帶這手環都沒建議，我只能用常識判斷，但不是一個最對的方向。（台灣，女，52歲）

對於產業來說，自信贏老者勇於嘗試健康相關的科技產品，隨時保持最好體態的強大動力，讓走在市場最前端的他們，對健康相關的科技產品有著更高的標準與需求。現階段的未滿足需求，激發他們對於未來產品更加豐富的想像，這群人使用產品的行為以及心得，將成為引領熟齡市場創新走向的重要指標。

樂老模式二：獨立備老一人活，在宅終老推進器

隨平均餘命節節提升，許多熟齡族步入老年時，同時得面對父母親或伴侶的照顧，這群獨立備老先驅者早一步體認到長期照顧對生活及情感的消磨，選擇主動鬆綁家人的照顧責任。他們期待獨自在宅終老，並對一人的生活做好充分思想準備。但面對身體逐漸弱化，是否能有相對應的生活支援，改寫晚年需要家人照顧的劇本？

相較於其他四種類型，他們更加主動地擁抱機器人及各式居家科技，不只分攤家務打理，也能勝任緊急應變的角色，讓一個人的老後能輕鬆及安心地度過。例如嵌入家中原本的設備的量測工具，於異常時立即通報醫療相關單位。對於產業來說，他們將是推動在宅終老背後強大的動力。

人幫人會厭倦，雖有很大愛心，但經常做狀態也會拖垮，對老人家做出不友好的事情。所以最好有智能化的機器人，照顧生活起居。機器應該不會發脾氣，雖然冷冰冰，但老了無所謂。（上海，男，54歲）

高齡化的趨勢下，兩老互相照顧的情況將越發普遍，對於政府而言，當這些照顧的辛酸苦累找不到適當出口和支援時，將有更多照顧悲劇出現。這群過來人的經驗與相應的心態轉變，將提供是未來照顧壓力喘息的切入點，釋放沉重的照顧壓力。

樂老模式三：隨心憂老少動力，健康後援新演化

走進隨心憂老先驅者的家中，櫃上瓶瓶罐罐的保健品最能反映他們對老的焦慮，由於健康相關知識較為不足，難忍維持健康的辛苦。輕鬆食用、使用的保健品及理療用品，往往是他們落實「有用總比沒用好」信念的夥伴。

促進健康有一搭沒一搭的他們，其實對未來健康狀況充滿不安，一旦病痛找上門，將成棘手難題。例如在日常飲食上，橫亙眼前的限制愈來愈多，飲食地雷難躲，單靠保健品補營養也不夠應付需求。過往提供健康知識、鼓勵顧健康的傳統作法顯然對他們起不了作用。如何借助科技，補健康知識不足、難以持之以恆的缺口，在最舒適的狀態顧健康，將是助推他們健康更上層樓的關鍵。

希望能告訴我吃飯要注意的事項，我這方面概念都没有，就胡亂搭著吃，有时候電視看一看，也記不住。（北京，女，61歲）

雖然隨心憂老的生活型態在先驅者的佔比不高，卻是大眾市場中不可忽視的多數。對政府來說，若多數人邁入老年卻無適當的健康管理對策，意味著失能失智風險人口將加速成長，恐成長照資源負擔；對於產業來說，這群人隱含極高消費力，是產業面對高齡市場時不可錯失的大餅，如何讓他們不止花錢買心安，而是買到真健康，才能鞏固這群人的信任。

樂老模式四：家人扶老靠子女，跨代共用孵化器

家人扶老為傳統的華人養老生活模式，他們的生活重心全放在家庭，日日操勞於家務，期待自己的付出，能換得家人的奉養。

他們安於現狀，甚少關心居家生活以外的事物，社交圈僅止於老友及街坊鄰居。因此，子女成為引入外界刺激的重要橋樑——不論是手上的穿戴裝置、桌上的血壓機、抽屜中的保健食品……多是子女添購的孝心。他們對新科產品技不熟悉，若無子女即時解惑，在無感於這些產品的益處時，這些孝心將漸漸地被遺忘在角落。

此外，家人也是他們的健康守門人，子女的叮囑都是關心，若能將顧健康這件事變成家人間的共同話題，例如共享彼此的運動數據，這群先驅者將有更大的實踐動力。

數字可以連手機，一家人都可以監督你。我所謂的監督是大家來分享，一家人才有話題，老爸，你今天你走路太快，太累了不要。這樣蠻好的。（廣州，男，61歲）

對於產業來說，這群人的子女為產品主要的購買者，產品設計需要同時考量到兩代人的需求，簡單易用是基本，如何讓她們在使用產品同時，備感家人的關心，提升顧健康的動力，又能分攤子女負擔，將是產品進入家中的關鍵。

樂老模式五：親情伴老重情誼，情感保溫再推進

親情伴老的這群先驅者，積極參加各式活動，向外拓展社交圈，同時也是家裡重要支柱，在家庭與個人生活間取得新的平衡——平日行程滿滿，與朋友出遊；假日則保留給家人，不錯過與家人享天倫之樂的時刻。

他們重視與家人的關係，排除一切減損情感的可能性。例如不強求子女與己同住，也不強求子女照顧，尤其是大陸的親情半老者，多計畫終老生活將主動移居養老院，不讓照顧磨損彼此的感情。

這群樂於從事群體活動的先驅者，在健康行為的落實上渴求情感的陪伴與支持。例如在運動上，他們享受群體的感覺，朋友間的交流勝於運動本身。若從事個人運動，也期待能透過App，收到線上社群為自己加油打氣。

有時候大家都去上班，就留一個人在家，看電視也不是辦法啊，一個人跳舞也是很無聊，要有一群人跳舞才會快樂。（台北，女，61歲）

隨著抗老意識崛起，加上華人以家庭為重的觀念，可預見家人扶老生活模式將逐漸移轉到親情伴老，成為未來華人主流的養老模式。對於產業來說，這群最活躍於在地社群的消費者，將是產品或服務進入社區時，第一個打照面的對象。如何緊抓他們獨樂樂不如眾樂樂的胃口，運用他們強大的組織網絡擴散力，將成為產品或服務在熟齡族群發酵的關鍵。

科技、保健、陪伴 牽動銀光產業發展五策略

科技賦予熟齡族實現健康落實與自立生活的可能，同時也帶給消費者對未來不同以往的想像與應用期待，甚至自信贏老消費族群已經有意識地起身使用科技輔助生活。面對這群追求「有生活品質自在終老的下世代長者」，我們認為發展銀光產業有以下五大策略：

1. 維持生理功能的需求可跨足國際市場

全球人口在老化的過程中，生理弱化而致的需求類似，若透過基礎的科學研究，在當地消費者身上找到生理機制的變化邏輯與關鍵變數，產品從研發初始就以國際市場共通需求來設計，將有利跨國發展。因此，台灣中高齡族群的生理、心理狀態與多元生活需求，正是銀光產品與服務研發初期的重要養分。

2. 以模組化服務設計因應生理衰弱需求的階段演進

老化是連續、漸變的過程，當企業欲面對熟齡消費者的需求推出產品時，因為無法一一對應所有生理弱化的排列組合，有些用品可能只能使用一小段時間，就得因為身體狀態改變而汰換。面對這樣的挑戰，若企業改以模組化的概念設計產品，讓使用者能隨著個人生理衰弱需求的變化來調整產品，不僅促進消費者的購買意願，同時也能在使用者狀態改變的時候，提供最適當的協助。

3. 更精準、更個人化、更貼心的在地系統服務

若提到軟體和服務，除了要瞄準每一位消費者的生理狀態，還要貼近他們的心理期待。心理門檻或期待，會因為個人、生活中的利害關係人、所處的文化而有所差異，在地化成為重要議題。服務進入不同市場前，若能抓住影響變項的大元素，以模組化的策略操作，在做到貼心之餘，還可大大降低個人化的成本。

4. 以AI技術發展協助消費者的知能不足

由於長輩們正經歷唯一一次的老化初體驗，因應老化的知識和對應作為需逐步養成。研究中，先驅消費者認知到應對老化自己知能不足的狀況，期待有所協助。而AI的應用恰好適合補足消費者的知能缺口，例如：針對個人狀態做精準判斷，在健康各方面急需建議的狀態下，透過AI的快速運算，提供最適建議，能為消費者提供最佳解方。

5. 熟男消費需求與潛力有待開發

過往女性似乎多被認為是熟齡市場的消費主力，但回到市場規模來看，人口性別比仍近1：1，只不過熟男市場相對沈寂。此外，若改由市場潛力的角度來看，同樣面對生理衰弱所帶來的需求缺口，相較於自理生活能力較高的女性，普遍缺乏生活能力的熟男們或許是另一片藍海市場。如何開發這群看似沈默的消費者，是挑戰也是龐大的市場機會。

期許台灣熟齡攜手企業共創新生活藍圖

台灣的熟齡消費者，正陪伴上一代長輩度過老後，雖然深知老後理想生活與上一代過法不同，但落實到個人生活中——可以怎麼過日子？仍有許多想像空間與進行各種生活實驗的可能性。

創造華流樂老新生活藍圖不能僅從供給、需求其中一方出發，而是雙方一同共創：產業規劃熟齡市場策略時，借助消費者對於未來想像的多元可能，納入他們的心聲，同時這群新世代的熟齡消費者也正期待和企業一起共創、一同勾勒老化未來。

供給與需求end-to-end的攜手合作，正可協助企業破除想要搶攻卻不得其門而入的處境，更是企業發展早期需求參與創新程序的契機。

本文經智榮基金會龍吟研論授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航