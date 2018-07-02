《人類文明的黎明與黃昏》書評：為什麼我們跟畜牲不一樣？

人之所以異於禽獸者幾希

距今兩千三百多年前的中國思想家孟軻曾說：「人之所以異於禽獸者，幾希！」意思是說，我們人類跟畜牲不一樣的地方，其實沒那麼多。今天許多研究指出，過去我們以為只有人類才有的特徵，其實動物也有。例如黑猩猩跟人類一樣會使用工具，獅子跟人類一樣有社會分工組織，大象跟人類一樣會對死去的同伴感到悲傷，無論表現在外的行為或情感層面，動物與人類幾乎都有共通的相似處。那麼，人類之所以能戰勝動物，統治這個大地，原因何在？孟軻給的答案是因為人類有禮義廉恥，而動物沒有，但這個解釋不夠充分。二十世紀初期的人類學大體上將人類社會分為文化與文明兩種層面，文化屬於精神性的，如禮義廉恥、勇敢榮譽，文明屬於物質性的，如建築、服飾、器物等，本書作者青柳正規則將「文化」定義為：

人類為求適應特定地區及時代的環境，所採取的方法或策略。

「文明」則是共同採用此「文化」的集團成員獲得效益的階段。因此在青柳正規的解釋裡，文明是文化發展下的產物，當人們變更原來採用的方法或策略時，原來的文化就會衰微，而對應的文明則自然滅亡。因此過去中國學者說的數千年來中國文明不曾中斷，在今天人類學的角度而言根本說不通。言歸正傳，文化既然是人類適應環境的結果，那麼最初人類是如何在與動物對抗下，產生出競爭優勢的呢？

人類的個體演化與社會組織

人類屬於靈長類，最初與其他靈長類一樣，是在森林裡討生活，因此雙腳與雙手一樣能靈活地攀住樹枝，飲食上則是以果實、昆蟲為主，然而距今兩三百萬年前，人類的祖先南方古猿的老家非洲發生氣候變遷，森林減少而草原、沙漠等地形開始出現，南方古猿不得不從樹上下來，開始在平原地帶過活，因此開始用兩腳走路。人類最初在演化上與多數動物的分歧點就在這裡，由於使用兩腳走路，雙手空了出來，同時身形也逐漸演化為適合站立，因此視野範圍大為提高，口腔與頭顱構造也因此改變，人類能發出較細緻的聲音，並且腦容量增大有助於大腦處理更多事情，最終人類的祖先演化出「智人」，也就是我們現在的人類在生物學上的分類。

在演化為智人的過程裡，個體特徵的改變也影響了人類文化最初的形成，由於雙足步行的緣故，人類的骨盆要比其他動物小，但是頭顱增大的結果導致女性臨盆時風險性更大，因此人類演化出將未發育成熟的嬰兒提早生下來，並延長照顧幼兒的時間，這種生物性的改變演化出在育嬰時期，女性負責照顧幼兒，男性負責主要食物來源，青柳正規認為，這是家庭文化的雛形，是為了適應當前環境而產生出來的結果。由於家庭文化的出現，女性為照顧幼兒而停止每年固定的發情期，並以演化出性徵的方式形成人類有別於其他動物的交配周期，因而提高繁衍後代的能力。

人類最初使用雙足步行時，缺少個體自衛能力，因此必須集體生活相互支援，隨著個體穩定增加，聚落的規模也逐漸擴大，同時人類也得利於腦袋增大，可以思考抽象的事物，例如美感、信仰，與動物競爭上最明顯的差異則在於「計畫」，人類可以在行動之前預先思考將如何行動，並且協同其他成員討論行動如何進行，在狩獵上能使個體不強的人類集體合作捕獵到大型動物。「計畫」也包含了對未來的評估，因此人類可以「未雨綢繆」，降低缺少糧食的風險。至此，人類在動物環繞的艱困環境裡站穩腳步，並逐步發展出共享效益階段的「文明」。

文明的起點：累積資源的思維

傳統上認為，農業出現與否是判斷一個地區進入文明階段的依據，早期人類學家以最早調查的美索不達米亞地區（兩河流域）所發現的蘇美、巴比倫等遺址為基礎，認為人類由於發展了農業，糧食開始產生盈餘後，製造出陶器來烹煮或存儲，人類也在此時修建神廟等宗教性建築，並以此由聚落進入都市階段，也才有文明發展的情況。由於農業是人為性的環境改造工程，因此必須聚集大量人力才能完成，而指揮這些勞動力的人物，後來逐漸變成這個集團的領袖，並開創出世襲王朝。中國傳說中的夏王朝，學者曾以大禹治水的傳說來應證這項學說，大禹正是透過調度龐大人力修造水利工程而開創夏朝。然而這類解釋隨著更多考古發現而動搖。

青柳正規在本書中以美州的安地斯文明向讀者說明，文明並無絕對的共同發展過程，按照前述美索不達米亞的經驗來看，要先有農業，然後出現陶器，接著才有都市性建築。但在安地斯文明中，農業最初是在耕地有限的山岳地帶實施，同時當地的陶器反而出現在神廟建成許久之後，顯示出文明應當隨著不同的地域條件而有相異的歷程。作者也以最近發現的「埃蘭文明」說明文明的基礎不見得非要有農業不可，根據書中所述，埃蘭最初發跡於伊朗高原西南部，西面連接蘇美文明，而往東則與在今日印度西北的印度河文明有貿易往來，埃蘭文明由於佔有伊朗高原四周豐富的礦產，其經濟並不以農業為重，而是以商業交易為主，因此青柳正規認為，農業以及由農業所產生的都市，不見得是文明產生的唯一要素，古代也同時存在以交易為主而興起的文明。

簡單來說，農業是一種可觀察的文明結果，但是並不是造成文明的原因，農業不發達的地區亦能因應環境條件而產生文明。因此筆者認為，文明的基礎其實是累積資源的思維，美索不達米亞文明是以糧食累積來增加人口，埃蘭文明是以礦產累積來交易糧食，安地斯文明則是在糧食與人口取得自然平衡下，把累積的勞動力資源修建神廟來滿足精神需要。因此相異的文明型態來自於當地適應環境下的不同策略，也就是「文化」。

Photo Credit: 八旗文化出版 三內丸山遺址 位於日本青森市。圖為修復後的大型掘立柱與大型豎穴居。

文化的樣貌：自然環境的影響

不同的自然環境不僅使人類選擇不同的適應策略，同時也使人類在精神世界裡有著截然不同的想像。在美索不達米亞地區，由於人類必須付出極大的勞動力來修建水利設施並維護它，因此勤勞工作是種美德，而怠惰偷懶則是惡習。但是在天然物產豐富的地區，人們不需要將多數時間花費在勞動上時，通常就不太會有勤勞這種觀念的出現，悠閒度日被視為是享受人生而非需要被批評的行為。另一方面，美索不達米亞地區經常發生洪水，而洪水會導致農田、家園毀壞，因此古代蘇美人的信仰裡認為洪水是自然神祇的憤怒，是懲罰人類的結果，人死後面對的是一片灰暗以及泥沙，全無現世的色彩。

但是同樣在大河氾濫的埃及則沒有這種現象，這是因為埃及的尼羅河以定期氾濫的方式將上游的沃土沖積到中下游，河水以漸漲的方式緩緩淹沒河岸兩側的農田，退潮後留下營養的肥料，並未像蘇美人所面對的洪水那樣，因此埃及人稱此為「尼羅河的禮物」。埃及人也因為穩定的河水氾濫以及豐沛的農產收穫，才有製作木乃伊以求復活的信仰。青柳正規認為，正是由於埃及文化是在特殊的地理條件上所產生的，因此木乃伊死後復活的這種文化無法擴散到其他地區，反倒是蘇美人因洪水而對死後世界感到悲觀的想像，在其他地區也獲得共鳴，形成後來希臘文化裡地獄的模樣。

在美索不達米亞，嚴苛的自然環境使人們選擇發展農業，但在相對天然資源較多的日本，人們在很長時間以採集經濟過活。作者認為，日本人由於環境影響，不需要刻意發展集約農業，因而得與自然共存，其文化呈現出平穩發展的情況。對比之下，筆者認為自古即以農業為主的中國文明，由於必須經常整治黃河水道，同時又因人口密集，不得不想盡辦法開墾出更多農田，因此在人與自然的關係上，其實是有強烈競爭意識的。呼籲尊重自然的聲音並非沒有在中國文化裡出現，但基本上它無從扎根，因為中國龐大的人口壓力讓它難以有其他選擇。

結語：均質化世界的隱憂

青柳正規在本書中以各種新的考古發現說明，人類在發展之初即以各種面貌呈現出多樣性的文化發展，但如果以當前世界的情勢來看，在地球上遍布的人類社會正逐漸在美式資本主義下走向「趨同化」，在烏麗克．赫爾曼的《資本的世界史》裡認為，資本主義社會的特徵是無止境地生產商品，而其代價則是地球資源被損耗殆盡。當人類社會由早期多樣性逐漸步入大家都是資本主義社會的均質化世界後，我們將難以透過比較自身與他者的不同而改進自己的生存策略，換而言之，人類在發展農業時產生的苦果（單一農作物容易得病而全數死光）將會以類似方式在人類的均質化社會裡出現。

在這種時候，人文學科的價值就出現了，青柳正規認為，透過對古代世界的挖掘與認識，我們將能看到過往人類在適應環境上的知識與教訓，從而幫助人類思考如何處理日益嚴重環境問題。例如美索不達米亞之所以變成沙漠，就是因為人類的農業發明導致的。簡單來說，如果要避免人類滅亡，我們就該好好了解自己過往的歷史，因為我們以前幹過的蠢事，誰說未來不會再幹一遍呢？

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書籍介紹

本文摘錄自《人類文明的黎明與黃昏：何謂文明？又何以滅亡？》，八旗文化出版

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作者：青柳正規（あおやぎまさのり）

譯者：張家瑋

考古學和人類學已經證明，古文明並不神秘，而只是人類適應環境的技術。作為二十萬年前非洲一名女性的後代，人類一直在不斷適應環境、並因為對抗風險而造就「文化」這種生存策略，並像尼安德塔人一樣因文化的早熟而滅絕。

本書是「講談社世界史」21卷第一本，探討人類的出現及古代文明的黎明和黃昏。人類文明的經典模型是兩河流域的「農耕文明」，為何最早出現在西亞？又如何向歐洲全境擴散？為何北歐和東歐一直堅守住自己的漁獵傳統文化，延遲千年不被「農耕」這種所謂的「高科技」染指？這種情況應該被解釋為「落後野蠻」嗎？作者透過考古學和人類學分析，反思了文明的概念，文明如何傳播、演化及衰亡，檢討了我們舊有的文明史觀的侷限！

作者引領讀者到遍布全球的古文明遺跡現場，一起考察、檢討了不同類型的多元文明之昌盛。並提出了很多值得思考的問題：東亞的初期農耕是獨立發展出來的，還是西亞傳播而來的？美洲安地斯文明，何以未遵循所謂的「農耕－都市－階級」這種主流發展模型？中國人最自豪的「四大文明」說竟然是日本人一九五二年提出，是藉以鼓勵因戰敗而沮喪的日本人，這是怎麼回事？同樣是大河文明，埃及文明和蘇美文明為何截然相反？——關於古文明的認知，有太多需要釐清，有太多需要重新思考。

考古學是未來學。本書作者透過身處歷史遺跡，「親手」理解文明，探討和反思現代文明的各種問題。從古代文明到現代工業文明真的直線「進步」嗎，還是適應環境而「演化」？現代文明中對時間的認知大幅萎縮，是否有解決之道？進步、成長、擴大和革新這種現代的「肉食性文明」原理，會把人類帶往毀滅嗎？借鑒古文明，我們可否接受「舒暢的停滯」呢？

學習文明史的意義，是在「文明滅亡時刻」知道「我們能力所及之事」。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《人類文明的黎明與黃昏：何謂文明？又何以滅亡？》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第1卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九