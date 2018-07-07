青澀的初戀往事：文學大師葉石濤〈巧克力與玫瑰花〉導讀

文：1/2藝術蝦（林致維）

【昔】初戀的故事

「太平洋戰爭末期中，日本軍閥兵力缺乏，許多日本人都被徵當兵去了，所以們留下的職位空缺相當多。在地方基層政府機關或金融機構要謀得一份餬口的工作並不困難。特別是國民學校裡正鬧教員荒。我喜歡讀書，又討厭跟陌生人接觸，對金錢的來往此類營生更深惡痛絕，所以再三考慮之後決定去當國民學校的『助教』。」－葉石濤﹤巧克力與玫瑰花﹥

十九歲的葉石濤結束了在「文藝台灣社」為期一年多的工作後，返回府城故鄉，在任職於教育局「訓導」的堂兄推薦下受聘到寶國民學校（今立人國小﹚擔任助教。助教不算是正式的教員，大概相當於現在的代課老師，但薪水福利相當不錯，跟那時的白領受薪階級相比毫不遜色，老師的身分又有一定的社會地位，讓青年葉石濤過了一段小知識分子的愜意時光。小學教員單純的生活讓葉石濤可以在閒暇之餘安心讀書寫作，再加上他也不喜歡在工作上一直接觸陌生人，所以找工作這件事就這麼定了下來，他沒想到就此當了一輩子的小學老師。

Photo Credit：山岳出版 立人國小現在的樣子。校門口的校舍本館是市定古蹟，至今依然搶眼。

由寶國民學校散步回家，米街（今新美街北段﹚是他每天生活的必經之路，也就自然而然地與這條街道建立起深厚的關係。「石舂臼」就座落在米街旁廣安宮的廟口，舉凡台南常見的點心，如米糕、魚丸湯、炒鱔魚都可以在這裡找到。在葉石濤許多以米街為主要場景的短篇小說裡，點心攤聚落石舂臼總是故事發生的現場。與庶民文化的結合，也為他的小說在讀者間帶來共鳴。

在眾多與米街有關的小說中，〈巧克力與玫瑰花〉讓我印象深刻，這是篇以第一人稱寫成的自傳小說，改編自葉石濤當年在寶國民學校的初戀往事。

導讀：〈巧克力與玫瑰花〉

小說以米街做為開端。

葉石濤先回顧了青春時代印象中的米街面貌。他敘述那時的米街是條寬度不過三、四公尺的老街，雖然號稱米街，但米店反而不多，老街兩側盡是一些販賣五花八門商品的老店舖，其中賣香燭冥紙之類的店舖特別多。當年的米街或許就類似現在各大觀光區裡人來人往的商店街吧！

Photo Credit：山岳出版 米街的風景。那天，我正在幫市府拍觀光廣告，利用拍攝前後的空檔畫了這幅作品。畫的時

經過熱鬧的米街，拿到「助教」派令的葉石濤來到了位在大銃街的寶國民學校。剛到寶國民學校報到的葉石濤是個十足的叛逆份子。不似服膺戰時體制的青年剃成光頭、身穿類似軍服的卡其色「國民服」，他反其道而行地留了一頭西洋髮型，又在報到前訂做了一身鵝黃色麻布西裝，站在眾人中顯得相當突出。

這樣的舉動除了讓他時常被日本校長叫去校長室關切外，還在學生之中贏得一個新的綽號，「high collar先生」，也就是時髦老師的意思。對照後來內斂刻苦的中年人形象，年輕的葉石濤是個充滿浪漫情懷的青年，在遇到白色恐怖之前，他的人生相當順遂，甚至有點春風得意的味道。他在學校遇見一位新來的女助教，並為之著迷。這位女老師講得一口優雅的「奈良腔」日語，動作舉止也有日本女性的拘束謹慎，讓他一開始以為這位女助教是日本人，年輕的葉石濤如此描述對這位女助教的第一印象：

她的臉淺黑，特別是那挺拔的鼻子，令人憶起了愛琴海希臘民族的古典性秀美。她真的是難得一見的美女，她纖細的肢體洋溢著羚羊般活潑的氣息。

在米街的石舂臼，葉石濤又巧遇了這位女助教，才知道她是道地的府城人，本名叫謝秀琴，是牙科醫生的女兒，自幼留學日本奈良，才說得一口好聽的奈良話。謝秀琴就住在米街的一棟二樓洋房裡，大概是這個原因，讓她碰到了在這裡幫阿母買芒果的葉石濤。

得知謝秀琴原來是台灣人後，葉石濤對謝秀琴的思慕越來越深，他展開了追求攻勢，也時常找機會到米街謝秀琴家的洋樓外徘徊，看看是否能夠再巧遇對方。

在物資匱乏的戰爭年代，浪漫本性的葉石濤好不容易弄到了一盒巧克力與一束黃色的玫瑰花，在放學後空無一人的教室裡交給了謝秀琴。結局並非如他想像中順利，謝秀琴堅定地拒絕了這份告白，因為她的父親早已將她許配給總督府的一位年輕日本官吏，年後就要出嫁了。不論她再怎麼抗拒，仍舊無法改變這個事實。

拿著巧克力與玫瑰花的葉石濤傷心欲絕地離開了教室。後來謝秀琴在同年十二月辭職，離開了寶國民學校，這段初戀也無疾而終。他們之間就像斷了線的風箏，失去了聯繫。

沒有結果的初戀總會在我們的心裡留下深刻的遺憾，或許這就是初戀讓人難以忘懷的原因吧！

最後，關於〈巧克力與玫瑰花〉還有個有趣的插曲，年輕的葉石濤在謝秀琴家的院子看到了一隻豢養在狗籠的黑豬，散發惡臭的黑豬與美麗的洋樓間產生了強烈的違和感，經朋友說明，他才知道這隻黑豬是謝秀琴的父親為了婚禮的「大餐」而準備的。多年後，中年的葉石濤將這段記憶作為素材，寫進了代表作〈葫蘆巷春夢〉裡，成為黑色喜劇的一部分。

相關書摘 ►文學大師葉石濤歷經白色恐怖冤獄、自尊蕩然無存的心境轉折

書籍介紹

《台南巷框：遇見文學大師葉石濤的時光散步》，山岳文化出版

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作者：1/2藝術蝦（林致維）

在台南的巷弄裡散步與創作，發現一座城市內在的旅程。

1/2藝術蝦以文字與繪畫並存的方式，記錄自己循著葉石濤的生命片段，實地走訪、感受已故當代文學家在台南的生活，呈現其文學地景，並對照己身之歷程、遇見人事物所展開的新故事，構成過去與現在、穿越時空的散步對話。

書中以六塊老區域為骨幹，葉石濤的文學作品、巷弄與現景為枝葉，並以豐富多彩的繪畫、細緻而緩慢的筆調，交織出1/2藝術蝦眼中錯亂卻美麗的台南。無論是沒落的老菜市、瀰漫日式風情的巷弄，或是彷若新生活渡口的老古石街，他不只以古穿今，也在1/2工程師、1/2畫家的身份中穿梭，一個人，兩種身份，三個視角，既單純又複雜地記錄他心中的台南之味。

Photo Credit：山岳出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航