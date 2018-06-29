柯文哲與他的破殻小雞們

文：胡嚴

台北的政治評論界一直有個頗為尷尬的困擾：不管柯市長說了甚麼渾話、傻話、謊話，假裝受人暗算而哽咽落淚，以及不幸被人抓包、幕僚精心設計的「野放」，他在年輕世代的民調，永遠高高在上。據一位「台獨大師」的獨得之祕，柯市長的民調有外溢效果，全面橫掃台灣。

這個謎團，柯市長終於夫子自道，給予解釋。他說：年輕世代有如剛「破殼」的小雞，混沌天真，要先下手為強，給予銘印 （Imprint ）。從此小雞們就會以伊為師，感念師傅，亦步亦趨，不管日後師傅說錯了甚麼話，做錯甚麼事，他們都會瞭解，都會原諒，天下哪有不是的師傅！

柯市長所言甚是，不愧為台大醫學系的畢業生，學有所本，「動物行為」應該是其本業之一。

他熟知動物（包括人類）中樞神經系統的發展有一定的年限，某些動物神經系統發展可以短至只有三個月。有位動物學教授就有過如下的實驗：從「破殼」開始，他就養了某品種的鶴（中樞神經成長期正是三個月）；在那期間，除了他，不讓那頭鶴接觸外界；小鶴一開眼，看到的只是他，學習生活也靠他。三個月後，小鶴從此相信他和這位動物學教授是同類，一生不變。小鶴會從池塘中挾住小魚，想餵食他的同類，示好。

三個月發展期的小鶴如此，那麼小雞呢？是不是已經被柯教授所印鑄。

小雞們剛一破殼，眼光還是迷離，不清楚，看到的只是幻景：白色力量的柯P，白袍的柯P，行事公開透明的柯P，野放的柯P，超越藍綠的柯P，敢叫人「王八蛋」的柯P，流汗不流淚的柯P，不是太后或太子的柯P，用「爛服務」來控制市場流量的柯P；慢慢走，一定要當上「白裏透紅」總統的柯P：這種無所不曉，無所不用其極，有通天本事，有綜藝才能的「政治妙禪法師」——他不是師傅，誰才會是師傅？

柯教授好像是小雞們另類的「初戀」對象。初戀未必是終生最好的選擇，人間有許多英雄可以作為崇拜偶像，但英雄之為英雄，是因為你可從他們身上學到甚麼，因而你能藉此成就你自己。

但大家一定要記得，重要的是你自己，能否掌握你自己的內在思緒，而不是虛榮的山寨版的小英雄。學會一套防身本領，建立自我，不能輕易被人收編為義勇軍：這是小雞是否能長大、演化，還是一生繼續為小雞，或是有幸成為大物的真正的關鍵。

英雄是不期待他人跟他一樣；只有梟雄才會銘印他人，為其所用，在他的眼中，你永遠只應該是小雞。其間差異應不難分辨。

延伸閱讀

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航