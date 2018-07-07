美國大學性教育講義1：破除老後生活「與性無關」的迷思

文：威廉．亞伯（William L. Yarber）、芭芭拉．薩雅德（Barbara W. Sayad）

性與老化

性在四十五歲以上人們的生活中依舊是相當重要的部分，然而男人和女人對於老化有不同的看法，男人認為性在整體生活品質中無比重要，且是良好關係的關鍵要素。相對地，女人若到了五十幾歲，每五位之中就有一位說自己很樂意不再有性行為，但在五十幾歲的男人之中只有五十分之一認同。

文化對於性與老化的看法，顯然會影響年長者的性生活是否被鼓勵。性表達在美國向來被視為年輕人和新婚者專屬的活動。所幸這種觀點並未被普遍接受，跨文化的研究顯示，許多國家不僅可以接受，甚至會期待年長者有性活動。

不論傳統看法是什麼，美國近期研究顯示年長者仍持續有性生活。毫無疑問地，影響性生活有無的其中一項關鍵因素，在於是否擁有伴侶。二○一○年，美國退休人士協會（American Association of Retired Persons）訪問了將近一千七百名四十五歲以上的美國人，結果發現隨著年齡增長，反對未婚性行為的比率會明顯下降，也會更不認同美國文化對性的過度強調。

在這個訪查進行的十年之間，性交頻率與整體性滿意度呈現逐年下滑的趨勢，但自我刺激、性念頭、性幻想的頻率則不變。該研究的其他發現尚有美滿性關係的構成要素，包括：

性伴侶（但不一定指配偶）

頻繁的性交（一週多於一次，但不需要天天進行）

健康狀況良好（自己和伴侶）

生活壓力低

沒有經濟困擾

關於這項研究結果的重點整理，見圖7-9。

Photo Credit: 大家出版

在年長的男同性戀、女同性戀，以及異性戀伴侶之中，對關係有堅定承諾的人最能感受到幸福快樂。我們對於親密、陪伴與意義的需求，超越了性傾向的議題。

因為我們的社會傾向於將老年人視為與性無關的，年長者可能會把自己的反應遲緩，解讀成性事要結束的前兆。針對年長者提供性教育，讓他／她們認識生理結構、生理現象、性感染疾病與性反應等，已被證實可以有助於他們破除迷思、建立自信，獲得擁有性生活的權利。

女性的議題

從四十幾歲開始，多數女性就會開始經歷生育能力下滑的一個正常生理歷程，許多女性會因為不用再擔心懷孕而鬆一口氣，也因為不需要再處理月經而感到高興。這個逐漸變化與調適的階段被稱為近更年期（perimenopause），此時卵巢分泌的雌激素跟黃體素會減少，排卵的周期也較不穩定。有幾年的時間，月經會變得不規律，然後慢慢結束。這個階段多發生在四十五歲到五十五歲之間，但也可能出現在三十幾歲到五十五歲之間，或是更晚。停經（menopause）是指至少整整一年沒有月經，平均出現年齡是五十一歲。女性停經的另一種原因是接受子宮切除術時一併將兩邊的卵巢摘除。停經後的女性，其雌激素濃度約為停經前的十分之一，而黃體素則幾乎不會分泌。多數女性在停經後會經歷某些生理或心理症狀，但僅有百分之五到十五的案例會嚴重到必須就醫。

停經的生理效應 不論是因自然歷程或手術而導致停經，當女性的身體試圖適應雌激素濃度的下降時，都會出現相關症狀。停經的症狀會因人而異：有些人可能只有極少的症狀，輕鬆度過更年期；但也有些人會出現許多不舒服的症狀，持續幾個月、甚至好幾年。停經最常見的症狀是熱潮紅、陰道乾澀與睡眠障礙。其他症狀如陰道壁變薄，會導致陰道的長度與寬度縮減，且在陰莖─陰道性交時不像以往具有彈性，因此性交時可能會疼痛、流血，陰道也會容易受到感染。這些影響可能在停經前就已經發生，然後一直延續到停經後。高達百分之八十五的女性曾經歷過不同程度的熱潮紅，通常在停經後的兩年內就會緩解，但是約百分之二十到五十的女性會持續好幾年都有這個症狀。

熱潮紅（hot flash）時身體會突然感到一股燥熱、皮膚潮紅，（通常會）加上流汗等情形，經常持續一到兩分鐘，但也可能短至十五秒、長至一小時之間。熱潮紅是因為雌激素的濃度下降，導致腦部的「體溫調節器」驅動皮膚表面的血管擴張，產生熱的感覺。熱潮紅造成睡眠時大量流汗的現象，稱為夜間盜汗。有些女性在更年期會失眠（可能跟熱潮紅有關）、對性的興趣改變（通常是降低）、尿失禁、骨盆底肌肉無力、頭痛或體重增加。也有些女性表示有憂鬱、易怒等情緒問題。

部分女性身上會出現與雌激素濃度下降有關的長期影響，例如骨質疏鬆症，即骨質密度流失，會造成手腕與臀部骨折等問題。雌激素濃度偏低還可能引發心血管疾病，因為牽涉到低密度脂蛋白（即「壞」膽固醇）的濃度上升，與高密度脂蛋白（即「好」膽固醇）的濃度下降。遺傳因素也是心血管疾病的元兇。

想減少停經產生的生理效應，飲食上要攝取低飽和脂肪、高纖維質的食物，而鈣質跟維生素D可以降低骨質疏鬆症的風險。另外也可以適量進行負重運動，並維持健康的體重。欲克服陰道乾澀可以塗抹局部潤滑劑；凱格爾運動有助於強化骨盆底肌肉；時常（自行或由伴侶）進行性刺激可以維持陰道潤滑。對於抽菸的女性而言，戒菸有很多好處，包括降低骨質疏鬆的風險、緩和熱潮紅的強度、建立更好的主觀幸福感受。

停經後荷爾蒙治療 為了舒緩更年期症狀，醫師可能會採用停經後荷爾蒙治療（menopausal hormone therapy , MHT），比較常見的名稱是荷爾蒙補充治療（hormone replacement therapy, HRT）。美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）已開始使用「停經後荷爾蒙治療」一詞，因為這個名稱比較能符合現狀，且能統稱現有數種不同型態與劑量的荷爾蒙組合。這樣的治療方式會使用雌激素，或合併雌激素跟其他荷爾蒙，例如黃體素或合成黃體素。

正常狀況下，雌激素與黃體素能調節女性的月經週期。而在停經後荷爾蒙治療中，除了雌激素以外，會再增加黃體素來預防子宮內膜的細胞增生，以避免子宮內膜癌的發生。如果女性在停經後出現的症狀會影響生活品質，醫師就有可能開立雌激素合併黃體素的治療。接受過子宮切除術的女性則會單獨使用雌激素治療。治療時間可以每日，也可以固定每個月的某幾天。按照目的不同，這些荷爾蒙可以口服，或以皮膚貼片、乳霜或凝膠的方式使用，也可以經由子宮內避孕器或陰道避孕環來吸收。會釋放雌激素的陰道環或乳霜可以改善陰道乾澀、漏尿，以及陰道或尿道感染，但無法改善熱潮紅。停經後荷爾蒙治療的副作用可能包括脹氣、乳房脹痛、流血、頭痛、焦躁、憂鬱、反胃，有時會有點狀出血，或又出現幾個月甚至幾年的月經。

停經是人生一種正常的歷程，而不是需要治療的疾病。但有些女性可能受症狀影響太嚴重，而尋求醫療建議或協助。有些女性可能會提早擔心未來問題，比如說骨質疏鬆症。有些人則擔心對性的感受或性的模式會改變，也有人怕失去生育能力、老化與魅力標準的改變會對她們產生影響。因為部分醫師將停經當成一種健康「問題」，所以女性可能會被動接受一些自己不是很了解的治療，如果她們能更妥善地被告知治療相關事項，可能就不會選擇接受。重要的是，女性應該要找到願意一起合作、且了解並滿足她們需求的醫療專業人員。

接受停經後荷爾蒙治療固然有其效益，但任何一位考慮接受這項治療的女性，都應該清楚了解治療的好處以及更大的風險之間的利弊權衡（見表7-1）。婦女健康促進計畫（Women’s Health Initiative, WHI）其中一項三年期研究結果的後續報告指出，在調查了一萬五千七百三十名子宮完整、年齡介於五十到七十九歲的女性之後，研究者的結論是長期使用合併荷爾蒙補充治療（雌激素加黃體素）對於健康、停經後女性的健康風險，會持續到甚至停藥後的幾年內，且治療的風險大過好處。在停止接受合併荷爾蒙補充治療約三年之後，許多荷爾蒙造成的健康影響（如增加心臟病的風險）就會減少，但整體風險依舊很高，像是可能造成中風、血栓與癌症等，因此美國國家衛生研究院建議每一位女性都應該和她的醫療服務提供者，針對自己的情況討論相關風險與利益。如果仍決定接受荷爾蒙補充治療，應該要施以能達到療效的最低劑量，並盡可能縮短治療時間，且每半年要再追蹤評估。

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男性的議題

當男性進入四十幾與五十幾歲的階段，性反應的改變會開始變得明顯，這個階段有時被稱作男性性衰期或男性更年期。然而到目前為止，科學證據還難以證實這個現象真的存在。對大部分的男性而言，這些老化的生理改變通常會伴隨疲倦、難以專注、憂鬱、食慾不佳、對性較不感興趣。隨著年齡增長，男性的性活動頻率會下降，需要更多時間與刺激才能勃起，而且勃起後的硬度也會不如以往。這個階段男性的陰莖需要比較長時間的刺激才會射精，而且並非每次都能順利射精。射出的強度會較年輕時減弱，精液量也會變少。射精後的不反應期會變長（二十四小時，在年老的男性會更長）。但即便如此，他們對性的興趣和享受程度並不會減少，這點可由年長者自陳的性活動頻率與變化得到證實。雖然有些改變是直接與老化和睪固酮分泌量的正常減少有關，但也有些變化是因為老化帶來的疾病與情況所造成。整體健康不佳、糖尿病、粥狀動脈硬化、尿失禁以及某些藥物，都可能導致性功能問題。

年長的男性必須了解反應變慢是正常的老化現象，而這並不會影響他們提供或獲得性愉悅的能力。伯尼．齊爾貝格（Bernie Zilbergeld）指出，「年長的陰莖仍舊可以給予和獲得愉悅，即便它與十年前不同」。處方藥物已可用來協助男性達成勃起，事實上，大約百分之十四的男性和百分之一的女性表示曾使用藥物來改善性表現。許多年輕男性也會服用這些藥物。

大約一半的男性在五十歲以後會出現某種程度上的良性攝護腺肥大（benign prostatic hyperplasia, BPH）。攝護腺原本大約是核桃般的大小，過了四十歲，會稍微變大到如杏桃般大小，到了六十歲，可能變成檸檬般大小，七十歲時，幾乎所有的男性都會有攝護腺腫大的情形。良性攝護腺肥大與癌症無關，也不會提高男性得到攝護腺癌的機率，但良性攝護腺肥大的症狀與攝護腺癌可能會很相似。腫大的攝護腺會對尿道造成壓力，近而導致排尿困難、頻尿與急尿。良性攝護腺肥大不會影響性功能，其症狀也不見得會惡化。然而，良性攝護腺肥大無法被治癒，但是可由藥物舒緩症狀。如果尿道阻塞過於嚴重，可以用手術予以矯正。

睪固酮補充 各位可能記得第四章我們曾提過，睪固酮在青春期與男性的一生中都扮演重要的角色，它雖然是男性主要的性荷爾蒙，但女性也會少量分泌。睪固酮的分泌量在青少年與成年早期達到高峰，之後則會隨著男性年齡增長而減少，但是像女性停經後主要性荷爾蒙完全停止分泌的情形，在男性身上幾乎不會發生，大部分年長男性都還能維持足以供應正常生理運行的荷爾蒙分泌量。

當年齡增長時，男性可能會出現活動力與體力下降、骨質密度減少、勃起困難等改變，這些改變經常被錯誤地歸因為睪固酮濃度下降。由於這樣的改變——特別是性能力減退——考慮睪固酮補充的年長男性人數激增。目前睪固酮的攝取方式包括深度肌肉注射、貼片與局部凝膠等選擇。雖然部分年長男性表示在嘗試睪固酮補充後感覺較有活力，但專家間對於是否應該開立睪固酮補充的處方並無定論。美國國家老化研究所（National Institute on Aging）表示，睪固酮補充仍未被科學證明能夠幫助有正常睪固酮濃度的男性預防或減輕老化時的生理、心理改變。在更多嚴謹的科學研究被執行之前，我們仍無法確認睪固酮治療帶來的好處是否大於潛在的風險。

結語

如本章所述，性心理發展是一個連續的過程，而不是一系列的獨立階段。每個人會因為不同的個人與社會情境、不同的生物支配性，而有自己的發展之路。在成年早期，性發展上的任務包括建立性傾向、許諾、進入長期的親密關係，與決定是否生兒育女。這些挑戰都無法一夕達成，也沒有哪一項任務必然會因為進入新的人生階段就隨之結束。在成年中期，人們所面對的新任務會牽涉到長期關係的本質，通常必須重新檢視這些關係。進入成年晚期，個體必須適應老化的過程——包括性反應與性需求的改變、健康退化、喪偶，以及自己最終的死亡。每個階段都有各自獨特的目的，也賦予了性與人生不同的樣貌和意義。

相關書摘 ►美國大學性教育講義1：生理性別、社會性別與性別角色，三者有何不同？

書籍介紹

本文摘錄自《性的解析──美國大學性教育講義1：身體、性別與各年齡層的性》，大家出版

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作者：威廉．亞伯（William L. Yarber）、芭芭拉．薩雅德（Barbara W. Sayad）

譯者：鄭煥昇

性教育在台灣的翻轉，就從這本書開始！

本書是在美國長久以來採用，並廣受歡迎的大學性教育教科書。特色是採取「正向看待」的觀點，尊重生理及心理真實，尊重各種經驗及文化，也尊重專業研究及調查，並從性教育擴及性別教育、情感教育，融合生理學、心理學、教育學、人類學、社會學、歷史學與女性主義的觀點，並不斷逐年修訂。中譯本將是台灣市面上第一本全方位的性學讀本。

讀完本書，將能夠理解：

所謂的「正常性行為」乃是符合群體中平均值或中位數的行為模式，僅具有統計學上的意義。所謂的「正常」或「不正常」，跟是否合乎道德或心理偏差與否都沒有關係。

正面看待同性戀、雙性戀、跨性別、無性戀等各種不同的性傾向，其實他們和一般人並沒有不同，應該說，他們就是一般人。

性教育從小就要開始。父母在兒女小的時候就尊重兒女的身體與隱私，兒女長大之後也會懂得尊重別人。

研究證明，與其要求青少年禁慾，對青少年推行全面式性教育，不僅有助於防止意外懷孕及性感染疾病，也對青少年的性觀念與性態度有更正面的成果。

性是一輩子的事。老年人經常被視為與性無關，但只要身體健康允可，老年人也可以有性生活。

媒體上的性資訊並非總是可靠，且往往帶有娛樂的目的，作為讀者應該有辨別與識讀的能力。

人類有權力追求性的愉悅，但也有能力承擔隨之而來的責任。學習成為性的主人，就從這裡開始！

全書將分為三冊出版──

性的解析──美國大學性教育講義1：身體、性別與各年齡層的性

性的解析──美國大學性教育講義2：性愛與溝通、性表現、性犯罪與性產業

性的解析──美國大學性教育講義3：懷孕、生產、性的醫療與健康

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九