【Spotify特輯】終生大事的催情樂：婚禮歌單前16強

全球矚目的英國皇室世紀婚禮才結束沒多久,又來到良辰吉時密佈、情熱洋溢的炎炎夏日。新人在夏天舉行儀式,除了精心挑選婚禮甜點、會場裝飾、婚紗設計和婚禮後派對,另外,當然還需要一點音樂的催化讓所有人一起沉浸幸福氣氛,甚至起身至舞池一起翩翩起舞。不論未婚、已婚、結婚籌備ing,都邀您一起用愛聆聽:Spotify x 關鍵評論網整理2018年婚禮歌單排行前16強(世足賽用語),不知道諸位心目中的冠軍歌是哪一首?婚禮不僅追求浪漫隆重,更要讓您熱血沸騰!

一、Bruno Mars(火星人布魯諾):Marry You

夜色太美,不用想太多,就是想與你結婚,相較於深思熟慮,求婚也許更需要一股傻勁。這首也是韓劇《來自星星的你》中千頌伊的求婚歌,正符合歌詞中的瘋狂、浪漫情調。背景樂能聽到此起彼落教堂內的敲鐘聲,讓戀人彷彿立即到了教堂,牽起彼此的手走向紅毯彼端。

二、Beyoncé(碧昂絲):Love On Top

還記得2011年在VMA頒獎典禮上,沉浸在新婚喜悅的Beyoncé演唱了這首Love On Top,歌曲最後的四度升key加上燒腦的歌詞必定將婚禮氣氛炒到最高點。就像歌詞說的,未來一起的生活也許不盡完美,但只要能把彼此放在愛的第一位,就能一直擁有幸福。曲風是動感並帶點爵士歡樂的氛圍,誰說典雅隆重的婚禮裡面就不能來點俏皮甜蜜的小插曲!

三、Plain White T’s(就是白樂團):Rhythm of Love

輕柔的音樂,在第二段再加入輕快的鼓聲,彷彿撲通撲通的心跳,讓人忍不住想要左右搖擺,如同歌詞所寫Play the music low and sway to the rhythm of love。Plain White T’s(就是白樂團)是來自於芝加哥的樂團,他們的音樂洋溢著青春搖滾的氣息,這首歌最特別的地方就是由吉他手而非主唱所演唱。

Michael Bublé是一位加拿大著名的流行爵士樂歌手,磁性的中低嗓音就是他的一大魅力。歌詞用各種譬喻形容戀人,帶來所有快樂、一切好的事情。因為愛情而忘卻其他事情,忘情開始歌唱,而每一句歌詞都藏了一個你,因為你就是我的所有。You're every line, you're every word, you're everything. 在聆聽這首歌曲時,也會忘記這段時間的疲憊,眼睛一閉上就能想起對方。

五、Sara Bareilles(莎拉芭瑞黎絲):I Choose You

美國創作歌手Sara Bareilles的歌聲有點靈魂、鄉村,非常乾淨透徹,透過這首歌的MV拍攝,也幫助了兩對情侶求婚成功,也認同了愛情不分性別,愛情由自己做主,只關乎自己的選擇。不論經歷了什麼事情,只要身旁的人是你,攜手度過難關,留下來的就只有彼此的笑容。

戀人就是甜甜的Sugar,想要隨時與對方膩在一起,你去哪裡我就去哪裡。MV中Maroon 5飛到洛杉磯突襲了7場婚禮,獻上這首甜蜜的歌,祝福新人。當時主唱Adam Levine新婚不久,相信他的內心也感受很多。結婚時你又希望表演嘉賓是誰呢?

七、Nat King Cole(納.京.高爾):L-O-V-E

又是一首經典雋永的爵士情歌,有點童趣地在歌詞裡把LOVE四個字拆開解釋,好適合在婚禮對另一半大聲說啊! L 是代表你凝視(Look)我的方式;O是代表你是我唯一(Only)注視的人;V代表你非常(Very)非常特別;E則代表甚至(Even)勝過你所鍾愛的一切,還有什麼比這個還浪漫的告白方式了呢?

八、Queen(皇后樂團):Crazy Little Thing Called Love

對你來說愛情是什麼呢,帶點幸福帶點歡笑但有哭泣也有吵鬧,天啊這種瘋狂的小事就叫做愛情啊!Crazy little thing called love是英國傳奇樂隊Queen在美國的第一首冠軍曲,經典搖滾風情,放進婚禮後派對清單,讓所有賓客無法抵擋的跟著一起跳動吧。

九、Frankie Vallie(弗蘭基瓦利):Can’t Take My Eyes Off You

不僅被眾多知名歌手和樂團都翻唱過,也被許多電影用來當配樂,耳熟能詳的You’re just too good to be true. Can’t take my eyes off you(你好到不真實,讓我無法將視線從你身上移開)),詮釋著遇到心儀對象時的感受,相信準新人們在婚禮時聽到也能再次感受熱戀時的甜蜜。連在今年受矚目的太陽和閔孝琳《暮光之城》花海婚禮中也被當作好友的演唱祝歌,準備好跟著音樂大聲吶喊I love you, baby了嗎?

根據Spotify的大數據分析所公布的婚禮歌曲排行榜〈Perfect〉榮登2018最受歡迎的First Dance歌曲。這首為了女友而寫的浪漫情歌,Ed Sheeran以最貼近人心的真摯歌聲傳達對女友的深愛,「當我的女孩,我就是你的男孩,在你眼中我看到美好的未來」,在婚禮上播放這首給你眼中完美的存在。

十一、Elvis Presley(貓王):Can’t Help Falling in Love

Darling so we go something were meant to be(墜入愛河是情不自禁,所以我們一起啟程去完成命中註定的事)這首貓王的老歌,是復古婚禮的首選! 貓王渾厚的嗓音,唱出了浪漫的氛圍,歌詞中更有 “Take my hand, take my whole life, too” 展現了婚姻的重要意義,適合婚禮中最隆重的那一刻。

十二、Adele(愛黛兒):One and Only

這首歌收錄於2012年葛萊美獎最佳專輯〈21〉「你是讓我心動的唯一,我也要成為你的唯一」不知道怎麼直接的表達出來能遇到唯一的他是多麼難能可貴嗎,讓Adele的歌聲搭配節奏較重的One and Only把心聲全部展露出來。

十三、Ed Sheeran(紅髮艾德):Thinking Out Loud

Ed Sheeran 不愧身為婚禮歌王,不但身為今年哈利王子與梅根的英國皇室婚禮受邀表演明星,經典浪漫歌曲Think Out Loud 從2015年時就名列新人最喜愛的第一支舞的歌曲,到了2018仍然是台灣婚禮歌曲榜首!隨著音符的流淌及吉他的彈奏,讓整場婚禮就像壟罩在一股暖意中,不要猶豫的牽起愛的他跳一支舞。

十四、Sixpence None The Richer(啷噹六便士):Kiss Me

在C.S. Lewis《反璞歸真》中講道在新娘左腳鞋子裡放一枚六便士銀幣,是財富的象徵,來自美國的Sixpence None The Richer(啷噹六便士合唱團),連團名都跟新娘結婚時需要準備的物品有關。歌曲講述的是年輕又純真的輕吻,聽完會讓人不禁回想在一起過程中青澀的浪漫,甚至也曾被BBC選為Edward王子結婚典禮時的廣播配樂歌曲呢。

十五、Stevie Wonder(史提夫汪達):Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)

美式節奏藍調的經典名曲有著很直白可愛的歌詞Oh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I’m yours!(在這裡簽字、蓋章、交付,我就是你的啦)點播這首歌曲,跟即將共度一生的另一半說 : 現在你的手中有我的未來,兩個人握緊雙手一起望向未來吧。

十六、Natalie Cole(娜塔莉科爾):This Will Be

還記得剛剛提到的Nat King Cole嗎?Natalie Cole就是他的女兒,因此除了翻唱父親的L-O-V-E,也有這首知名的〈This Will Be〉。This will be an everlasting love , it will now(這將會是永恆的愛,而現在即是那個將來)讓整場賓客們一起享受這首歌曲並見證你們永恆的愛。

