美俄「普普會」下個月登場，川普和普亭見面能談什麼？

（中央社）

克里姆林宮27日表示，美國總統川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）近期將在第3國舉行高峰會「普普會」，時間和地點已經商定，雙方將於近期宣布。

克里姆林宮外交政策幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）說：「我可以說，雙方已就舉行高峰會達成協議，甚至時間和地點也已商定。顯然我們會在明天跟美方一起宣布。」他並表示，這場峰會將在「第3國」舉行。

美國有線電視新聞網CNN報導，目前峰會地點仍以第三國芬蘭首都赫爾辛基最有可能。一名美國高階官員26日曾透露，奧地利維也納先前也曾被提出，但該官員稱，目前基本上已經排除了這個選項。這次峰會將會是川普和普丁之間首次正式官方會晤。

對此，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）也透過總統辦公室的推特（Twitter）回應指出，「如果有需要，芬蘭隨時準備好提供優質服務。」

There have been many questions about @Politico’s article on a possible Trump-Putin meeting in Helsinki. Comment by President Sauli Niinistö: ”Finland is always ready to offer its good services if asked.” No additional comments available at the moment. — TPKanslia (@TPKanslia) June 26, 2018

路透社報導，鄂夏柯夫今天說，莫斯科和華府達成共識，普亭（Vladimir Putin）和川普很快就會舉行高峰會。

普亭在克里姆林宮接見美國國家安全顧問波頓（John Bolton）後，鄂夏柯夫在記者會作以上表示。他並說，這場峰會需花數週時間準備。

普亭接見波頓 稱邁出改善關係第一步

美國總統川普的國家安全顧問波頓（John Bolton）到訪莫斯科是為了替普亭和川普的峰會作準備，這項峰會可能下個月在歐洲召開。

普亭在克里姆林宮接見波頓。兩人微笑握手合影後，普亭先表示：「您來到莫斯科訪問，為我們帶來了希望，即我們兩國至少可以為恢復全面關係邁出第一步。」

普亭在電視轉播的談話中說，「我們從不尋求對抗」；並說，俄美關係未能「處在最佳狀態」，使他感到遺憾。

波頓強調持續對話的重要性，並拿正在俄國舉行的世界盃足球賽來恭維普亭。他說：「即使在我們兩國有歧見的昔日，我們的領導人和領導人的幕僚群仍會進行會談，我認為這對兩國以及世界穩定都是好事，川普總統對此感受強烈。」

「所以我要再度向您的好意與盛情致上最深的謝意，並期盼向您學習如何將世界盃辦得這麼成功。」美國將與墨西哥、加拿大共同主辦2026年世足賽。

普亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稍早也表示，將利用這場接見的場合討論雙邊關係「糟糕的情形」，也會討論最重要的國際議題。

川普本月曾表示，七大工業國集團（G7）應該重新接納俄國。俄國2014年兼併克里米亞（Crimea）而被逐出八大工業國集團（G8）。

「普普會」可望今夏登場

路透社引述消息人士報導，「普普會」可能會在7月11日到12日在布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會前登場，接著川普預計將參加北約峰會。川普此行也預計將訪問倫敦，與英國首相梅伊（Theresa May）會談。

川普15日告訴記者，他可能在今夏與普亭見面。月初參加在魁北克的七大工業國集團（G7）峰會時，川普提議重新接納俄羅斯，在會議中遭到其他領導人反對。

俄羅斯因為兼併克里米亞而於2014年遭暫時逐出八大工業國集團（G8）。

川普15日說：「我覺得接納比逐出俄羅斯好，因為跟北韓與其他人一樣，與他們交好比交惡好。」川普曾說想跟俄羅斯建立良好關係，他上一次與普亭見面，是去年11月在越南的亞太經濟合作會議（APEC）場邊。

川普的國防部長馬提斯（Jim Mattis）上週演說時批評俄羅斯，他說：「普亭試圖破壞北約，目的在削弱西方民主模式的吸引力，試圖重挫美國的道德權威。」

「普普會」見面談什麼？

今年3月，為回應前俄諜遭神經毒劑攻擊事件，美國、加拿大及歐洲等24國才聯手驅逐俄羅斯外交官，總共150多名。不過，當時身為歐盟會員國的奧地利卻表示，不會跟進驅逐俄國外交官。

當時，川普還同時下令關閉俄羅斯駐西雅圖領事館。這處領事館能夠近距離窺探美國海軍潛艦基地。川普幕僚似乎都意識到一點，美國人民認為川普與普亭之間走得太近，他們強調驅逐外交官是總統做的決定。

隨後，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也指出，俄國將驅逐60名美國外交官，並關閉美國駐聖彼得堡（Saint Petersburg）總領事館，以報復美國因一名前俄國間諜遭毒害採取的驅逐行動。

《中國時報》報導，美國總統川普一直希望能聯俄，但在國內始終被通俄門調查所苦。川普在日前還獨排眾議，表示應該承認克里米亞是俄羅斯的。

《蘋果日報》報導，川普與普亭並非首度會面，去年7月在德國參加二十國集團（G20）會議時，兩人曾有會外會，去年11月在越南參加APEC高峰會時，兩人也互動寒暄，但雙方沒有正式的高峰會。

美、俄領袖上次高峰會是在2009年7月，當時美國總統歐巴馬在莫斯科與俄國總統梅德韋傑夫會談，兩人說要「重設」美俄關係，加強合作。

《蘋果日報》報導，這次波頓到俄羅斯與普亭會面後向媒體表示，「許多總統的批評者企圖透過理論和假設來製造政治資本，而這些理論和資本是完全錯誤的。我認為，總統認定即使美國國內充滿各種政治雜音，他與普亭總統之間的直接溝通是為了美國的利益。」

波頓還告訴記者，他預計俄國干預美國政治的議題將在「普普會」中被提起，不排除川普會與普亭討論俄羅斯重返G8。至於普亭的外交顧問鄂夏柯夫則提出4個主題，包括核穩定戰略、打擊國際恐怖主義、烏克蘭和敘利亞衝突等地區性議以及美俄關係。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜