《莎士比亞故事集》：堂堂李爾王，卻淪落到只能和弄臣捉迷藏

文：莎士比亞（William Shakespeare）／改寫：蘭姆姊弟（Mary & Charles Lamb）

李爾王

李爾是不列顛的國王，他有三個女兒：高納里爾、里根和考狄利婭。高納里爾和里根分別嫁給了奧本尼公爵和康華爾公爵，年輕的考狄利婭雖然未婚，但此時法蘭西國王和勃艮第公爵都在李爾的王宮裡，為的就是向她求婚。

老國王已八十多歲了。由於常年為國事操勞過度，身體已日漸衰弱。權衡再三，他決定退位，把國事交給年輕有為的人去打理，自己就在安寧中度過餘生，準備後事。因此，他把三個女兒叫到跟前來，想知道她們對他的愛戴程度，然後據此分配每人應得的國土。

其實，在這種場合，只要誠懇實在地表達自己的感情就足夠了。可是，高納里爾的心裡根本不愛她的父親，她信口編了一大堆花言巧語來諂媚父王。她說自己對父親的愛不是用言語就能表達的，這份愛勝過自己的生命和自由，甚至超越一切。老國王對這樣的回答非常滿意，於是就憑著一時衝動的父愛，把三分之一的國土賜給了大女兒和她的丈夫。

接著輪到二女兒了。里根的虛偽絲毫不比姊姊遜色，甚至比姊姊更勝一籌。她說姊姊的話也不足以表達自己對父親的愛，在這個世界上，她唯一的幸福就是孝順親愛的父王，除此之外，她對什麼都不感興趣。

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里根的表白這麼出色，李爾當然也要給予同樣的賞賜，於是他又把三分之一的國土賜給了二女兒和她的丈夫。孩子們的愛讓他感到很幸福，他也祝福了自己。

最後，李爾轉身問他的小女兒考狄利婭要說些什麼。他想，考狄利婭一定會像姊姊一樣說出讓他高興的話，或許比她們的話更熱烈，因為三個女兒中，他一向最寵愛她。可是，考狄利婭很討厭姊姊們的奉承，她知道她們心口不一，剛才的話都是在撒謊。而她們那麼做只不過是想得到父王的國土，儘早掌握大權。因此，考狄利婭只是說，她的愛不多也不少，她會按照作女兒的本分去愛國王。

國王大吃一驚，因為她最寵愛的孩子，竟然說出如此忘恩負義的話。於是他讓她重新修正一下自己的措辭，不然她的前途會很危險。

考狄利婭告訴父親說：「您是我的親生父親，您從小就疼愛我，把我撫養成人。我也會盡到做女兒的責任，愛您、尊敬您、孝順您。可是我不能像姊姊們那樣，保證愛您勝過其他任何人。因為，我有了丈夫之後，一定會分給他一半的愛，用一半的心去照顧他，盡到一個妻子的責任。如果像姊姊們說的那樣，還結婚做什麼呢？」

實際上，考狄利婭對父親的愛是真誠的，就像她的姊姊們假裝的那樣。她也知道，自己剛才的話確實不好聽，可是看到姊姊們透過虛偽的奉承得到了豐厚的賞賜，她就想：只有用行動去愛父親，才能使這份愛不至於沾染上貪圖的色彩，才能表明我對父親的愛並不是為了得到什麼。所以，她才說出那番雖不動聽，卻真摯誠懇的話。其實，如果不是在這麼一個場合，她會明明白白地告訴父親，自己會用實際行動去證明對父親的愛，言辭也會更親熱，而不至於像現在這樣僵硬。

李爾王年輕的時候就是個性情急躁、容易發脾氣的人；如今上了年紀，難免昏聵，更是難辨真假了。如此一來，考狄利婭那番樸實的話就被他當作驕傲了。狂怒之下，他收回了原本留給她的三分之一國土，平均分給了她的兩個姊姊和姊夫。就這樣，李爾把他的兩個女兒和女婿召集在一起，當著所有大臣的面把王冠賜給了他們，還把全部的權利、稅收和國政都交給他們共同管理。至於他自己，在放棄所有的職權之後，只要求保留著國王的名義和尊嚴，然後帶著一百名騎士作為侍從，在兩個女兒的王宮裡輪流居住。

國王憑著一時的衝動，毫無理智地分掉了整個王國，這讓所有的大臣感到既震驚又難過：震驚的是這麼做實在太荒唐了，難過的是國王冤枉並懲罰了最真誠的女兒。可是，也只有肯特伯爵有膽量去冒犯怒氣沖天的國王。他一向對李爾忠心耿耿，甚至把國王當作父親、主人。他認為自己的生命微不足道，自己活著的目的和意義只不過是為了效忠國王。只要能保護國王，他可以把生死置之度外。肯特伯爵一向是國王最忠實的諫臣，而在很多大事上，國王也會聽從他的意見，接受他的勸告。如今，看到國王做出了對自己不利的決定，這個忠誠的僕人又開始以一貫的精神來捍衛主人的利益了，只不過這次是以反對的名義。可是肯特伯爵剛替考狄利婭說了幾句好話，李爾王就暴跳如雷了，甚至還說要取他的性命。可是國王的威脅並沒有讓他屈服，反而激他說出了最坦率的話。他說，自己敢用性命擔保，考狄利婭的孝心絕不比姊姊少，她說話的聲音低、甜言蜜語少，是因為她充滿了真誠的感情，不需要用虛假的諂媚去填補。所以，請國王好好考慮一下，收回成命。

很不幸，肯特伯爵的諫言更加激怒了國王，他被放逐了，並且必須在五天之內離開不列顛，否則就會被馬上處死。這真像一個發瘋的病人要殺死替他治病的醫生，卻反而對那些讓他斃命的症狀戀戀不捨。無奈的肯特只有向國王告辭，說事已至此，自己出去流浪和留在國王身邊已經沒什麼區別了，他會馬上離開，到一個新的地方去找尋曾走過的路。走之前，他還祈禱上天保佑考狄利婭，祈禱她的兩個姊姊能用實際行動來兌現曾誇下的海口。

如今，考狄利婭失去了父親的寵愛，也失去了繼承權，已經一無所有了。李爾王想知道法蘭西國王和勃艮第公爵此時是否還想娶她，就把他們召了進來。結果，勃艮第公爵謝絕了這個婚姻，因為考狄利婭已沒有任何財產，難怪人們會稱呼勃艮第公爵為「如水的公爵」，他的愛情就像流水一樣，轉眼間就流光了。不過，法蘭西國王可沒有錯過這麼真誠的姑娘，他瞭解了事情的經過以後，就拉著考狄利婭的手說，她的品德比一個王國還要貴重。然後，他讓考狄利婭跟她的兩個姊姊和父親告別，去做他的王后，他還說錦繡的法蘭西比她姊姊的王國更燦爛。

考狄利婭跟姊姊告別的時候，她含著眼淚懇求她們要好好照顧父親，就像她們曾承諾過的那樣。可是她們卻冷淡地說，她們自然知道該這麼做，用不著她指指點點。之後，還用嘲弄的語氣說，既然法蘭西國王把她當成上天的恩賜，她還是努力去管好丈夫的幸福吧。考狄利婭只好帶著沉重的心情離開了。她知道姊姊們為人刁鑽，所以很擔心父親會受苦。

不久，考狄利婭的擔心就變成了現實，因為她的姊姊很快就露出了真面目。按照原來的規定，李爾王第一個月要住在大女兒的王宮裡，可是不到一個月，老國王就發現高納里爾當初的諾言是多麼虛假！這個惡毒的女人已經得到了父親給予的一切，現在根本不當他是一回事了。她先對國王不理不睬，每當父親要跟她說話，她就會裝病或者找藉口躲開，很顯然，她把年邁的父親當成是一個累贅。後來，她連國王保留的那點最後的尊嚴都不能容忍了，因為她覺得那一百名騎士是一種浪費。更過分的是，不但她自己對國王越來越怠慢，而且由於她明目張膽的暗示和唆使，她的僕人也開始故意對他冷淡起來，甚至假裝沒聽到他的話。李爾不可能不知女兒的一舉一動，可他還是儘量睜一隻眼閉一隻眼，因為人們一般總是不肯相信自己所犯下的錯誤，更何況他當初是那麼地固執與堅持。

如果一個人的愛和忠誠是真實的，那麼無論你對他多麼殘忍，也不能讓他疏遠你，正如一個心地虛偽的人，無論你對他多麼誠懇，也無法感化他。這一點在好心的肯特伯爵身上體現得尤為明顯。他已被流放，而且只要在不列顛被人發現，就會丟掉性命；然而，只要還能為國王效勞，他就會不顧一切地留下來。情勢所逼，他放棄了所有的尊嚴和排場，喬裝成一個僕人，請求國王雇用他。也許，他如今的身分很卑微，可這絕不能說明他這個人下賤，因為他這麼做只是為了更方便去盡他應盡的責任。國王當然不知道這就是肯特，就問了他一些問題。肯特故意答得很直爽，甚至可以說有些粗魯，不過國王卻很高興，因為女兒的所作所為已讓他厭倦了那種油腔滑調的奉承。於是，李爾很爽快地就收下了他，不過他怎麼都料想不到，這個自稱卡厄斯的僕人，竟是當年他十分得意的寵臣——位高權重的肯特伯爵。

很快地，卡厄斯就表現出了對國王的忠誠和敬愛，這也使得國王對他越來越親近了：有一天，高納里爾的管家出言不遜，侮辱了李爾，當然這都是因為女主人私下的唆使。卡厄斯看到他這麼無禮，不由分說，當即就絆了他一腳，把那個沒禮貌的奴才拖到了陰溝裡。

真正效忠李爾的，除了肯特，還有一個人，就是李爾的弄臣。按照當時的習俗，國王和一些大人物身邊都會養個弄臣，在繁忙的公務之餘，為他們解悶、散心。李爾還在位的時候，這個地位低微的人總是竭盡所能地逗國王開心。李爾退位之後，他仍然跟在國王左右，用他那機智的口才為國王排解憂愁。當然，他有時也不免善意地譏笑國王，把自己的王國給了如此不孝的女兒，比如他編了這麼一個曲子來諷刺李爾的兩個女兒：

你們喜出望外

卻聽到父親淚流滿面的訴說悲哀

堂堂一國之主

卻淪落到只能和弄臣捉迷藏

這種荒誕不稽的歌詞還有很多，而且這個天性快樂、正直的弄臣也常常當著高納里爾的面唱，故意讓她聽到這些諷刺和笑罵。譬如，他把國王比作一隻籬雀，養大了幼小的杜鵑，卻被杜鵑咬掉了腦袋；還有什麼「驢子也許知道什麼時候車拉著馬走」，意思是說做女兒的反倒站在父親的前面了；還說如今的李爾不過是一個影子而已。當然，這些放肆又無禮的話也讓他受過幾次鞭子的警告。

李爾雖然覺察到他那個不肖的大女兒對他越來越冷淡，也越來越不尊敬，但他忍耐下來了，可是李爾卻沒想到她又提出了更過分的要求。她明明白白地說，那一百名騎士的編制實在是一種浪費，而且又很吵，讓她的王宮看起來不成體統。所以，她要求減少人數，只留一些跟國王差不多年齡的人。如果國王不同意的話，就必須離開她的王宮。

李爾簡直不敢相信自己的眼睛和耳朵，他不敢相信自己的女兒竟說出了如此刻薄的話，他不相信從他手裡得到王國的女兒居然要裁掉他的隨從，剝奪掉他晚年僅有的這點尊嚴。老人真的生氣了，破口大罵高納里爾，說她是「可惡的鳶」，只會一派胡言。的確，那一百名騎士素來品行端正，他們在小事上都很講究禮節，怎麼可能像她說的那樣，吵吵鬧鬧、大吃大喝呢？於是他一邊吩咐馬上備馬，他要帶著隨從去二女兒家，一邊詛咒大女兒。他說，只有鐵石心腸的魔鬼才會忘恩負義，如果一個孩子這樣的話，那簡直比妖怪還可怕。既然高納里爾是這種人，他就詛咒她永遠不能生兒育女，萬一有個孩子，也會用同樣的侮辱來報復她，讓她知道這種滋味比被毒蛇咬還痛苦。這時候，高納里爾的丈夫奧本尼公爵聽不下去了，就為自己辯解，希望李爾不要連他一起罵。可是李爾根本沒等他把話說完，就帶著隨從走了。這時，他想起了考狄利婭，比起她的姊姊，她怎麼能算犯錯呢？可自己卻把她趕走了！想到這裡，他哭了。眼淚又讓他感到慚愧，自己英勇一生，可如今卻被高納里爾逼出了男子漢的眼淚，實在羞愧啊！

出發前，國王派忠心的卡厄斯帶一封信去里根那兒，他想，這樣女兒就有時間準備接待他了。可是，卡厄斯到達的時候，卻看見了高納里爾的管家，就是那個被卡厄斯絆過一跤的奴才。原來，可惡的高納里爾也派人送信給妹妹，責備父親任性固執，脾氣乖張，還挑唆妹妹不要收留父親和他的侍從。卡厄斯知道這個管家一向愛製造禍端，他來肯定沒什麼好事，就破口大罵，要跟他決鬥，並且在一怒之下，狠很地揍了他一頓。雖然卡厄斯打了人，但這也是那個傢伙罪有應得，更何況他又是國王派來的，理應受到最高的禮遇，可是里根和她的丈夫卻為他戴上了枷鎖。就這樣，國王到來以後，首先就看到了這屈辱的一幕。

但這也只不過是一個開始罷了，更壞的事情還在後面。國王來到後得到的答覆竟然是，她的女兒和女婿旅行了一夜，現在很累，不方便接見他。老人當然不願意，要求非見到他們不可。可他萬萬沒料到，跟著二女兒出來見他的，還有那個可恨的高納里爾。她派人送信來不算，還親自跑來惡人先告狀。

這種情景實在太刺激老人了，於是他憤怒地質問高納里爾，難道他這一大把白鬍子不會讓她覺得慚愧嗎？之後，他又說里根的眼睛是溫和善良的，不像高納里爾的那麼兇狠，她肯定沒有忘記父親曾賜給她半個王國，所以他決定以後帶著那一百名騎士住在這裡。可是，里根竟然要她年邁的老父親去向姊姊賠禮道歉，再裁去一半的侍從，安安靜靜地回到姊姊那裡；還說什麼「上了年紀的人，缺乏分辨的能力，應該由別人的智慧來支配，不要信任自己的智慧」。國王怎麼能容忍這樣的侮辱呢？李爾說，低聲下氣地向自己的親生女兒乞討，這實在太荒唐了，所以他永遠不再回到高納里爾的王宮。如果他那麼做，還不如去法國，向不要任何嫁妝、娶了他小女兒的國王要一筆養老金呢。

看來，李爾投奔二女兒的想法已經泡湯了。因為里根好像故意要超過姊姊的忤逆，竟然說她覺得五十名隨從太多了，二十五名就足夠了。李爾的心幾乎要碎了，但他卻只能屈服於殘酷的現實之下，於是他轉過身來，略帶諷刺地對高納里爾說，他願意回去，因為五十還是二十五的兩倍，這說明她的愛比里根的還多一倍呢。可毫無人性的高納里爾又開始推托，說二十五名也太多了，她覺得連十名、五名都用不著，她和妹妹有那麼多的僕人，足夠父親使喚的了。就這樣，兩個喪盡天良的姊妹拚命比著如何虐待自己的老父親。要知道，雖然一個人不一定非要有一幫衣冠華麗的侍從才算幸福，但從國王淪落到乞丐，從統治幾百萬人到一個侍從也沒有，這個難堪的變化是很難讓人接受的。所以，對於曾統治過一個王國的李爾來說，如今已所剩無幾了，可她們絲毫不顧及父親的感受，竟想把他這一點點的尊嚴也全部取消。尊嚴的消失、親情的廉價，雙雙刺痛了李爾的心。他的神志開始有些不正常了，他說著自己都不明白的話，發誓要向這兩個天理不容的女兒報復，詛咒她們遭到天打雷劈。

就在他發狂地喊著這些他做不到的事情時，天忽然間暗下來了，緊接著就是一陣電閃雷鳴的暴風雨。即使如此，李爾的女兒仍然不同意讓他的侍從進去。老人無奈，就吩咐把馬拉過來，他寧可到外面去承受暴風雨的洗禮，也不願意跟這兩個無情無義的女兒同住在一個屋簷底下。她們竟然說，任性的人一定會嘗到愚蠢的苦果，如果遭遇到什麼苦難，那一定是他自作自受。說著，她們就下令把城堡門關上，任憑她們可憐的老父親走進滿天烏雲的風雨中。

風越來越猛，雨越下越大了。但在李爾王的心中，再大的風雨也沒有女兒的狠毒那樣令人心痛，於是老人毫無目地在風雨中奔跑。這是一片空曠無際的荒原，周圍沒有任何可以遮風擋雨的地方，老人就在大自然的洗禮中呼喊著，他要風把地面刮到海裡去，或者讓海浪肆虐，淹沒地面，來懲罰那些忘恩負義的人。此時，老人的身邊只剩下那個可憐的弄臣了，他依然跟著國王，想辦法說些詼諧的話來排遣這種不幸。他說，在天氣這麼惡劣的情況下游泳真沒意思，國王還不如去向女兒乞討祝福呢。

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縱然風吹雨打，只怪自己愚蠢；

即便天天淋雨，無需怨天尤人。

曾經叱吒風雲的一國之君，如今只剩下一個孤零零的侍從，這是何等的悲哀！就在這種悲慘的境況下，肯特伯爵假扮的卡厄斯找到了李爾王，原來他一直跟著國王，雖然國王並不知道。他說：「國王，不要待在這兒了。這樣的黑夜實在太恐怖了！看，狂風暴雨把野獸都嚇跑了，脆弱的人是經受不住這樣的折磨的。」

李爾反駁說，一個人生了重病的時候，就不會感覺到細微的痛苦了；只有保持一顆安寧的心，肉體才會變得敏感。現在，暴風雨已奪去了他心裡的一切感覺，他唯一能夠感受到的也只有奔騰的熱血了。之後，他傷心地說道，父母就是兒女的手，如果兒女忘恩負義的話，就等於咬掉了那雙餵養他長大的手。

經過卡厄斯一再地勸說，國王終於答應到一個窩棚下避避雨。不過弄臣進去以後，又驚恐地跑了出來，大喊看見了幽靈。不過這個幽靈只不過是一個可憐的瘋乞丐，他也是來這兒躲雨的。當時，有一種人自稱「可憐的托姆」或「可憐的屠列古德」，他們有的是真瘋，有的是裝瘋，在鄉下流浪漂泊。為了生存，他們常常會有一些出人意表的舉動，比如他們會嚷嚷「哪位行行好，賞點什麼給可憐的托姆吧」，或者他們會把針、釘子之類的東西扎到胳膊上，故意讓血流出來。這些瘋狂的行為會讓那些好心的鄉下人感動或心軟，然後施捨給他們。剛剛弄臣看到的幽靈就是這種人，他除了腰上裹著一條毯子，簡直是一絲不掛。國王看到他這麼潦倒，就說他一定把所有的財產都分給了女兒們，因為在國王半瘋癲的頭腦中，他認為只有養了狠毒的女兒，才會落到如此的地步。

看到國王被女兒的虐待氣成這個樣子，肯特伯爵非常傷心，但他依然保持著絕對的忠心。天亮的時候，他找了一些仍然忠於國王的侍從，幫他把國王送到多佛城堡，因為在那裡，他的朋友很多，勢力也很大，照顧國王比較方便。而他自己則趕忙乘船前往法國，日夜兼程地趕到了考狄利婭的王宮，詳細地敘述了她兩個姊姊的慘無人道和她父親的悲慘境遇。這個善良孝順的孩子傷心地哭了，她馬上請求丈夫允許她帶上足夠的人馬，去討伐兩個殘忍的姊姊和姊夫，把王位還給父親。得到丈夫的允許後，她就帶著一隻軍隊，在多佛登陸。

李爾被送到多佛以後，肯特伯爵就派了些人照顧他，以免他到處亂跑。可他還是乘機偷跑了。幸好，李爾在附近的田野徘徊的時候，被考狄利婭的隨從發現了。這位國王當時的情況真是淒慘極了，他一個人大聲唱著歌，頭上戴著用稻草和其他野草編成的王冠，看起來完全瘋了。考狄利婭雖然很想念父親，可她還是聽從了醫生的建議：等睡眠和藥物使國王慢慢鎮定下來的時候，再和父親見面。考狄利婭還許諾，只要能治好國王的病，她願意拿自己所有的金銀珠寶來酬謝醫生。終於，考狄利婭可以見到她的父親了。

父女團圓的情景很感人。剛開始，李爾王並沒有認出他的女兒，因為他的神志還沒有完全恢復。他不知道自己身在哪裡，只是感覺有一個好心的人在吻他，對他說著溫暖的話。不過慢慢地，他清醒過來了，但他不敢相信眼前的好心人就是自己的女兒，就說，如果他弄錯了，請旁邊的人不要嘲笑他。然後，他就跪了下來，老淚縱橫地祈求女兒的原諒。善良的考狄利婭也一直跪在那裡，說這是她應盡的孝道，只因為她是他的孩子，希望自己對父親的愛能減輕姊姊們對父親的傷害。考狄利婭還說，她們把年邁的老父親趕到風雨中，應該感到羞愧，因為即使是仇人的狗咬了自己，在那種惡劣的天氣，她也會讓狗在火爐邊暖暖身子；所以她這次特地從法國前來，就是為了幫助父親。聽到這裡，老國王真是既高興又慚愧。高興的是，又見到了自己鍾愛的孩子，慚愧的是，當初就因為那麼一點點過錯，自己就遺棄了這麼孝順的孩子。於是，老國王又一次誠懇地說，請她原諒過去的事，一切都是自己錯了；她有理由不孝順自己，但她的兩個姊姊卻沒有。考狄利婭回答說大家都沒有理由不孝順父親。

慢慢地，考狄利婭和她的大夫終於治好了國王的神經錯亂。現在，我們暫時把這位老國王託付給這個孝順的孩子，看他那兩個狠毒的女兒怎麼樣了。

這兩個惡毒的女人對待自己的父親尚且那麼殘忍，對丈夫又能忠實到哪裡去呢？不久，她們就公然表示另有所愛，不巧的是，姊妹兩人還因為愛上了同一個人而變成了仇敵。這個人是已故的葛羅斯特伯爵的庶子愛德蒙，他曾經使用詭計，剝奪了理應由他哥哥埃德加繼承的爵位。就憑這一點，他和高納里爾姊妹勾搭，正好是半斤八兩。恰巧這時候，里根的丈夫康華爾公爵去世了，里根就馬上聲稱要和愛德蒙結婚。高納里爾妒火中燒，就想辦法毒死了妹妹。不久，她也受到了懲罰，因為她丈夫發現了她的罪行和不貞，就把她送進了監獄。她因為愛情受挫，在獄中既憤怒又絕望，不久就自殺了。就這樣，李爾王的兩個壞女兒由於自己的邪惡和爭吵，毀了自己。

對於這兩個壞女人的死，大家都說公道。如果考狄利婭能夠率領軍隊幫助她的父親奪回王位，故事的結局就很完美了。但是，在現實生活中，往往並非善有善報，惡有惡報，品德高尚的考狄利婭並沒有得到幸福的結局。因為，那個卑鄙的愛德蒙率領軍隊打敗了法蘭西，這個壞伯爵因為害怕，所以想篡奪王位，他當然不會讓合法的考狄利婭活著，於是就派人把她殺了。可憐這個純潔無辜的女人，年紀輕輕就被上天召回了，不過她的有生之年留給世人一個盡孝的典範。這個善良的孩子死後，李爾也因悲傷過度而去世了。

再說說那個忠實的肯特伯爵吧。自始至終，他一直陪伴在李爾的左右。李爾去世之前，肯特曾想讓國王知道，卡厄斯就是他。可是李爾已經發了瘋，怎麼也無法理解，為什麼肯特和卡厄斯會是同一個人呢？後來，肯特就不再解釋了。李爾死後，這個忠實的奴僕很悲傷，再加上年事已高，不久也進了墳墓。

最後，上天還是懲罰了那個卑鄙的愛德蒙。他的陰謀敗露後，在一場決鬥中，被他哥哥刺死了。至於不列顛的王位，落在高納里爾的丈夫奧本尼公爵身上。他沒有加害考狄利婭，也沒有鼓勵妻子那樣殘忍地虐待她父親。所以，李爾死後，他就順理成章地做了不列顛的國王。但這個故事講的只是李爾王和他三個女兒的經歷，如今他們都死了，其他的事就不必再提了。

書籍介紹

本文摘錄自《莎士比亞故事集【經典插圖版】》，好讀出版

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作者：莎士比亞（William Shakespeare）／改寫：蘭姆姊弟（Mary & Charles Lamb）

譯者：劉紅燕

經典插圖版，加錄英國畫師為莎翁作品繪製的數十幅插畫

「上帝夢見了世界，就像莎士比亞夢見了他的戲劇。」

「他創造了近千年來文學最重要的作品，被認為是俗世的聖經。」

本書共收錄莎翁20部悲、喜劇作品，由英國傑出散文家蘭姆姊弟改寫，是目前流傳最廣、最知名的莎士比亞作品版本。

誕生於伊麗莎白時代的天才劇作家，浪漫主義時期讚頌他的才華，維多利亞時代像英雄般尊敬他，蕭伯納稱之為「莎士比亞崇拜」，震撼心靈的故事，再次上演！

機智風趣的語言將浪漫、抒情、諷刺的風格發揮得淋漓盡致，戲謔當中滲透著些許悲劇意味，更顯其喜。這些作品是歷經時間打磨、被永世傳頌的厚重之作。

【20部悲、喜劇作品＋精采延伸閱讀】

史上最偉大的劇作家莎士比亞精采原著，由英國傑出散文家蘭姆姊弟精心改寫，被譯成數十國語言，流傳於全世界。

本書收錄〈仲夏夜之夢〉〈威尼斯商人〉、〈李爾王〉、〈馬克白〉、〈馴悍記〉、〈第十二夜〉、〈羅密歐與茱麗葉〉、〈哈姆雷特〉……等共二十篇作品，另附精采的延伸閱讀，讓您認識莎翁對世界的影響。

Photo Credit: 好讀出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航