《不曾結束的一戰》：白天冷酷無情、晚上縱情性樂的俄共女射手

文：羅伯・葛沃斯（Robert Gerwarth）

西線戰事在1918年11月11日落幕。兩天後，俄羅斯紅軍得到拉脫維亞布爾什維克大力支持，開始對過去沙皇帝國的西部邊境發動大規模攻勢。紅軍的目標是抓準德國戰敗所帶來的機會，克復因《布列斯特—立陶夫斯克條約》而失去的領土。同時間發生在柏林、慕尼黑、維也納與布達佩斯的革命也大大激勵了列寧，讓他認為布爾什維克主義總歸是能往西出口的。

局勢站在他這一邊：士氣低落的德國嘩變軍人從東歐駐防地湧回德意志帝國，東歐新國家的軍隊還在襁褓之中。紅軍只面臨些微抵抗，便佔領了獨立不久的愛沙尼亞與拉脫維亞，並且在1919年1月3日重新征服里加，接著推進立陶宛，在五日後攻下首都維爾紐斯（Vilnius）。

列寧毫不浪費時間，立刻將革命推向新征服的土地。他之所以簽下《布列斯特—立陶夫斯克條約》、把注意力放在社會主義，考量的是俄羅斯的存續，因為同盟國兵臨城下，迫使他不得不然。如今德國及其盟友已經戰敗，他可以重新開始追求自己的終極目標——點燃一場全球布爾什維克革命。布爾什維克支持的拉多維亞與立陶宛蘇維埃共和國，以及小得多的愛沙尼亞夥伴——總部設在納爾瓦市的勞動人民公社（Commune of the Working People）旋即著手引進激進改革，包括將中產階級手中的土地沒收、充公，同時不留情鎮壓飢餓民眾的抵抗。

不過，波羅的海地區這些急就章的蘇維埃共和國，卻沒有一個能長久立足。反革命派的愛沙尼亞民兵不出幾星期就終結了納爾瓦的公社，拉脫維亞與立陶宛的蘇維埃倒是得靠強大的外援才能推翻。面臨迅速發展的情勢，西歐盟國試探性要求弗里德里希・艾伯特領導的德國新政府暫停撤回在波羅的海的德國部隊，畢竟倫敦或巴黎在該地區都沒有大部隊駐防。1918年12月29日——亦即里加陷落不久前，拉脫維亞政府也在不列顛默許下，糾集組成了一支波羅的海日耳曼人反布爾什維克自衛軍——波羅的海防衛軍（Baltische Landeswehr），由日耳曼少數族群自願者和德意志帝國的援軍所組成。

德國來的志願者與仍然留在波羅的海的德軍第八軍團殘部一起組成了「鋼鐵師團」（Iron Division），這支規模不小的戰鬥力量成長到16,000人之多。該師團由人望極高、戰功彪炳的約瑟夫・畢肖夫（Josef Bischoff）少校率領，他的漫長軍職生涯毀譽參半，無論是直接參與1904年至1906年德屬西南非對赫雷羅人（Herero）與納瑪人（Nama）的種族清洗，或是在大戰中的每一條戰線英勇作戰，都是其中的一部分。

拉脫維亞政府為了說服更多志願者離開德意志帝國、加入拉脫維亞人的新共和國，於是宣布德國人只要從軍對抗布爾什維克至少四周，就能得到移居該國開墾的機會。戰後德國的退伍軍人面臨失業與局勢不穩的黯淡前景，移民與土地承諾對他們來說是相當誘人的提議，而且還跟多年來透過開墾往東擴張的日耳曼大夢暗合。據報載，1919年1月9日拉脫維亞政府的提議在德國一公布，就有上千名志願者前往柏林與國內各城市的募兵所。

然而，生活空間與農地的承諾，不過只是大量日耳曼人自願前往東歐國家從軍的幾個理由之一。有些人是受到波羅的海地區法律與秩序瓦解所吸引。他們蓄長鬍，靠山吃山靠海吃海，將自己比做近代早期的傭兵或海盜，憑藉該地區普遍無法無天的文化而發展起來。其他人則渴望延續自己的軍人魂——尤其是靠跟布爾什維克作戰來達成，他們相信拉脫維亞的戰事，能為反擊戰敗與戰後處置之恥的最後一搏提供根據地。許多志願部隊自稱為「自由軍團」，這並非偶然——「自由軍團」之名出現在反拿破崙的「解放戰爭」（Wars of Liberation，1813年至1815年）期間，當時的日耳曼志願者受到普魯士恥敗法國手的刺激，對拿破崙最後的戰敗做出重大貢獻。

1919年二月，大批自由軍團士兵抵達波羅的海，表面上的任務是保護該地區與歐洲，抵抗布爾什維克主義。波羅的海日耳曼人防衛軍與鋼鐵師團如今由呂迪格・馮・德・戈爾茨（Rüdiger von derGoltz）統一指揮——戈爾茨曾經擔任步兵將領，先前1918年春天，他幫助芬蘭「白軍」守住芬蘭內戰期間對左派敵人的勝利。日耳曼人部隊（據戈爾茨表示，有三萬至四萬人之多）在2月中旬全面投入與布爾什維克作戰。

戈爾茨在拉脫維亞的攻勢起先著重在佔領戈爾丁根（Goldingen，拉脫維亞語的庫爾迪加〔Kuldīga〕），溫道（Windau，拉脫維亞語的文茨皮爾斯〔Ventspils〕）與米道（Mitau，拉脫維亞語的葉爾加瓦〔Jelgava〕）等日耳曼居民城鎮，過程中順道將布爾什維克趕出拉多維亞海岸地區。但他最主要的目標，卻是征服拉脫維亞首都兼人口最多的城市——里加。

這幾周內的所有軍事行動，都跟前四年發生的戰鬥明顯不同——特別是因為這些衝突在本質上沒有明確劃定的戰線，也無法一眼辨認出戰鬥員。布爾什維克一方有俄羅斯人、立陶宛人，甚至還有過去的德國戰俘。他們身著臨時製作的制服，或是偽裝成平民，因此強化了日耳曼部隊視此役為游擊戰的看法——抗敵時不能鬆懈，要毫不留情殺了他們。一位波羅的海日耳曼志願軍——阿爾弗雷德・馮・札姆松——西梅爾斯傑納（Alfred von Samson-Himmelstjerna）想起當時說：「一個活口都不能留」。

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絕對暴力的描述，是許多自傳中談到波羅的海戰事時最鮮明的特色，其中正包括未來的奧斯威辛（Auschwitz）集中營主管魯道夫・胡斯（Rudolf Höss）的說法——1918年後，他在拉脫維亞擔任志願軍：「波羅的海國家的戰鬥比我先前經歷過的一切都更殘忍狠毒。那裡談不上什麼前線，到處都有敵人。無論在哪兒遭遇敵方勢力，那裡就會發生一場屠殺，殺到一人不剩為止。」

胡斯在1947年因納粹佔領波蘭時的戰爭罪行而遭到處死，他的敘述是在行刑前不久留下的。當然，胡斯的說法得審慎解讀，畢竟他正試圖解釋自己是怎麼在戰爭與狂亂時代中變得喪心病狂的。但極端的暴力，以及刻意針對有同情布爾什維克嫌疑的平民，無疑是日耳曼人在波羅的海作戰的特色。光是在米道（葉爾加瓦）一地，自由軍團的士兵就殺了500名被控援助、教唆布爾什維克分子的拉脫維亞平民，接著又在圖克庫姆（Tuckum，拉脫維亞語的圖庫姆斯〔Tukums〕）與丟納孟德（Dünamunde，拉脫維亞語為道加夫格里瓦〔Daugavgrīva〕）等城殺了325人。平民在之前四年間遭受的暴力當然不少見，但至少在一般制服戰鬥員間的大型戰爭脈絡下，殺害平民並不合法。1918年後，軍隊鎖定「有嫌疑」平民的作法再也不受傳統戰爭規則與慣例的限制，逐漸成為常態。

四處劫掠的日耳曼部隊常常強調自己也暴露在敵方無度的暴力下，藉此為他們對敵軍士兵與平民濫用暴力的做法開脫。自由軍團在1919年初佔領某個拉脫維亞城鎮不久後，日耳曼志願軍埃里希・巴拉（Erich Balla）為自己的經歷做了一番身歷其境的描述。當時，巴拉正和手下搜索一棟由兩名拉脫維亞婦女佔據的房子，他們找到「五名日耳曼士兵遭人殘殺的屍體。他們的眼睛、鼻子、舌頭與生殖器都被割掉了。」發現士兵慘死時的恐懼迅速化為憤怒，「兩三個人起了同樣的念頭，衝上樓。只聞步槍槍托重擊的低沉聲音，兩個女人就死在樓上。」

自由軍團對拉脫維亞民眾犯下的暴行，嚴重傷害了日耳曼自願軍與拉脫維亞政府間搖搖欲墜的結盟關係。等到1919年3月，驅逐紅軍的戰爭目標大致底定後，兩造的關係也完全瓦解。早在1918年11月，拉脫維亞人民議會（Latvian People’s Council）便已宣布該國從俄羅斯獨立。在美國受教育的議會強人卡爾利斯・烏爾馬尼斯（Karlis Ulmanis）或許認為日耳曼軍人會在驅逐紅軍後成為拉脫維亞土地上的勞力，但戈爾茨跟部屬卻有不同計畫。當烏爾馬尼斯政府要求日耳曼部隊撤退時，他們卻以發動政變來回應。

1919年4月16日，自由軍團士兵用安德烈亞斯・尼德拉（Andreas Needra）牧師為首的傀儡政權取代了政府，戈爾茨相信尼德拉比較支持日耳曼人的利益。這場政變造成西歐協約國要求立刻將自由軍團召回德國。柏林的艾伯特政府則回應，除非倫敦或巴黎當局準備派遣自己的部隊進駐，否則德軍一撤退，就必然導致布爾什維克在波羅的海地區得到勝利。

1919年五月下旬，日耳曼人在波羅的海地區的行動終於迎來里加戰役（Battle of Riga）——過去數年，這座城市早已損失慘重。戰前的里加一度是俄羅斯帝國第四大城，是文化多元的波羅的海大都會，擁有超過50萬的人口，其中包括為數不少的日耳曼裔少數族群。1915年，俄羅斯部隊從西部邊境「大撤退」期間，該城服務於戰爭工業的工人及其家人被迫疏散，導致里加失去不少人口。1917年9月，德軍終於進入該城，但又在1918年秋天戰敗時棄城而去，拉脫維亞與俄羅斯布爾什維克部隊於是在1919年1月初進佔里加。經歷這幾年的動盪，里加已經少了一半的居民。日耳曼人1919年5月下旬屠城之舉對情況絲毫沒有幫助。

日耳曼人在里加戰役中取得對布爾什維克部隊的勝利後，嚴厲的懲罰馬上降臨到共產黨支持者的頭上——有男有女，據說他們擔任狙擊手，對日耳曼部隊開火。共產黨「女射手」（Flintenweiber）尤其令日耳曼人恨之入骨。她們頻頻出現在埃里希・巴拉等參與此役的自由軍團成員回憶錄中：

〔波羅的海日耳曼人的〕憤怒如今肆意狂流於里加街頭。坦白說，情況很恐怖，怒意幾乎全針對16至20歲的年輕女子。這些所謂的「女射手」多是美人……晚上縱情性樂，白天暴行放肆……波羅的海日耳曼人毫不留情。他們無視於女射手的年輕貌美。無論她們在那兒出現，當她們遭到毒打、射殺、被人捅死時，日耳曼人從她們身上看到的都是惡魔的臉孔。1919年5月22日，400名女射手在里加街頭倒臥血泊。日耳曼志願軍行進時的軍靴踩過她們的屍體，完全展現冷酷無情。

針對女性的暴力（包括謀殺與強暴）在這場衝突中屢見不鮮，甚至多到成為戰間期最知名的小說之一——瑪格麗特・尤瑟娜（Marguerite Yourcenar）的《一彈解千愁》（Coup de Grâce，1939年）當中的主題：日耳曼裔立陶宛共產黨員蘇菲・馮・黑法爾（Sophie von Reval）背叛了昔日的戀人——軍官兼故事敘述者埃里希・馮・洛蒙特（Erich von Lhomond），後來被抓、押解到他面前接受審判：

我掏出自己的左輪手槍，無意識向前一步……她的雙唇動也不動：當我正準備把槍口對準她的心臟時，她開始解開上衣的前幾個扣子，幾乎沒有意會到她自己究竟在做什麼。我得承認自己在那一刻對那具生氣勃勃的溫暖軀體動了念……還感到一陣突如其來的悲痛，就像悔恨——這荒唐得很，為這名女子原本可能生下的孩子而悔恨，那孩子本應遺傳到她的勇敢與雙眸。我開了槍，轉過頭，就像在平安夜點煙火時緊張的孩子。第一槍不過讓她的臉開了花……到了第二槍，什麼都解決了。

雖然暴行的受害者男女皆有，但尤瑟娜的小說描述實在非常貼切。大約有3,000人在里加城陷後的反布爾什維克恐怖行動中被殺。布爾什維克敗走里加後，從波羅的海撤退。日耳曼部隊因為勝利而神魂顛倒，計畫入侵愛沙尼亞，無視於不列顛方面對自由軍團撤軍的要求。就在這時，日耳曼入侵者的勝利卻化為悲劇。拉脫維亞軍隊得到愛沙尼亞部隊之助，在6月23日的溫登戰役（Battle of Wenden）中擊潰了自由軍團，接著在一連串持續到7月3日的交火中將日耳曼人逼退。馮・德・戈爾茨被迫簽定《史特拉斯杜穆伊紮條約》（Treaty of Strazdumuiža），將麾下所有部隊撤出里加，至於1919年4月因日耳曼人政變而下野的烏爾馬尼斯則再度成為首相。

軍事失利以及德國政府在1919年6月下旬與西歐協約國簽訂《凡爾賽條約》的決定，讓撤退途中的自由軍團大為憤怒，軍隊因而嘩變，拒絕返回德國。大約14,000名火力強大的軍人反而留在拉脫維亞，與性格古怪的陸軍上校帕維爾・貝爾蒙特—阿瓦洛夫（Pavel Bermondt-Avalov）指揮的俄羅斯西部白派陸軍合流。有好幾個月的時間，日耳曼志願軍持續和貝爾蒙特—阿瓦洛夫的軍隊並肩作戰，對抗拉脫維亞人。由於少了柏林的物資援助，自由軍團士兵逐漸得從當地獲得所需，從早已飢寒交迫的農民身上徵收食物。拉脫維亞人戰鬥的決心益發堅定，他們也終於成功迫使日耳曼人遁入立陶宛，在立陶宛進一步遭到挫敗。

相關書摘 ▶《不曾結束的一戰》：《凡爾賽條約》對德國的要求，簡直是赤裸裸的犯罪

書籍介紹

本文摘錄自《不曾結束的一戰：帝國滅亡與中東歐民族國家興起》，時報文化

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作者：羅伯・葛沃斯（Robert Gerwarth）

譯者：馮奕達

一戰過後，帶給歐洲的不是和平，

而是一連串悲慘的戰亂，

並宣告「歐洲內戰延長」的時代到來！

一戰可說是歐洲秩序混亂的開端：

極端主義出現、大型帝國瓦解、民族革命四起，

讓歐洲人民落入比一戰更悲慘的暴力循環中，永無寧日。

第一次世界大戰之初，大部分的歐洲人以為一戰僅是將原本巴爾幹地區與奧斯曼帝國的混亂情勢導正，迎向更穩定的局面，可讓人民回歸和平無爭的生活，沒想到戰事不僅讓全歐洲淪陷戰場，還持續了四年之久，而1917年以降，戰爭本質轉變，以消滅異己為目標，視暴力為唯一手段，也為往後的歐洲革命戰亂埋下伏筆。

因此，一戰的終結並未帶來和平，對戰敗國的人民而言，反倒陷入更殘暴、更恐怖的戰亂之中。從戰敗國所處的東歐、中歐到東南歐連接形成「弧形暴力地帶」，在這些國家及地區，因大帝國的瓦解而分裂成小型民族國家，當中極端主義崛起、內戰頻傳、民族革命四起，甚至發生跨國武裝衝突，導致歐洲內戰延長。進而醞釀未來二戰發生的種子。

這是一部還原戰敗國人民再度身陷戰火的悲慘故事。作者葛沃斯將焦點放在戰敗帝國，他蒐集這段時期各種資料、文獻，重現史實，試圖完整探討當時歐洲各戰敗國的狀況：各國是如何結束一戰，又是如何開啟戰後的內戰與革命。若能釐清1917年至1923年間的戰亂真相，就能了解歐洲20世紀的暴力循環的運作，以及第二次世界大戰開戰原由的背後祕辛。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航